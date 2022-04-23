"Це теж "денацифікація"? Боїтесь мертвих?": Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі. ФОТОрепортаж

Під час сьогоднішнього обстрілу ракети влучили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м. території.

Про це повідомляє Одеська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Це теж "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

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