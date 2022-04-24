Ми зупинимо цю жалюгідну недоімперію Кремля раз і назавжди, - політики та військове керівництво країни вітають українців із Великоднем. ВІДЕО+ФОТО

Українські парламентарі, політики та військове керівництво країни сьогодні вітають українців зі світлим святом Хрестового Воскресіння. Цьогоріч воно відбувається в умовах повномасштабного російського вторгнення, то ж тема війни, миру, віри в перемогу міцно сплетені із вірою в Бога і торжество добра над злом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі побратими і посестри! Щиро вітаю Вас з головним святом усього християнства – Великоднем! День світлого Воскресіння Христового завжди приносив нам радість, вселяв віру у завтрашній день і благословляв на добрі діла. Але з кривавої волі чужинця наше з Вами свято затьмарилося димом і полум’ям війни. Сьогодні ми боремося в ім’я миру, добра і справедливості. Впевнений, що неможливо отримати перемогу над тими, у чиїх серцях віра та на чиєму боці правда. Христос Воскрес!", - зазначив у привітанні командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Христос Воскрес! Нехай добробут, мир та щастя зійдуть у дім ваш із небес! Сьогодні Великдень припав рівно на другий місяць щирої віри, проникливої надії та безмежної любові, які демонструє наш Український народ. Від кожного серця українця лунає молитва за мир і спокій у рідній країні. Свічі, запалені в храмах і домівках, відбиваються в очах і на небеснім сяйві зірок. Кожен із нас має надію бути почутим Всевишнім", - зазначає голова ВР Руслан Стефанчук з нагоди свята Великодня.

"Божого захисту всім нам! Особливо тим, хто на передовій, хто в сховищах, хто далеко від свого дому… Пам’ятайте: де б ми не знаходилися — думками ми всі поруч. Нас об'єднує віра у Батьківщину, Збройні сили, перемогу і розквіт України після війни...Як світло перемогло темряву, так і добро завжди переможе зло!", - додає Стефанчук.

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Петро та Марина Порошенки також привітали українців із Великоднем.

"Я щиро вітаю з Великодніми святами тих, хто всю цю ніч молився. Ми, українці, молилися за перемогу добра над злом, за перемогу життя над смертю. Так, як учить нас Святе Писання", – сказав Порошенко після Всеношної служби.

"Звичайно, що всіх українців зараз турбує питання "коли?". Коли буде наша перемога? Коли закінчиться війна? Коли Україна і українці зможуть повернутися до мирного життя? І чому ворог пройшов до нас? Відповідь можна знайти у Священному Писанні. Зло намагається знищити нас. Зло ґвалтує наших жінок, вбиває наших дітей. Але добро і життя перемагає. Перемагає невідворотно", – наголошує він.

"Я твердо переконаний, що перемога буде за нами. І зараз, особливо цього року, Великдень набуває абсолютно неймовірних рис. Коли Росія намагається позиціонувати себе як центр православ’я – я хотів би нагадати, що нема там віри. Вони прийшли сюди вбивати нас, прийшли як антихристи. Людина, яка називає себе "російським патріархом", благословила вбивство українців", – констатує Порошенко.







"Тому вітаю сотні священників російської православної церкви в Україні, які відмовились поминати Кирила, відмовились бути причетним до цієї неблагодатної організації, яка має на меті підтримати антихриста Путіна і вбивати українців", – говорить Порошенко.

Він переконаний, що цього року Українська Церква отримає тисячі нових парафій: "Томос, який надав нам Вселенський Патріарх, об’єднає всіх українців".

"У цей світлий день висловлюю щиру вдячність всім, хто стоїть на сторожі нашої безпеки та боронить Україну від загарбника – воїнам, медикам, волонтерам. Нехай Господнє благословіння та захист завжди буде з вами!", – додає Марина Порошенко.

"Після перемоги ми розбудуємо квітучу, фантастичну, неймовірну Україну. З Божою допомогою. З нашою вірою. З нашою надією. З нашою величезною любов‘ю. Христос Воскрес!", – говорить Петро Порошенко.

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"Цього року Великдень, як ніколи, наповнює всіх нас вірою: у перемогу добра над злом, життя над смертю, а отже — в перемогу України. Наші захисники та весь героїчний народ сьогодні об’єднався, аби дати відсіч окупантам, що безбожно вдерлися на нашу рідну святу землю. І нехай цей день Христового Воскресіння сповнює нас силою та витримкою...З Божою поміччю та вірою у неминуче відродження нашої країни. Нехай із Христовим Воскресінням розпочнеться благодатний період миру і злагоди на українській землі", - зазначає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у великодньому вітанні.

"Сьогодні у всіх Українців — особливий Великдень, особливий він і у нас з вами тут, на Донецькому і Луганському напрямках! Рівно два місяці тому російська орда зухвало та нахабно вдерлась на нашу землю. 60 днів кремлівські зайди, як здичавілі, скажені варвари намагаються знищити нашу країну. В їхніх серцях немає Бога! Українці — вільний народ, який нізащо не скориться, не стане на коліна", - зазначає командувач угруповання Об'єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов.

"Ми зупинимо цю жалюгідну недоімперію кремля раз і назавжди. Змусимо виродків відповісти за всі їх дикі злочини в Бучі, Краматорську, Харкові, Волновасі, Охтирці. Ніхто не уникне справедливого покарання за звірства в Гостомелі, Бородянці, Ізюмі, багатостраждальному Маріуполі. Ми помстимося за знущання й тортури мирних українців у кожному окупованому російськими свинособаками містечку й селі", - додає командувач ООС.

"Це наше свято. Свято великої вільної нації, якою захоплюється весь світ. Нації, що боронить світ від орди. Нації, що у найтяжчі хвилини свої показує дива мужності, гуманізму, любові й добра. Нації, що сіє хліб під бомбами й пече паски під сирени повітряної тривоги. Від Христа ми лічимо нову епоху. Нове літочислення світу почнеться й від нас. Бо ми даруємо сьогодні світові нову еру свободи, волі і гідності людської", - зазначає лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

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"Цей день ми зустрічаємо в умовах війни з росією. Вся країна зараз протистоїть злу, яке прагне повністю знищити все живе на нашій землі. У світле свято Великодня, що символізує перемогу життя над смертю, віримо у відродження і перемогу України. Ми сильні та мужні, за нами правда", - зазначає ексспікер ВР, нардеп Дмитро Разумков.