Посол Мельник - уряду ФРН: Доки ви вагаєтесь із сучасною німецькою зброєю для Києва, Росії дозволено вбивати українських жінок і дітей. ФОТО

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував уряд ФРН через небажання постачати важке озброєння до України.

Слова докору він розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ви 8 тижнів вагалися з сучасною німецькою зброєю для України, Росії дозволено вбивати нових українських жінок і дітей. Як цю молоду маму з дитиною під час ракетного обстрілу вчора в Одесі", - зазначив він та розмістив фото Валерії Глодан з 3-місячною донечкою.

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