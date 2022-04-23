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Шестеро людей загинули після обстрілу Гірської громади на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

луганщина,війна

Російські окупанти обстріли Гірську громаду на Луганщині, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом усього дня Гірська громада потерпає від щільного вогню росіян. Так, близько 15:00 після артилерійського обстрілу загинули двоє жителів Золотого. Декілька осіб отримали поранення. На жаль, не всіх вдалося врятувати. Також пізніше ще знайдені тіла без ознак життя. Загалом на теперішній час загинуло шестеро жителів громади", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Золоте на Луганщині, двоє загиблих, двоє поранених, - Гайдай. ФОТО

Шестеро людей загинули після обстрілу Гірської громади на Луганщині, - Гайдай 01
Шестеро людей загинули після обстрілу Гірської громади на Луганщині, - Гайдай 02
Шестеро людей загинули після обстрілу Гірської громади на Луганщині, - Гайдай 03
Шестеро людей загинули після обстрілу Гірської громади на Луганщині, - Гайдай 04

Автор: 

обстріл (28633) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Рашисты "освобождают" Донбасс!
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23.04.2022 19:32 Відповісти
Сеструхе в Днепре внушаю: Тикайте из Города за Днепр подальше, на запад!
-- Так они ж везде бомбят!
-- ...мовчу и матюкаюсь... Три паровоза було з Днепра за Бугор -- поляки вивозили... -- ей очереди не понравились.
Отаке. Ще в Беларусі маю проблеми...
Було весело (с)
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23.04.2022 19:34 Відповісти
твари козломордые, всем тварям сроссиянцам вернется сполна...
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23.04.2022 19:37 Відповісти
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23.04.2022 19:58 Відповісти
не хочу бути злослівним,але ті персонажі,які досі не виїхали з Луганщини сто процентів в коморі мають спечений коровай з сіллю для асвабадітєлєй от укробандеровцев,а на стіні замість ікони портрет путіна.
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23.04.2022 20:06 Відповісти
 
 