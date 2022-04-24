На Вінниччині поховали 27-річного воїна Романа Вакарчука, який загинув у бою на Херсонщині. ФОТО

У селі Гарячківка Вінницької області із військовими почестями поховали 27-річного молодшого лейтенанта Романа Вакарчука. Командир взводу Вакарчук загинув у бою на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, Роман Вакарчук закінчив Одеський політехнічний університет, відслужив термінову службу. Потім вирішив стати професійним військовим. Вступив до Військової академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. Хороброго талановитого хлопця любили всі, хто його знав.

"Ромчику, сонечко моє, послухай, як пташки співають, подивися, скільки людей до тебе прийшло…", — плакала, проводжаючи сина в останню путь, невтішна мама Тетяна Іванівна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герой України Віктор Хоменко загинув у бою з російськими окупантами 22 квітня. ФОТО