Українські військові захопили ГАЗ "Тигр" з блоком керування виробництва німецької BOSCH. ФОТОрепортаж

На російські броньовані ГАЗ "Тигр" встановлені комплектуючі виробництва німецької компанії BOSCH.

Відповідні фото опублікував у фейсбуці український волонтер Павло Кашчук, інформує Цензор.НЕТ.







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Дякуємо Німеччині за підтримку … воєнпрому країни-терориста! ГАЗ Тигр, 2017 рік. Без BOSCH хрін би до нас доїхав… Продовжуємо працювати над вивченням "імпортозаміщення". Далі буде", - написав він.