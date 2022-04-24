РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Журналісти з'ясували, що одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців відіграє Російська православна церква.

Про це "Слідство.Інфо" з електронного листування благодійного крила РПЦ, якими поділилися хакери з Anonymus та проєкту DDoSecrets, інформує Цензор.НЕТ.

З’ясувалося, що на початку березня РПЦ та МНС РФ обговорили умови співпраці, а вже у квітні - "допомогу" депортованим українцям, яку збирали и доставляли під супровід камер на камазах з літерою Z та надписом "Своих не бросаем".

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До того ж з першого дня війни МНС РФ щоденно надсилає РПЦ відомості про розселення мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей по Росії та графік потягів та автобусів, якими прибувають вивезені українці. Додатково до кожного листа церква отримує мапу окупованих територій України з усіма змінами в ході військових дій.

З часом у звітах почала з’являтися інформація про вивезення людей з інших окупованих територій України. В останньому листі від 30 березня повідомляють, що за весь час депортації до Росії прибули майже 490 тисяч людей, з-поміж яких 100 тисяч - діти.

"Російська пропаганда пояснює масове переселення українців зі східних регіонів їхнім власним бажанням опинитися у Росії. Чисельні свідчення людей, яким, зокрема, вдалося врятуватися з Маріуполя свідчать про те, що містян вивозять до Росії примусово", - зауважують журналісти.

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Українці, яким не вдалося вибратися з Росії після примусового вивезення, після "фільтраційних" бесід (по суті - допитів) зі співробітниками російського МНС потрапляють у друге коло фільтрації - "духовне". Силовики, які давно і плідно співпрацюють з російськими церковниками, передають українців до монастирів та церков.

З листування та відкритих джерел журналісти дізналися, що практично у кожному регіоні, куди привозять українців, є своя єпархія, яка опікується питаннями переселенців. Вони приносять їм їжу та проводять "духовні бесіди".

РПЦ приховує шляхи доставки українців до своїх церковних закладів та умови їхнього утримання, водночас церковники розгорнули цілу інформаційну кампанію з поширення відомостей про свою благодійність.

Журналісти визначили розташування закладів, де можуть перебувати насильно вивезені українці. Що відбувається з людьми у цих притулках та монастирях - невідомо.

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