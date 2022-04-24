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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Війська РФ активізували наступальні й штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Загарбники обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини.

Про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"росіяни вітали зі святом цілу ніч.

Бої у Рубіжному та Попасній тривають. Масова руйнація житлових будинків по всій області.

Кількість жертв уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шестеро людей загинули після обстрілу Гірської громади на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

рашисти активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна.

На Донбасі за минулу добу відбито дванадцять атак російських окупантів, знищено чотори танки, п’ятнадцять одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем.

орки поливають вогнем всі вільні населені пункти Луганщини. Влучили у житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Новодружеську, Рубіжному та Гірському, там зокрема палав електротрансформатор і магазин.

Інформація щодо жертв уточнюється.

Обстріли не вщухають

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Хрестос Воскрес!" - розповів Гайдай.

Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 01
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 02
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 03
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 04
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 05
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 06
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 07
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 08
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 09
Війська РФ обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини та активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, - Гайдай 10

Автор: 

армія рф (17502) обстріл (28648) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Хтось може пояснити, чому арестович не може давати інтрев"ю (якщо не може тримати рота зачиненим) українським ведучим, діячам, блогерам або ютуберам?
Чому постійно в ютубі вилазять пропозіції відео з мордами арєстовича та фрейгіна?
Що це за тяга к рашікам?
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24.04.2022 08:13 Відповісти
ані же аднім ізиком опщаюцца
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24.04.2022 08:25 Відповісти
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24.04.2022 08:14 Відповісти
Азіати Воскресіння Христове не святкують.
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24.04.2022 08:15 Відповісти
 
 