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"Це теж "денацифікація"? Боїтесь мертвих?": Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі. ФОТОрепортаж

Під час сьогоднішнього обстрілу ракети влучили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м. території.

Про це повідомляє Одеська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Це теж "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Також дивіться: Потрапляння російської ракети в квартиру Одеси. ВIДЕО

Це теж денацифікація? Боїтесь мертвих?: Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі 01
Це теж денацифікація? Боїтесь мертвих?: Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі 02
Це теж денацифікація? Боїтесь мертвих?: Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі 03
Це теж денацифікація? Боїтесь мертвих?: Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі 04
Це теж денацифікація? Боїтесь мертвих?: Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі 05
Це теж денацифікація? Боїтесь мертвих?: Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі 06

Автор: 

цвинтар (193) обстріл (28648) Одеса (5472)


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Топ коментарі
+26
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23.04.2022 23:42
+19
Ні мертвим ні живим нема спокою. Тримайтесь і бережіть Україну
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23.04.2022 23:48
+12
Ще б рахувати хтось навчив. Квадратний кілометр і 1 тисяча квадратних метрів - не одне й те саме.
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23.04.2022 23:47
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23.04.2022 23:42 Відповісти
орки.
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23.04.2022 23:43 Відповісти
гуманітарії
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23.04.2022 23:50 Відповісти
Від цього тобі полегшало ? Тоді уяви що на тій тисячі метрів могили твоїх рідних (( ну як ?
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24.04.2022 00:11 Відповісти
не будьте наивными... орки подбираются к основной цели - аэропорту... им во что бы то ни стало надо уничтожить эту артерию возможного поступления товаров из военторга...
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23.04.2022 23:45 Відповісти
аеропорт не работает уже 2 месяца , все закрыто , даже обслугу отпустили ........
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23.04.2022 23:56 Відповісти
Або орки цілили в Свято-Іверський монастир - в переддень Пасхи. Вони ж обіцяли провокації проти вірних московського патріархату.
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24.04.2022 00:41 Відповісти
с военторгом все хокей. Подарочков 155 мм уже столько, мама не горюй, также хорошо и со средствами доставки
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24.04.2022 01:24 Відповісти
Демогилизировали
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23.04.2022 23:46 Відповісти
Нет, это просто чурки свинособачие.
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23.04.2022 23:47 Відповісти
про що можна говорити з свинособаками? їм навіть цвинтар заважає жити. 3.14дари!!!
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23.04.2022 23:47 Відповісти
Ще б рахувати хтось навчив. Квадратний кілометр і 1 тисяча квадратних метрів - не одне й те саме.
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23.04.2022 23:47 Відповісти
Ну это сбитая ракета так шлепнулась. И это хорошо
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23.04.2022 23:47 Відповісти
Что-то широковаты разрушения, как для сбитой.
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24.04.2022 00:01 Відповісти
Ні мертвим ні живим нема спокою. Тримайтесь і бережіть Україну
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23.04.2022 23:48 Відповісти
1000м2 це не квадратний кілометр.
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23.04.2022 23:50 Відповісти
На всякий случай напишу, вдруг кто запомнит: квадратный километр это 1 000 000 квадратных метров.
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23.04.2022 23:50 Відповісти
На всякий випадок дам тобі відповідь що одна могила займає всього два квадратних метри (( і на тисячі їх могло бути більше 200 (( На всякій случай - уяви що серед них були могили твоїїх рідних - тоді тобі не похер яка площа нвсправді ?
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24.04.2022 00:15 Відповісти
до чого тут це, демагог? не зміщуй акценти, не переходь на особистості.
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24.04.2022 17:58 Відповісти
1 кв км - це 1000000 кв м а не 1000

якщо знищено 1 кв км одним влучанням, це здатна зробити лише ядерна зброя
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23.04.2022 23:51 Відповісти
"О мёртвых либо хорошо, либо жди в полнолуние гостей" (с)

Ото нехай тепер до кожного кацапа, причетного до цього ганебного обстрілу, завітають парфуми похованих на потривоженому цвинтарі. Причому так завітають, щоб вранці знаходили посивілі трупи із розривом серця
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23.04.2022 23:55 Відповісти
Ну что жители Исраиля, вы етого хотели когда нам отказали в оружии для защиты? Зато кацапоидам оружие и технологии продавали. Теперь побеспокоенные предки будут вам сниться
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23.04.2022 23:55 Відповісти
нічо... людські душі з порушеного цвинтаря не будуть довго мучитись... їх кара не забариться...
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23.04.2022 23:56 Відповісти
Ні. Це -- геноцид, бо метою є знищення всього українського на українській землі.
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23.04.2022 23:59 Відповісти
"О мёртвых либо хорошо, либо жди в полнолуние гостей" (с)

Ото нехай тепер до кацапів, що ганебно обстріляли цвинтар, вночі завітають потривожені парфуми похованих. Причому так завітають, щоб вранці знаходили раптово посивілі трупи із інфарктом мікарда (отакенний рубець!..)
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24.04.2022 00:03 Відповісти
...знову якась муйня із додаванням коментів - поки з'явився перший (див. трохи вище), встиг написати другий аналогічний комент
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24.04.2022 00:54 Відповісти
Якщо мертвих, похованних вбивають вдруге, то такого не прощають вже в віках.
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24.04.2022 00:03 Відповісти
Чуркі, *****, казламорді...
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24.04.2022 00:16 Відповісти
Чи є щось в світі паскудніше рашиськоі чуми ? ця варварська терористична так звана держава не має права на існування в ********* світі ,будьте прокляті і ваш дибільний "русский мир ".
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24.04.2022 00:37 Відповісти
Брат сегодня за 15 минут до этого оттуда ушёл. Как-то так.
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24.04.2022 00:44 Відповісти
Хмуя собі Можна сказати, у сорочці народився...
(і не здивуюся, якщо раптово з'явилося тривожне відчуття "треба звідси йти, причому негайно" - таке буває, підтверджено неодноразово)
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24.04.2022 01:04 Відповісти
Спасибо Господу,что уберег Вашего брата! Пусть Господь бережет Вас, брата и ваших родных!
Боже Спасителю наш, спаси и сохрани Украину,наш народ и наших Защитников! 🙏🙏🙏
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24.04.2022 09:55 Відповісти
а за тех, кого бог не уберег.. кому "спасибо"? почему это он одних "спасает", а на лругих ему похфиг? они хуже этих? может, младенцы нагрешили? что люди с вами ... бог тут вообще не припеч.. нет его.. либо спит крепким сном. Откройте глаза уже свои...
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24.04.2022 18:04 Відповісти


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:36 Відповісти
Интересно что будет с могилами - моторолы, гиви, захарченка, после нашей победы. Я бы обоссал.
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24.04.2022 02:46 Відповісти
Зустрічне питання - це яким треба буту довбойобом, щоб перейматися влучанням у кладовище?
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24.04.2022 09:33 Відповісти
У совковых ракет (с инерциальной системой наведения) теоретическая точность ± 500 м, так как они разрабатывались под ядерные боеголовки, а на практике оказалось, что ± 1,5 км, но с учетом срока изготовления и кацапской жопорукости попасть они могут на "кого чёрт пошлет", они не малоэффективны для военных действий с обычными боеголовками!
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24.04.2022 10:03 Відповісти
Я ниже написал. Промахнулись километра на 3 от аэропорта.
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24.04.2022 21:00 Відповісти
"...
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
..."

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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24.04.2022 11:35 Відповісти
РОССЯН ХОРОНИТЬ НЕ НАДО !!! ПРОСТО СЖИГАТЬ, А ПЕПЕЛ В БОЛОТО !!!
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24.04.2022 13:50 Відповісти
Точность этих ракет поражает просто. Стреляли в аэропорт, попали в жилой дом и кладбище. От каждого до аэропорта километра 3. Высокоточный огонь куда попало.
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24.04.2022 20:58 Відповісти
 
 