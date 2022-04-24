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Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом "Христос за мир". Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. ФОТОрепортаж

Москвич Андрій Крюков вийшов на Красну площу в Москві з плакатом "Христос за мир". Його затримали. Поодиноких пікетувальників затримують сьогодні у різних російських містах.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.

Чоловік тримав у руках плакат з написом "Христос за мир". Його доставили до відділення поліції "Китай-город". Та за якийсь час відпустили, звинувативши в порушенні правил проведення пікетів.

Поодиноких пікетувальників затримували сьогодні у різних російських містах. У тій же Москві на Тріумфальній площі пов’язали Юрія Сердюкова з плакатом "Нет войне". А також Сергія Мельникова, який стояв біля церкви в Мітіно з плакатом "Хватит войны". В Петербурзі - Артура Аллаярова з плакатом "Нет войне". Та Булата Шеянова з плакатом "Мы знаем правду. Остановите войну!". У Нижньому Новгороді Олександра Маленкова затримали з плакатом "6-ая заповедь Не убий".

Також дивіться: В Уфі журналістку Кучеренко затримали за плакат "Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців"

Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом Христос за мир. Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді 01
Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом Христос за мир. Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді 02
Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом Христос за мир. Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді 03
Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом Христос за мир. Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді 04
Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом Христос за мир. Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді 05
Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом Христос за мир. Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді 06

Автор: 

пікет (322) протест (2398) росія (65346)


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Топ коментарі
+16
Тю, якби прийшов Ісус, вони б і його загребли.
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24.04.2022 18:03
+12
Видите, не все хрюске плохие. Есть и хорошие. Давайте скорей мириться, мы один народ и впредь не допускать, чтобы нас сорили американцы. Только вы там побыстрее сдавайтесь в своем Киеве, а то у нас зольдатен кончаются.
Люди, не повторяйте ошибок и не жрите тухлую овсянку.
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24.04.2022 18:02
+11
ну...вийти з таким плакатом на парашы це вже майже подвиг
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24.04.2022 18:37
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24.04.2022 17:52 Відповісти
пазор-пазор-пазор
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24.04.2022 17:53 Відповісти
пазор...
пазор...
пазор...
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24.04.2022 17:53 Відповісти
вот именно !

ибо "Иисус был за .... спецоперацию !"
Кирил Гундяев
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24.04.2022 18:16 Відповісти
Гундяєв ******. Слава Іісусу Христу.
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24.04.2022 18:41 Відповісти
Во веки слава!
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24.04.2022 18:57 Відповісти
а что с коментами?
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24.04.2022 18:01 Відповісти
Наверное, премодерация, а может, просто сбой.
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24.04.2022 18:30 Відповісти
Видите, не все хрюске плохие. Есть и хорошие. Давайте скорей мириться, мы один народ и впредь не допускать, чтобы нас сорили американцы. Только вы там побыстрее сдавайтесь в своем Киеве, а то у нас зольдатен кончаются.
Люди, не повторяйте ошибок и не жрите тухлую овсянку.
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24.04.2022 18:02 Відповісти
ну...вийти з таким плакатом на парашы це вже майже подвиг
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24.04.2022 18:37 Відповісти
Только некоторые, смотрю, это не понимают.
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24.04.2022 20:18 Відповісти
Подвиг на $300 та адмін-протокол. Після чого - подача на "політику" в США або Німеччину і слава "борцуна з режимом". Он, дивимось, реально, на овсяннікову. ФСБ-шна курва як по нотах розіграла свою роль. І майже до "премії миру" дійшла. А повірити в її перформанс - це взагалі не розуміти, що в рашці не виходять новини центральних каналів "в прямому ефірі".

Ось 2-5й раз з тим же плакатом вийти - це вже кримінально, арешт на декілька діб, штрафи "до 300 тис". А потім і строк.
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25.04.2022 16:52 Відповісти
а ве пошли бы вы *****,миролюбивые .у нас их тоже много стало с нью рашн флаг-белыйсинебелый...все скопом...с балетом,толстым,булгаковым,цоемвысоцкимпушкиным -НА ХУ Й
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24.04.2022 18:02 Відповісти
Тю, якби прийшов Ісус, вони б і його загребли.
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24.04.2022 18:03 Відповісти
Іісусів завжди гребли, вони ж не душегуби-варрави....
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24.04.2022 18:15 Відповісти
Абсолютно безмозглое существо из России, очень легко ведётся на троллинг обычной одесситки. Быдло народ в РФ может поверить абсолютно во все...
начало https://twitter.com/i/status/1517965950070501376
вторая часть https://twitter.com/i/status/1518163988214960129
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24.04.2022 18:05 Відповісти
Зря это они, даже если они и нормальные люди, зомбированная основная масса свинособак их поступка неоценит и пользы они никакой не принесут, а только заработают себе ******** в лучшем случае или что вероятней,- срок. Нормальным людям на москальщие остается два варианта, плыть по течению как какаха или ********* за бугор.
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24.04.2022 18:08 Відповісти
Так вони ж зараз отримають свої адмін.протоколи, декілька синців від кайданок. Потім - "зняття побоїв" в поліклініці. Потім - подача на "політику" в США чи ФРН.

Інакше - вони реально ідіоти. Бо в фашистській державі ти або нормальний і у підпіллі - готуєшся до збройної боротьби проти влади, або ти шукаєш виходів з держави (і "політика", з розголосом, відосіками в інтернетах, протоколами тощо - ідеально), або ти фсб-шний провокатор. Прчиому і перше, і друге - добре поєднуються з третім.
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25.04.2022 16:57 Відповісти
не плакат надо брать .а ружьё!
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24.04.2022 18:28 Відповісти
Бесполезно, пока нет критической массы.
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24.04.2022 20:21 Відповісти
Не верьте этой овсяной пище, там все эти «пикеты» (тщательно задокументированных на фото) русским животным нужны только что бы ******** в США и получить там «политику». У всех этих «пикетов» исключительно корыстная цель, им ***** на нас, от слова совсем.
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24.04.2022 18:31 Відповісти
Два штрафа по 15 тысяч рублей и гринкарта на руки. Вуаля. Через 25 лет освобождение русскоязычных США от притеснений. Так создаются пятые колоны.
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24.04.2022 18:43 Відповісти
Твое личное мнение и мнение скабеевой поразительно совпадают..
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24.04.2022 19:42 Відповісти
А приклад овсяннікової, яка з плакатом показалася на екрані і чухнула за кордон, не є свідченням цього?
Бо вона зразу почала розказувати, що це війна путіна, що росіяни ні в чому не винні!
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24.04.2022 20:04 Відповісти
С чего ты взял,что в РФ 100% идиоты и не понимают, что происходит и к чему это ведёт? Про Овсянникову отдельная тема и нужно об этом спрашивать у Германии.
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24.04.2022 20:20 Відповісти
80% - ідіоти.
10% - прикидаються ідіотами, через боягузство.
10% - прикидаються ідіотамита щоб сумління не мучило.
А 2-3 тисячі, яки вийшли на протести, називається "цифра в межах статистичної похибки".
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Я ось дихати люблю. І скабєєва любить. То що ж, не дихати, раз скабєєва так же робить?

ці одиночні пікети - дурня. А ті, що вийшли - або ідіоти, або меркатильна наволоч.

Мають свою думку? Створюють підпілля і зі зброєю роблять диверсії - настанов в інтернетах щодо створення підпілля та убезпечення від переслідувань - безліч.

З всіма іншими варіантами - вони нам не цікаві взагалі. Хоч на колимі згниють, хоч фсб-шними ****** виявляться. Воно живе - платить податки - і вже оплачує війну в Україні. Тож ідуть нахєр.
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25.04.2022 17:03 Відповісти
московія - ******* Содом і Гомора
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24.04.2022 18:37 Відповісти
А де ділися букви з мавзолею?🤔
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24.04.2022 18:41 Відповісти
Дивись уважніше: на жаль, на місці, на темно-сірій смузі
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24.04.2022 19:07 Відповісти
Спасибо, но етого мало ( норм людям дякуємо! Не все ж у вас піздоватиє.
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24.04.2022 18:45 Відповісти
Вах, вах, вах вони трибунки монтують до чергового побєдобєсія
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24.04.2022 19:04 Відповісти
"Безумству храбрых ..."
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24.04.2022 19:10 Відповісти
Христу не місце в царстві сатани.
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24.04.2022 19:18 Відповісти
В параші, як показує життя, навіть протести можуть мати прихований зміст!
Є висока ймовірність того, що таки "протестувальники", несподівано випливуть десь на Заході.
І почнуть розповідати про те, що слід розділяти кремлівську верхівку і "простих кацапів"!
Що санкції, яки бьють по кацапам, треба якнайшвидше відмінити і тд.
Так що, немає жодної віри цим протестувальникам.
Бо кацапи завжди брешуть!
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24.04.2022 20:02 Відповісти
Такая версия как-раз выгодна путинцам, чтобы убедить несогласных не протестовать.
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24.04.2022 20:24 Відповісти
 
 