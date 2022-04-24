Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом "Христос за мир". Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. ФОТОрепортаж

Москвич Андрій Крюков вийшов на Красну площу в Москві з плакатом "Христос за мир". Його затримали. Поодиноких пікетувальників затримують сьогодні у різних російських містах.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.

Чоловік тримав у руках плакат з написом "Христос за мир". Його доставили до відділення поліції "Китай-город". Та за якийсь час відпустили, звинувативши в порушенні правил проведення пікетів.

Поодиноких пікетувальників затримували сьогодні у різних російських містах. У тій же Москві на Тріумфальній площі пов’язали Юрія Сердюкова з плакатом "Нет войне". А також Сергія Мельникова, який стояв біля церкви в Мітіно з плакатом "Хватит войны". В Петербурзі - Артура Аллаярова з плакатом "Нет войне". Та Булата Шеянова з плакатом "Мы знаем правду. Остановите войну!". У Нижньому Новгороді Олександра Маленкова затримали з плакатом "6-ая заповедь Не убий".

Також дивіться: В Уфі журналістку Кучеренко затримали за плакат "Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців"











