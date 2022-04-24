"Дякуємо за життя": 25 лютого у черзі під військкоматом Полтави зібралося близько 2,2 тис. добровольців. ФОТОрепортаж
25 лютого, наступного дня після повномасштабного вторгнення військ РФ до України, під військкоматом Полтави була черга з близько 2,2 тис. людей. Всі вони хотіли поповнити лави захисників України.
Про це повідомив у фейсбуці офіцер ЗСУ Павло Шапошніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Це черга до військомату 25 лютого...Близько 2200 добровольців...Не всі святкують сьогодні Великдень...Дякуємо за життя. Ми Воїни України!", - зазначив він.
Топ коментарі
+35 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар24.04.2022 14:29
+20 Мобильный крематорий
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+14 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар24.04.2022 14:43
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Пісатель!!! Прочитай 24 ЛЮТОГО, але може ти української не знаєш) Лютий то февраль москальською)
В цю мить я на деякий час впав у відчай - всі з'*********, нам піздець...
Але, приїхавши о 07:00 під свій РВК я побачив делька сотень хлопців, які прийшли пішки чи приїхали на дешевих б/у іномарках, постійно курили недорогі цигарки, постійно матюкались і дзвонили комусь з товарищив, щось з ними обговорювали.
В цей момент я зрозумів, що ми переможемо...
А я ще 24 в Києві бачив не меншу чергу, правда не в 07:00, а пізніше в одному з районих військрматів, і авто поряд були не самі дешеві, і цигарки, а мата за декілька годин майже нечув.
А мордате бидло, нажаль, у всіх народів в складні часи було, про це треба пам'ятати і після перемоги намагатися зробити так, щоб цього бидла не було не видно, ні чутно.
Такі от потужні мужики.. з вигляду вони бувають і під 2 метри зростом та коло 100кг по вазі, але сикоши, виявляються ще ті..
Тим хто став на захист України велика шана від Українців!
Таке само відбувалося й у Чернігові та іньших містах!
Лучший город на Земле.
Все это правда про тысячи добровольцев.
И с утра 24.02 они уже там были.