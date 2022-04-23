"Це теж "денацифікація"? Боїтесь мертвих?": Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі. ФОТОрепортаж
Під час сьогоднішнього обстрілу ракети влучили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м. території.
Про це повідомляє Одеська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Це теж "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.
Топ коментарі
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якщо знищено 1 кв км одним влучанням, це здатна зробити лише ядерна зброя
Ото нехай тепер до кожного кацапа, причетного до цього ганебного обстрілу, завітають парфуми похованих на потривоженому цвинтарі. Причому так завітають, щоб вранці знаходили посивілі трупи із розривом серця
Ото нехай тепер до кацапів, що ганебно обстріляли цвинтар, вночі завітають потривожені парфуми похованих. Причому так завітають, щоб вранці знаходили раптово посивілі трупи із інфарктом мікарда (отакенний рубець!..)
(і не здивуюся, якщо раптово з'явилося тривожне відчуття "треба звідси йти, причому негайно" - таке буває, підтверджено неодноразово)
Боже Спасителю наш, спаси и сохрани Украину,наш народ и наших Защитников! 🙏🙏🙏
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
..."
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw