"Дякуємо за життя": 25 лютого у черзі під військкоматом Полтави зібралося близько 2,2 тис. добровольців. ФОТОрепортаж

25 лютого, наступного дня після повномасштабного вторгнення військ РФ до України, під військкоматом Полтави була черга з близько 2,2 тис. людей. Всі вони хотіли поповнити лави захисників України.

Про це повідомив у фейсбуці офіцер ЗСУ Павло Шапошніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це черга до військомату 25 лютого...Близько 2200 добровольців...Не всі святкують сьогодні Великдень...Дякуємо за життя. Ми Воїни України!", - зазначив він.

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