Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Українські захисники розбили частину російських окупантів на Харківщині.

Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це та сама 64 омсбр окупантів, яка була в Бучі.

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