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Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Українські захисники розбили частину російських окупантів на Харківщині.

Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це та сама 64 омсбр окупантів, яка була в Бучі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський вояка вкрав у 10-річної Іванки телефон. Його взяли у полон та повернули дівчинці мобільний, - розвідка. ФОТО

Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ 01
Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ 02
Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ 03
Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ 04
Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ 05
Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ 06
Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ 07

Автор: 

Харківщина (6054) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+63
🍁 Вчера, благодаря точному попаданию в командный пункт армейского уровня, в котором находилось около 50 офицеров рф, было ликвидировано ещё 2 генерала, третий - при смерти.

🔥 Ждём фамилии убийц для дополнения текущего списка трупов:

▪️ Генерал-майор Суховецкий
▪️Генерал-майор Герасимов
▪️Генерал-майор Колесников
▪️Генерал-майор Митяев
▪️Генерал-лейтенант Мордвичев
▪️Генерал-майор Тушаев

🍁 Российские военные не добились успехов за последние 24 часа, несмотря на возросшую активность, украинские контратаки препятствуют их усилиям, - минобороны Британии со ссылкой на свою разведку.

🍁 Сегодня у меня впервые появилась чуйка, что уже в этом году мы не просто вернёмся к позициям 24 февраля, но и восстановим Донбасс в границах 1991-го.

Просто наша армия сейчас такая злая, вооружений поступает столько (ну почти столько), сколько хотелось бы, а ботокс (уверен!) настолько уже жалеет об этой авантюре, что нам нужно дожимать ситуацию. Ибо другого такого шанса может и не быть.

Мы уже за два месяца стали Нацией, осталось вернуть земли. Крым пока выношу за скобки, но и его вернём.

Нет, это не шапкозакидательство Арестовича, это чуйка, основанная на анализе ситуации. Сейчас или никогда.
Sharp
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23.04.2022 22:25
+53
Все одно красіво лежать.
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23.04.2022 22:31
+48
Я б сказав робота ювелірів з 93-ї бригади.Слава Героям!
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23.04.2022 22:28
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шкода що їх не порозривало на шматки
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23.04.2022 22:24 Відповісти
Все одно красіво лежать.
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23.04.2022 22:31 Відповісти
"Наєлісь і спят" (с)
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23.04.2022 23:39 Відповісти
Фу , ніякої естетики. Подивись на фото, де орка гусеницею танка накрило. Прямо художній шедевр, хоч на стіну вішай).
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23.04.2022 23:37 Відповісти
🍁 Вчера, благодаря точному попаданию в командный пункт армейского уровня, в котором находилось около 50 офицеров рф, было ликвидировано ещё 2 генерала, третий - при смерти.

🔥 Ждём фамилии убийц для дополнения текущего списка трупов:

▪️ Генерал-майор Суховецкий
▪️Генерал-майор Герасимов
▪️Генерал-майор Колесников
▪️Генерал-майор Митяев
▪️Генерал-лейтенант Мордвичев
▪️Генерал-майор Тушаев

🍁 Российские военные не добились успехов за последние 24 часа, несмотря на возросшую активность, украинские контратаки препятствуют их усилиям, - минобороны Британии со ссылкой на свою разведку.

🍁 Сегодня у меня впервые появилась чуйка, что уже в этом году мы не просто вернёмся к позициям 24 февраля, но и восстановим Донбасс в границах 1991-го.

Просто наша армия сейчас такая злая, вооружений поступает столько (ну почти столько), сколько хотелось бы, а ботокс (уверен!) настолько уже жалеет об этой авантюре, что нам нужно дожимать ситуацию. Ибо другого такого шанса может и не быть.

Мы уже за два месяца стали Нацией, осталось вернуть земли. Крым пока выношу за скобки, но и его вернём.

Нет, это не шапкозакидательство Арестовича, это чуйка, основанная на анализе ситуации. Сейчас или никогда.
Sharp
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23.04.2022 22:25 Відповісти
Тушаева ж убили ? или нет?
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23.04.2022 22:40 Відповісти
Ну если верить ВИКИ, то в ваш список можно добавить Фролова и Резанцева. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83
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23.04.2022 23:27 Відповісти
Щось не дуже похоже що Зе хоче перемагати,вже задовбав своїми переговорами з тими хто казав що такої нації як українці нема.
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23.04.2022 23:46 Відповісти
нам ще й Крим треба свій повернути, не залишати же ворогові такий вигідний плацдарм для нападу на нас в будь-який момент часу. Як би Крим не був окупований, зараз в Маріуполі було би більш меньш спокійно, а тепер Маріуполь з лиця Землі зтерли русскіє вбивці.
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24.04.2022 01:08 Відповісти
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23.04.2022 22:25 Відповісти
Чё орёте? Мамка исчё нарожает!
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23.04.2022 22:48 Відповісти
маленькі діти, допоки дорослі їх не зіпсують, набагато розумніші, інтуітивно відчувають що в цьому лайні нічого доброго немає, хоча є такі, що вже народжуються виродками, більшість все ж таки банально псують ...батьки? тяжко назвати їх батьками так...за документами тільки.
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24.04.2022 01:10 Відповісти
от генетики сильно зависит! три поколения в рабстве - и уже биомусор.
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24.04.2022 15:11 Відповісти
Эк ты загнул, три поколения!
Три часа перед рашистским зомбоящиком вызывают необратимые разрушения личности, а три дня перед ним сводят на нет основные инстинкты, включая родительский и самосохранения.
на примере мацквы уже доказано.
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24.04.2022 21:59 Відповісти
на удобрение
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23.04.2022 22:50 Відповісти
НЕ ПЛАЧТЕ ,НА МЯСО ВАС РОСТИМ.
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24.04.2022 06:22 Відповісти
Kakoi ta ntjur mort ...😁
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23.04.2022 22:27 Відповісти
Поэтому Зелох снова запел о переговорах
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23.04.2022 22:28 Відповісти
и о "нейтральности" (???)
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23.04.2022 22:41 Відповісти
Ну як то все зложити до купи? "нейтральність і ...чому ми не в НАТО?" Воно хоч КОЛИСЬ ЩОСЬ ДУМАЄ, КОЛИ ГОВОРИТЬ?
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24.04.2022 10:19 Відповісти
Я б сказав робота ювелірів з 93-ї бригади.Слава Героям!
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23.04.2022 22:28 Відповісти
Прикольные фотки.
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23.04.2022 22:29 Відповісти
Дуже добрий позитив у великодну ніч....

Ще трохи вам додам:

Один дуже оригінальний переселенець (з Донбасу, потім -з Києва) нарешті знайшов для себе дуже оригінальне працевлаштування в Івано-Франківську (рекомендую):

https://galka.if.ua/rozvazhaie-gostej-i-dopomagaie-roznositi-kavu-papuga-pereselenecz-archi-oselivsya-u-frankivskij-kavyarni-video/
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23.04.2022 22:51 Відповісти
Судя по текстовым надписям, фоткали с экрана какого то девайса, скорее всего импортного. Дрон какой нибудь или безпилотничек
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23.04.2022 23:56 Відповісти
судя по финтифлюшкам - гражданский
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24.04.2022 02:17 Відповісти
Красіво лежать.
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23.04.2022 22:30 Відповісти
живопи*дно )))
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23.04.2022 22:43 Відповісти
...краще коли в позі Z, кацапня б раділа за сваіх храбрих салдат за ціною 7 млн. деревяних.
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23.04.2022 22:44 Відповісти
Нарешті й цім заліссянським V-підорам карма прилетіла. Як там, V - значить вендетта?
Холодноярівцям респект! Ви круті!
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23.04.2022 22:30 Відповісти
Файно так. Слава ЗСУ!
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23.04.2022 22:31 Відповісти
Дічина свиняча лежить порубана на шмаття в полі.Це нормально!!!Це по нашому!!!
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23.04.2022 22:32 Відповісти
Бумеранг прилетів...
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23.04.2022 22:32 Відповісти
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23.04.2022 22:32 Відповісти
гробик ниче так...
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23.04.2022 22:49 Відповісти
Это ему ещё сильно повезло!
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23.04.2022 23:57 Відповісти
Гарна робота!
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23.04.2022 22:32 Відповісти
А могли б у Туреччині на пляжі лежати,якби мізки були і руки із правильного місця,щоб заробити грошей на чесній роботі,а не бути псом у кінченій гімностьорці...
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23.04.2022 22:32 Відповісти
гроші заробити, та де, вони ж супер-пупер, вони не мають працювати, вони мають тільки порабощати, ось і приплили, тепер назагораються.
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24.04.2022 01:12 Відповісти
Файно так... ЗСУ Слава!
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23.04.2022 22:32 Відповісти
свежачок, зеленка
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23.04.2022 22:34 Відповісти
Дічина свиняча порубана на шмаття лежить в полі.Це нормально!!!Це пo нашому!!!!
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23.04.2022 22:36 Відповісти
Свиняча нечисть порубана на німецький хрест
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23.04.2022 22:38 Відповісти
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23.04.2022 22:42 Відповісти
Неперевершено. Краще заспокійливого. До чого ж ці виродки нас довели, що ми в святий Великдень радіємо їх смертям. А так ми дуже добра і толерантна нація, часом, аж занадто.
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23.04.2022 22:48 Відповісти
та все нормально, чим скорше ці виродки повиздихають, тим меньше принесуть горя, і скоять злочинів, чим меньше вони скоять злочинів, тим меньше їм в смолі кипіти. Цілком на мою думку толерантно.
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24.04.2022 01:14 Відповісти
Как они душевно возле грузовика лежат. Прям картина : "на привале"
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23.04.2022 22:50 Відповісти
Доездились твари по копаному!
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23.04.2022 22:54 Відповісти
Айрат (18+)

@Airat_Nug

·
https://twitter.com/Airat_Nug/status/1517807627673255936 9 ч

Харьков.. Бьют постоянно. Пожалуйста, если у кого есть возможность, заберите моего кота с Одесской, в Днепр или Сумы... Деньги, конечно.

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23.04.2022 22:54 Відповісти
Це вам суки за геноцид в Бучі .
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23.04.2022 23:01 Відповісти
ВСУ працюють, ВСУ воюють.
А тутошні горе-коментатори якусь чепушню нессуть в коментах.
Дивано-воїни жалюгідні.
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23.04.2022 23:01 Відповісти
Це боти одного відомого політика, у них робота.
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24.04.2022 00:55 Відповісти
дивні часи, оце ху@ло досяг свого,
всі українці раді резутатам зсу, новим фото з дохлими москалями
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23.04.2022 23:02 Відповісти
Згоріли разом з блендерами гидота
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23.04.2022 23:08 Відповісти
"Ти хотів землі моєї то ж тепер змішайся з нею", Колискова для ворога
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23.04.2022 23:09 Відповісти
а що там першому фото? якесь мясо валяеться?
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24.04.2022 00:22 Відповісти
Красіво кацапи лежать, мабуть на то їх мамка і нарожала
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24.04.2022 00:55 Відповісти
самый лучший кацап - мертвый свинорыокозломордый кацапский свинарь...
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24.04.2022 01:10 Відповісти
Последнее время ловлю себя на том, что если не увижу фотки с дохлыми балалаечниками, то неважно себя чувствую. Может, я не добрый?
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24.04.2022 06:51 Відповісти
Хлопці, українці, вдачі вам, здоров'я та непошкодження!
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24.04.2022 07:03 Відповісти
Трупов не видно.какое фактическое положение дел в Харькове, мариуполе.где мы уничтожаем элитные русофашистские войска?
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24.04.2022 19:46 Відповісти
Добре удобрюють Українську землю рашистські нацисти
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11.09.2022 12:20 Відповісти
 
 