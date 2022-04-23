Шестеро людей загинули після обстрілу Гірської громади на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Російські окупанти обстріли Гірську громаду на Луганщині, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом усього дня Гірська громада потерпає від щільного вогню росіян. Так, близько 15:00 після артилерійського обстрілу загинули двоє жителів Золотого. Декілька осіб отримали поранення. На жаль, не всіх вдалося врятувати. Також пізніше ще знайдені тіла без ознак життя. Загалом на теперішній час загинуло шестеро жителів громади", - йдеться в повідомленні.
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-- Так они ж везде бомбят!
-- ...мовчу и матюкаюсь... Три паровоза було з Днепра за Бугор -- поляки вивозили... -- ей очереди не понравились.
Отаке. Ще в Беларусі маю проблеми...
Було весело (с)