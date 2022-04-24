Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом "Христос за мир". Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. ФОТОрепортаж
Москвич Андрій Крюков вийшов на Красну площу в Москві з плакатом "Христос за мир". Його затримали. Поодиноких пікетувальників затримують сьогодні у різних російських містах.
Про це повідомляє "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.
Чоловік тримав у руках плакат з написом "Христос за мир". Його доставили до відділення поліції "Китай-город". Та за якийсь час відпустили, звинувативши в порушенні правил проведення пікетів.
Поодиноких пікетувальників затримували сьогодні у різних російських містах. У тій же Москві на Тріумфальній площі пов’язали Юрія Сердюкова з плакатом "Нет войне". А також Сергія Мельникова, який стояв біля церкви в Мітіно з плакатом "Хватит войны". В Петербурзі - Артура Аллаярова з плакатом "Нет войне". Та Булата Шеянова з плакатом "Мы знаем правду. Остановите войну!". У Нижньому Новгороді Олександра Маленкова затримали з плакатом "6-ая заповедь Не убий".
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ибо "Иисус был за .... спецоперацию !"
Кирил Гундяев
Люди, не повторяйте ошибок и не жрите тухлую овсянку.
Ось 2-5й раз з тим же плакатом вийти - це вже кримінально, арешт на декілька діб, штрафи "до 300 тис". А потім і строк.
начало https://twitter.com/i/status/1517965950070501376
вторая часть https://twitter.com/i/status/1518163988214960129
Інакше - вони реально ідіоти. Бо в фашистській державі ти або нормальний і у підпіллі - готуєшся до збройної боротьби проти влади, або ти шукаєш виходів з держави (і "політика", з розголосом, відосіками в інтернетах, протоколами тощо - ідеально), або ти фсб-шний провокатор. Прчиому і перше, і друге - добре поєднуються з третім.
Бо вона зразу почала розказувати, що це війна путіна, що росіяни ні в чому не винні!
10% - прикидаються ідіотами, через боягузство.
10% - прикидаються ідіотамита щоб сумління не мучило.
А 2-3 тисячі, яки вийшли на протести, називається "цифра в межах статистичної похибки".
ці одиночні пікети - дурня. А ті, що вийшли - або ідіоти, або меркатильна наволоч.
Мають свою думку? Створюють підпілля і зі зброєю роблять диверсії - настанов в інтернетах щодо створення підпілля та убезпечення від переслідувань - безліч.
З всіма іншими варіантами - вони нам не цікаві взагалі. Хоч на колимі згниють, хоч фсб-шними ****** виявляться. Воно живе - платить податки - і вже оплачує війну в Україні. Тож ідуть нахєр.
Є висока ймовірність того, що таки "протестувальники", несподівано випливуть десь на Заході.
І почнуть розповідати про те, що слід розділяти кремлівську верхівку і "простих кацапів"!
Що санкції, яки бьють по кацапам, треба якнайшвидше відмінити і тд.
Так що, немає жодної віри цим протестувальникам.
Бо кацапи завжди брешуть!