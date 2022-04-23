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Українські військові захопили ГАЗ "Тигр" з блоком керування виробництва німецької BOSCH. ФОТОрепортаж

На російські броньовані ГАЗ "Тигр" встановлені комплектуючі виробництва німецької компанії BOSCH.

Відповідні фото опублікував у фейсбуці український волонтер Павло Кашчук, інформує Цензор.НЕТ.

Українські військові захопили ГАЗ Тигр з блоком керування виробництва німецької BOSCH 01
Українські військові захопили ГАЗ Тигр з блоком керування виробництва німецької BOSCH 02
Українські військові захопили ГАЗ Тигр з блоком керування виробництва німецької BOSCH 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина допоможе Україні, але не ставлячи під загрозу власну безпеку і обороноздатність НАТО, - міністр фінансів Ліндер


Українські військові захопили ГАЗ Тигр з блоком керування виробництва німецької BOSCH 04

Дякуємо Німеччині за підтримку … воєнпрому країни-терориста! ГАЗ Тигр, 2017 рік. Без BOSCH хрін би до нас доїхав… Продовжуємо працювати над вивченням "імпортозаміщення". Далі буде", - написав він.

Автор: 

Німеччина (7375) росія (65328) техніка (1829) комплектація (19)


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Топ коментарі
+38
Гансам ще нагадаємо. Маєм хорошу пам'ять…
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23.04.2022 19:00
+35
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23.04.2022 19:08
+31
гаранты, мля
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23.04.2022 19:00
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Гансам ще нагадаємо. Маєм хорошу пам'ять…
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23.04.2022 19:00 Відповісти
З Німцями все зрозуміло після їх мови, що вони не можуть відмовитись від російського газу

У Німців тісні стосунки з Кремлем, там повний блат Німці отримували від Кремля, газ дешевий і т д

саме тому Німці були з сильною економікою в Європі, бо Німці отримували економічні преференції від Росії
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23.04.2022 19:18 Відповісти
А ми відмовились?
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23.04.2022 20:22 Відповісти
шрьодери та меркельші відпрацьовують 30 срібних...
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23.04.2022 22:39 Відповісти
Ті вже своє повністью відпрацювали. А зараз там на утриманні Шольц. Теж, сердешний, дуже старається.
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24.04.2022 20:16 Відповісти
передайте цю хрень нашому послу Мельнику, він дядько бойовий, ще й і відбуярить нею Шольца по його поганій пиці !
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23.04.2022 19:18 Відповісти
І Меркельшу за компанію. 2017р її робота.
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23.04.2022 19:36 Відповісти
Мельника треба було послати в переговорну групу, кацапи дізналися б про себе багато цікавого
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23.04.2022 19:55 Відповісти
Там и французского полно, и итальяшки инвестировали.
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23.04.2022 19:23 Відповісти
Думаю в них и украинские зч можно найти. Так что не нужно буянить
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23.04.2022 20:38 Відповісти
Цей конкретний блок управління двигуном EDC7UC31 0281020111 - то товар подвійного призначення. Він викоритовується в цивільних транспортних засобах, як то автобуси та ванатажівки:
GALICH CRANE PLANT KS-64713-2 303kW 01/2010 - >,
LIAZ LIKINSKI (RUS) 6212 303kW 06/2008 - >,
MAZ MINSK 5440A9 303kW 01/2002 - >,
MZKT 700600 303kW 01/2010 - >,
TONAR 5422 303kW 01/2010 - >
TONAR 6428 303kW 01/2010 - >,
TONAR 6528 303kW 01/2010 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 63621 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6367-31 266kW 12/2009 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6470 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6563 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 65685 303kW 01/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 100kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 110kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 125kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 140kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 230kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 230kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 266kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 303kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 320402-04 140kW 10/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) GAZon 4.4 TD [3309] 140kW 10/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) Sadko 4.4 TD [3308] 140kW 10/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) Valday 4.4 TD [3310] 140kW 10/2008 - >
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24.04.2022 17:06 Відповісти
засраньцi !!!!!!!!!
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23.04.2022 19:00 Відповісти
гаранты, мля
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23.04.2022 19:00 Відповісти
Сделано в Китае
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23.04.2022 19:01 Відповісти
какая разница, Robert Bosch GmbH - немецкая группа компаний
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23.04.2022 19:10 Відповісти
продавец - бош

а где он размещает свои производства - это его дело
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23.04.2022 19:14 Відповісти
але власник - Бош !
отже, саме Бош і продав це оркам

до речі, Бош, здається, так і не пішов із рашки - гарний привід нагади гансам
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23.04.2022 19:16 Відповісти
Купив якийсь Сунь Хунь Вчай у Боша та продав кацапам. Головне з якої країни вони потрапили
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23.04.2022 19:24 Відповісти
При этом Германия запретила продавать Украине военную технику своего производства принадлежащую Литве. почему-тоУкраине нельзя продавать и запрет действует,а вот парашке-никаких запретов. При желании Германия может запретить продавать компоненты прризводства немецких фирм в Россию если они используются для военной сферы Аналогично Израиль продает России компоненты для беспилотников под видом якобы цивильного назначения(беспилотник и в хозцелях можно использовать). Просто ни Германия ни Израиль не хотят ограничивать использование их техники исключительно для гражданских целей в РФ-поскольку в таком случае РФ ее не купит Израиль и Германия делают деньги на убийствах украинцев
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24.04.2022 10:48 Відповісти
Там і лягушатники поміченні у торговлі з парашкою.
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24.04.2022 20:18 Відповісти
Може Бош теж був у сліпому трасті?
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23.04.2022 19:27 Відповісти
Може хтось і був, а от ми тут не сліпі.



Реєстрація:01.04.2022
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23.04.2022 20:18 Відповісти
І що?
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23.04.2022 20:39 Відповісти
И что это должно значить?
Я сам тут раз 10 регистрировался заново и что с того?
Чуть что не то напишешь - тут-же банят, вот заново и регишься.
Так что дата вообще ничего не значит.
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23.04.2022 21:48 Відповісти
Во всех китайских телегах блоки управления Бош. Они там клепаются сотнями миллионов, и никто их не считает. Почему бы и кацапам пару 2-3-10 тысяч не отгрузить.
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23.04.2022 19:53 Відповісти
Ситуация как с зеленым инструментом "Бош" (типа) - где только не собирается, качество говно, контроль качества тоже низкий, но продается на каждом углу и Бош ничего против не имеет.
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23.04.2022 19:57 Відповісти
Какая разница где сделанно? Бош может в любом контракте укахать что запрещено ставить на военную технику-в данном случае российскую. Но Бош этого не сделал. А давайте в Украине больше не покупать быттехнику Бош!Да и вобще поменьше немецкого насколько это возможно
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24.04.2022 10:43 Відповісти
І шо,як в Китаї?
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25.04.2022 11:09 Відповісти
Собрав доказательства, выставить счёт предприятиям и государствам, которым эти предприятия платят налоги, за убийства и разрушения в Украине, за спонсирование терроризма!

Где партейные деятели? Что то делайте.
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23.04.2022 19:02 Відповісти
made in china
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23.04.2022 19:02 Відповісти
Эпл тоже в Китае собирается. Но там производственные мощности всеголиш а не хедквотер и те кто принимает решения.
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23.04.2022 19:10 Відповісти
Robert Bosch GmbH - немецкая группа компаний
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23.04.2022 19:27 Відповісти
знову кончені підараси. Головне щоб вас не турбували, ато підарасейські партнери "обидятся"
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23.04.2022 19:02 Відповісти
Сьогодні бачив трофейну техніку на службі у ЗСУ. Авто практично нове.
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23.04.2022 19:03 Відповісти
Made in China !!! В Китае и мерины с бумерами собирают, не то, что такие блоки.
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23.04.2022 19:03 Відповісти
Дякуємо Німеччині за підтримку … воєнпрому країни-терориста! ГАЗ Тигр, 2017 рік. Без BOSCH хрін би до нас доїхав… Продовжуємо працювати над вивченням "імпортозаміщення". Далі буде...
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23.04.2022 19:04 Відповісти
Нічого дивного.
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23.04.2022 19:04 Відповісти
Там наче напис Made in China ?
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23.04.2022 19:04 Відповісти
у бош там завод и не один
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23.04.2022 19:13 Відповісти
"Дн1про М" теж робиться у кита1. Володарь то Укра1нський.
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23.04.2022 20:14 Відповісти
фашисты помогают рашистам
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23.04.2022 19:04 Відповісти
2017-й. Це коли Франція, Німеччина, Італія та інші європейські країни всупереч забороні продавали кацапам зброю. Раніше озброювали мокшанських терористів, а тепер кажуть, що їм вже й самим не вистачає озброєння.
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23.04.2022 19:05 Відповісти
Вы еще генератор не смотрели бош на жигулях у них уже давно ставят Я искал перед войной но везде бош только из рашы
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23.04.2022 19:05 Відповісти
Група німецьких інтелектуалів закликала уряд примусити Україну до капітуляції
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23.04.2022 19:05 Відповісти
Павлу респект кстати, помимо своих интересных автообзоров, занялся ещё полезным делом развенчания и высмеивания "импортозамещения" на Рашке и хватанием за одни места всяких хитромудрых "помогателей", которые как мы все слышим "исключительно за мир и диалог"
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23.04.2022 19:06 Відповісти
порадовал щиток приборов. указатели и контрольки родом с 70ых. уже такие тогда стояли на камазах, которые были у нас в части.
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23.04.2022 19:06 Відповісти
BOSCH но сделан в Китае, а Китаю иногда закон, санкции и тд. по боку.
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23.04.2022 19:07 Відповісти
Репутация пострадает - это иногда хуже чем потерять деньги.
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23.04.2022 19:18 Відповісти
отмажутся скажут что товары двойного назначения
а на них санкции распространились совсем недавно вроде
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23.04.2022 19:07 Відповісти
ну таке...бош робить систему управління вприском для пів-світу
та й коробочка в китаї зроблена...
от французькі приціли і суо то дійсно зашквар
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23.04.2022 19:08 Відповісти
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23.04.2022 19:08 Відповісти
А, что, для кого то было секретом, что Франция и Германия- крупнейшие экспортёры вооружения и комплектующих в кацапляндию..!?
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23.04.2022 19:09 Відповісти
там все "постарались" - комплектующие немецкой фирмы BOSCH, но произведены в Китае ... формально немчура тут как бы и не при чем, все шито крыто. Такой же цирк и дальше будет - формально немцы (французы, итальянцы ...) будут ни при чем, ибо производство и поставку комплектующих по европейским технологиям в свинособачий Лаптестан будет осуществлять Китай. А немчура будет просто стричь купоны за предоставление Китаю своих технологий и технологической документации.
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23.04.2022 19:10 Відповісти
это их заводы. просто находятся в Китае.
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23.04.2022 19:15 Відповісти
Robert Bosch GmbH - немецкая группа компаний
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23.04.2022 19:27 Відповісти
Тепер на карбюраторних УАЗіках їздити будуть.
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23.04.2022 19:16 Відповісти
Товар двойного назначения. Собран в Китае.
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23.04.2022 19:16 Відповісти
Не совсем так - ведь это - Бош и именно компания Бош решает что куда поставлять вне зависимости от того, где это производилось.
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23.04.2022 20:01 Відповісти
Ну, власне, про це писали ще у березні - як перші трофейні тигри дісталися. І після цього Бош таки був змушений повністю покинути кацапський ринок та зупинив там свої заводи... Вони зробили вигляд, що типу не знали, бо такі блоки і на звичайні цивільні машини теж ставлять.
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23.04.2022 19:18 Відповісти
вы что не понимаете!? если бы эти блоки они не поставляли кацам то могла бы быть эсколация вплоть до ядерной войны с НАТО
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23.04.2022 19:19 Відповісти
И паутин бы напал.
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23.04.2022 19:52 Відповісти
Так там же чорним по білому написано хоч і Бош, а зроблено в Китаї
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23.04.2022 19:22 Відповісти
Потому что Бош разместила производство в Китае из за дешевой рабочей силы. Но без согласия компании ничего не продают…. Ты же видел комплектующие например VW BMW Forda или Шкоды сделанные в Китае? Конечно видел, ну вот тут тот же цимус. Речь идёт о том что компания Бош продаёт рашке продукцию двойного назначения. Хотя и может отмазаться тем что мол продавала не для рашистстких БТРОВ а доя грузовиков КАМАЗ а рашисты уже сами в Тигр этот блок вмонтировали. Сложный это вопрос…
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23.04.2022 19:48 Відповісти
И? БОльшая часть бытовой техники Бош-Сименс сделана не в Германии. От этого марка перестала быть немецкой? Значительная часть электроинструмента Бош тоже производится в Китае, но китайским он от этого не становится. Возьми ту же духовку Бош, которая может быть сделана в Германии, Испании, Польше, Турции или все в том же Китае. При этом марка все равно остается немецкой. Все телефоны Эпл были сделаны в Китае. Становится ли Эпл от этого китайским?
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23.04.2022 19:54 Відповісти
А ничего что Краз покупал движки ЯМЗ в 2017 году для нашего оборонпрому
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23.04.2022 19:28 Відповісти
Телепень на КрАЗі ніколи не стояли ЯМЗ! МАЗ (ямз)наші купляли тьорки пороха з лукою були, а вони гівно іще те! Головка через пів року летить, якість гівно, І КРАН МАЗ "ЗУБР" "% ніхрена толком не підніме макс 15тон під собою, ні позашляховики, ні тягачі(голови) гавно гавном, Краз просіше і краще і тягачі і Крани 25 тон , але бере майже 25тон, ще і наше, але замовляли бо якісь схеми були, а соляру і тд!?? Тепер заправки ДТ майже пусті стоять, бо СХЕМИ ПЕТРА БУЛИ НАЛАЖЕНІ, а ви розказуєте!!! СВЯТОГО НАЙШЛИ - ПЕТРА!?? ЧУДНІ ЛЮДИ!
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24.04.2022 16:54 Відповісти
фашисти=рашисти
мало сталін німців згнобив в сибіру-ой мало!!!!
боші прокляті-повернеться вам все- будете в лагерях путлеру мерседеси безплатно робити падли
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23.04.2022 19:28 Відповісти
Пля, крайне удивлён...
Неужели озабоченности с 2014-го так действуют?
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23.04.2022 19:30 Відповісти
Хоспаді ... святенники зібралися. Не здивуюся, якщо і зараз через кордон з рф від нас щось перевозять. Не буду писати що. У світлі "заяв" вищого військового керівництва.
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23.04.2022 19:32 Відповісти
Китайское гафно. А шильдик то такое. Но сам факт. Бошей можно и макнуть.
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23.04.2022 19:34 Відповісти
Это ты зря насчет Бош . китай то фабричный именно бош и завод бош немецкий система впрыска именно бош качество эбу выше чем на большинстве новейших изнеженных разработок Бабки не пахнут-вот в чем проблема евробизнесменов Гитлера накачивали так же перед войной. И конца этой истории с граблями видимо никогда не будет
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23.04.2022 19:59 Відповісти
ось вам і санкції від чмошніків німецьких і бубушкі меркель
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23.04.2022 19:37 Відповісти
Поставка ЩЕ від 16.11.17 року! Не зараз. Тому не поспішайте гриматись
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23.04.2022 19:49 Відповісти
А заборона з 2014.
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23.04.2022 20:20 Відповісти
Вже на той час були санкції, так що передавай привіт йолопу, що шкіриться на тебе із дзеркала
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23.04.2022 20:33 Відповісти
Не дивуйтеся, що виготовлено у Китаї. "Bosch" має дочірні підприємства у понад 40 країнах у т.ч. у Китаї згідно річного звіту за 2020 р нараховувалося там майже 52,6 тис. співробітників
І тому відповідальність лежить цілком на "Bosch" незалежно від місця виготовлення
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23.04.2022 19:49 Відповісти
тому Шольц і товчеться як всрана Уляна
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23.04.2022 19:50 Відповісти
Германия и компания должны заплатить штрафы и репарации за такие вещи.

Это же в период санкций точно уже.

Надеюсь в Украине есть группа юристов, этими вопросим серьезно занимающиеся, надо привлечь иностранных консультантов.
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23.04.2022 19:52 Відповісти
Це той самий дебіл, який знайшов "підсанкційні" агрегати талес?
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23.04.2022 20:41 Відповісти
Чого б я тут пузирі пускав? Усі дизельні двигуни зараз комплектуються системою живлення common rail. Та їх випускають такі компанії як https://ru.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch_GmbH R. Bosch , Denso, Siemens VDO, https://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi_Corporation Delphi , L'Orange, https://ru.wikipedia.org/wiki/Scania Scania.
І ніхто ці речі не включав до санкцій. А от якби б включили - то усі двигуни, що виробляє *********** довелося б переводити на механічні багаторядні ТНВТ, бо ******** систем в них просто немає.
До речі, Тигри ще й з двигунами https://ru.wikipedia.org/wiki/Cummins Cummins можуть бути.
Це треба Кулебі звернути увагу та прохати щоб системи живлення до дизельних двигунів включили у пакет санкцій.
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23.04.2022 21:13 Відповісти
Агенти ФСБ в Німеччині:

Група німецьких інтелектуалів закликала Шольца примусити Україну капітулювати

Група діячів науки, політики, культури та інших сфер громадянського суспільства закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохотити уряд України припинити військовий опір РФ.

Субота, 23 квітня 2022, 20:06



Відповідний лист https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 опублікований Berliner Zeitung.

Як зазначає видання, звернення стало реакцією на розширені вимоги щодо захисту України та надання ЗСУ важкого озброєння. Натомість автори листа вимагають протилежного.

Звернення ґрунтується на тезах, які часто лунають від представників Росії. Автори звернення стверджують, що постачаючи зброю в Україну, Німеччина та інші країни НАТО зробили себе ще однією стороною війни, а агресія проти України є "битвою між НАТО та РФ за безпековий порядок в Європі". Вони також додали, що необхідно задовольнити "законні інтереси безпеки Росії". Головною ідеєю листа є думка про те, що Україна програє, тому її треба примусити капітулювати.

"Попри повідомлення про успіхи української армії, вона значно поступається російській і має мало шансів виграти цю війну. Ціною тривалого військового опору, незалежно від результату, буде більше зруйнованих міст і більше втрат серед українського населення", - йдеться у заяві.

Наприклад, змусити Україну вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, аби запобігти руйнуванню міст. Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на "незалежність" Донбасу.

Лист підписали 18 осіб: письменниця та журналістка Даніела Дан, співак Александер Векер, колишні політики та дипломати, троє ексдепутатів Бундестагу - Ентьє Фольмер, Норман Пех та Люк Йохімсен, а також чинний член "комітету з цінностей" керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.
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23.04.2022 21:32 Відповісти
Покажите интеллектуалам из Германии изнасилованного младенца
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23.04.2022 22:04 Відповісти
Поэтому продукцию этой фирмы я не покупаю никогда. Сбыт товара ********* - это антиреклама.
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23.04.2022 23:41 Відповісти
Ну есть комплектующие, дальше-то что? Это ж ни о чем не говорит. Здесь я не вижу важных связующих звеньев. Этот блок разработан специально для "Тигра" или канает на целый ряд гражданских ГАЗов и мог быть использован РФ без посвещения Бош в это? "Тигр" не является средством вооружения. Это лишь внедорожник с опцией повышенного бронирования. Что делает его таким уж прямо "военным"
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24.04.2022 14:10 Відповісти
До февраля с Россией вели дела все. И Украина тоже. Это было выгодно Штаты, для примера, обеспечивали сервис нефтедобычи. Другое дело, что французы уже о CESARE (гаубицах) для Украины говорят, а немцы подключают "интеллектуалов", Шредера вытащили и других кремлевских наймитов. Склоняют к "неизбежному разумному миру с Росией, ибо она большая" Разница, как видим, принципиальная.
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24.04.2022 23:03 Відповісти
 
 