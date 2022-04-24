Посол Мельник - уряду ФРН: Доки ви вагаєтесь із сучасною німецькою зброєю для Києва, Росії дозволено вбивати українських жінок і дітей. ФОТО
Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував уряд ФРН через небажання постачати важке озброєння до України.
Слова докору він розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки ви 8 тижнів вагалися з сучасною німецькою зброєю для України, Росії дозволено вбивати нових українських жінок і дітей. Як цю молоду маму з дитиною під час ракетного обстрілу вчора в Одесі", - зазначив він та розмістив фото Валерії Глодан з 3-місячною донечкою.
Топ коментарі
+26 Rhodesian
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+16 Alex Sav #513490
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+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.04.2022 13:10
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