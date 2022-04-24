У Гірській громаді перебитий магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція, - Луганська ОВА. ФОТО

У Гірській громаді перебитий магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Учора росіяни не тільки вбили шістьох жителів громади та зруйнували житлові будинки, а й завдали значної шкоди залишкам інфраструктури. Зокрема, перебито магістральний газопровід високого тиску. Без блакитного палива залишились орієнтовно 5,5 тисяч абонентів Гірської та Попаснянської громад. Також полум’ям охопило трансформаторну підстанцію. Займання рятувальники приборкали, а от чи вдасться полагодити – подивимось. Без світла і води другу добу перебувають жителі Сєверодонецька", – поінформував він.

За словами Гайдая, загалом без газопостачання залишаються 46 населених пунктів – 113 610 абонентів.

Знеструмлені 38 населених пунктів – 114 155 споживачів.

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