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Посол Мельник - уряду ФРН: Доки ви вагаєтесь із сучасною німецькою зброєю для Києва, Росії дозволено вбивати українських жінок і дітей. ФОТО

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував уряд ФРН через небажання постачати важке озброєння до України.

Слова докору він розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ви 8 тижнів вагалися з сучасною німецькою зброєю для України, Росії дозволено вбивати нових українських жінок і дітей. Як цю молоду маму з дитиною під час ракетного обстрілу вчора в Одесі", - зазначив він та розмістив фото Валерії Глодан з 3-місячною донечкою.

Посол Мельник - уряду ФРН: Доки ви вагаєтесь із сучасною німецькою зброєю для Києва, Росії дозволено вбивати українських жінок і дітей 01

Також читайте: Від російської ракети в Одесі загинула Валерія Глодан, її мама та тримісячна донечка Кіра. ФОТО

Автор: 

Німеччина (7378) немовля (30) Одеса (5472) зброя (7471) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+26
Так их Мельник, макай в их дерьмо, как нашкодивших котов! Чтобы потом у них не было возможности придумать себе оправдание!
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24.04.2022 13:15
+16
шольц- ци виплодок згвалтованої руским солдатом німкені
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24.04.2022 13:09
+14
Німці були є та залишаються лайном,нажаль...
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24.04.2022 13:10
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шольц- ци виплодок згвалтованої руским солдатом німкені
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24.04.2022 13:09 Відповісти
Німці були є та залишаються лайном,нажаль...
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24.04.2022 13:10 Відповісти
Так. Як це не прикро, але нажаль так і залишається. Німців нічому життя так і не навчило.
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24.04.2022 13:29 Відповісти
Так их Мельник, макай в их дерьмо, как нашкодивших котов! Чтобы потом у них не было возможности придумать себе оправдание!
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24.04.2022 13:15 Відповісти
Лайте Шольца але не чіпайте бубочку . Він тут ні до чого .
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24.04.2022 13:28 Відповісти
Це в таку Європу хочуть українці? Може потрібно просто навести порядок у своєму домі?
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24.04.2022 13:37 Відповісти
В Європу разом з поляками, фінами, шведами, литовцями, естонцями, чехами, словаками, хорватами, іспанцями, португальцями, бельгійцями... список там порядка тридцяти країн з 50-ти країн Європи. Короче, більшість.
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24.04.2022 13:56 Відповісти
Дітятко, може ти ще нам розповіси й про "страшну" ковідну хворобу, якою так тяжко до цього часу хворіють в Європі? Настільки ж ви тупорилі...
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24.04.2022 14:26 Відповісти
шольц єто ублюдок на довольствии у поросячего обсоска,так что ожидать от него что либо
положительного нельзя.
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24.04.2022 13:53 Відповісти
вы че гниды комент удаляеете
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24.04.2022 13:55 Відповісти
Царство Небесне...
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24.04.2022 14:05 Відповісти
Там вся немчура на довольствии *****. Агент на агенте агентом погоняет.
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24.04.2022 14:12 Відповісти
а може німці того, знов таємно домовилися з москалями про розділ Європи ?
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24.04.2022 14:39 Відповісти
Янголятко, ти повинна була вирости і стати гарною дівчинкою на радість своїм батькам. І мама ще така молода і мріяла виростити свою донечку. Але мерзотне сатанинське створіння вирішило погратися в Бога. Але ж ранр чи пізно за все прийдеться дати відповідь.
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24.04.2022 14:46 Відповісти
Вони не вагаються, просто цинічно видумують 1000 приводів, щоб не дати ******* зброю. Бо вірять кацапам більше, ніж українцям. Наші союзники - англосакси і поляки.
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24.04.2022 15:20 Відповісти
Германия конечно же жиденько обсерается прямо сейчас.... с таким поведением ей можно начинать забывать о региональном лидерстве...
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24.04.2022 15:21 Відповісти
Немцы паскудный народ, украинцы Для них люди третьего сорта, чья жизнь для них немного значит, важнее собственное благополучие
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24.04.2022 16:56 Відповісти
 
 