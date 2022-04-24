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Новини Фото Війна
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На Вінниччині поховали 27-річного воїна Романа Вакарчука, який загинув у бою на Херсонщині. ФОТО

У селі Гарячківка Вінницької області із військовими почестями поховали 27-річного молодшого лейтенанта Романа Вакарчука. Командир взводу Вакарчук загинув у бою на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, Роман Вакарчук закінчив Одеський політехнічний університет, відслужив термінову службу. Потім вирішив стати професійним військовим. Вступив до Військової академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. Хороброго талановитого хлопця любили всі, хто його знав.

"Ромчику, сонечко моє, послухай, як пташки співають, подивися, скільки людей до тебе прийшло…", — плакала, проводжаючи сина в останню путь, невтішна мама Тетяна Іванівна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герой України Віктор Хоменко загинув у бою з російськими окупантами 22 квітня. ФОТО

На Вінниччині поховали 27-річного воїна Романа Вакарчука, який загинув у бою на Херсонщині 01

Автор: 

Вінницька область (1017) смерть (6757) втрати (4413) ЗСУ (7577) Херсонська область (5789)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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24.04.2022 12:34 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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24.04.2022 12:37 Відповісти
Всіх козаків наших вояків після перемоги потрібно стимулювати пускай у цей світ щонайменше 5 діточок. З усією держпідтримкою. Норму про те що не треба воювати батькам 3 і більше дітей треба відміняти, це не правильно.
Світла вічна пам'ять Герою.
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24.04.2022 12:37 Відповісти
Що, тебе не випустили за кордон і тепер жаба давить ?
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24.04.2022 13:45 Відповісти
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24.04.2022 13:25 Відповісти
Герої не вмирають, вони живуть у нашому серці і пам'яті!!!
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24.04.2022 13:34 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.04.2022 14:07 Відповісти
С.У.М.
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24.04.2022 16:23 Відповісти
 
 