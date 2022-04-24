Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Війська РФ активізували наступальні й штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Загарбники обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини.

Про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"росіяни вітали зі святом цілу ніч.

Бої у Рубіжному та Попасній тривають. Масова руйнація житлових будинків по всій області.

Кількість жертв уточнюється.

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рашисти активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна.

На Донбасі за минулу добу відбито дванадцять атак російських окупантів, знищено чотори танки, п’ятнадцять одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем.

орки поливають вогнем всі вільні населені пункти Луганщини. Влучили у житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Новодружеську, Рубіжному та Гірському, там зокрема палав електротрансформатор і магазин.

Інформація щодо жертв уточнюється.

Обстріли не вщухають

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Хрестос Воскрес!" - розповів Гайдай.



















