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РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Журналісти з'ясували, що одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців відіграє Російська православна церква.

Про це "Слідство.Інфо" з електронного листування благодійного крила РПЦ, якими поділилися хакери з Anonymus та проєкту DDoSecrets, інформує Цензор.НЕТ.

З’ясувалося, що на початку березня РПЦ та МНС РФ обговорили умови співпраці, а вже у квітні - "допомогу" депортованим українцям, яку збирали и доставляли під супровід камер на камазах з літерою Z та надписом "Своих не бросаем".

РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ заявили, що Росія "евакуювала" вже майже мільйон українців, зокрема 174 689 дітей

До того ж з першого дня війни МНС РФ щоденно надсилає РПЦ відомості про розселення мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей по Росії та графік потягів та автобусів, якими прибувають вивезені українці. Додатково до кожного листа церква отримує мапу окупованих територій України з усіма змінами в ході військових дій.

РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ 02

З часом у звітах почала з’являтися інформація про вивезення людей з інших окупованих територій України. В останньому листі від 30 березня повідомляють, що за весь час депортації до Росії прибули майже 490 тисяч людей, з-поміж яких 100 тисяч - діти.

"Російська пропаганда пояснює масове переселення українців зі східних регіонів їхнім власним бажанням опинитися у Росії. Чисельні свідчення людей, яким, зокрема, вдалося врятуватися з Маріуполя свідчать про те, що містян вивозять до Росії примусово", - зауважують журналісти.

Також читайте: У Росії намагаються спростити всиновлення дітей, яких вивезли з України, – Денісова

Українці, яким не вдалося вибратися з Росії після примусового вивезення, після "фільтраційних" бесід (по суті - допитів) зі співробітниками російського МНС потрапляють у друге коло фільтрації - "духовне". Силовики, які давно і плідно співпрацюють з російськими церковниками, передають українців до монастирів та церков.

З листування та відкритих джерел журналісти дізналися, що практично у кожному регіоні, куди привозять українців, є своя єпархія, яка опікується питаннями переселенців. Вони приносять їм їжу та проводять "духовні бесіди".

РПЦ приховує шляхи доставки українців до своїх церковних закладів та умови їхнього утримання, водночас церковники розгорнули цілу інформаційну кампанію з поширення відомостей про свою благодійність.

РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ 03

Журналісти визначили розташування закладів, де можуть перебувати насильно вивезені українці. Що відбувається з людьми у цих притулках та монастирях - невідомо.

Читайте також: Окупанти створили "фільтраційні табори" і депортують українців до Сибіру, - Зеленський

РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ 04
РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ 05

Читайте: "Ми всіх заберемо". У Зеленського готують переговори щодо повернення депортованих до РФ українців

Автор: 

депортація (724) МНС рф (65) РПЦ (514)


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Топ коментарі
+23
РПЦ-це ФСБ,тому потрібно це все лайно викинути запарєбрік назавжди якомога скоріше...
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24.04.2022 20:50
+16
але я ще не чув про розірвання договору-оренди на користування Києвською та Почаєвською Лаврами орськими попами.
може я щось не розумію, але відверті фсбшники в серці країни ще й під час війни
це вже перебор.
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24.04.2022 21:00
+8
... а зелені допомагають РПЦ .
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24.04.2022 20:55
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РПЦ-це ФСБ,тому потрібно це все лайно викинути запарєбрік назавжди якомога скоріше...
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24.04.2022 20:50 Відповісти
упц мп (рпц)
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24.04.2022 21:00 Відповісти
Російських попів перевиховувати...!
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24.04.2022 20:51 Відповісти
Всех священников РПЦ на виселицы и сделать из этого своеобразный иконостас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.04.2022 20:52 Відповісти
Сатана полностью взяла под контроль территорию бывшей рабсии, специально на Пасху приготовило побольше ракет и сыпет сегодня на головы жителей Украины.
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24.04.2022 20:55 Відповісти
... а зелені допомагають РПЦ .
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24.04.2022 20:55 Відповісти
Злочинну секту припинити
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24.04.2022 20:56 Відповісти
Кожний піп феесбешної РПЦ веде суворий облік "мирян" і готує докладні звіти щодо інформації що корисна окупантам яку піп здобуває під час сповіді. Саме оці хижаки в "овечих шкурах" складають списки учасників АТО, активістів, проукраїнських громадян, заможних бізнесменів і відразу як тільки приход потрапляє під окупацію починається цілеспрямований терор і грабунок. Якщо вам загрожує окупація то перше що ви повинні зробити то це вбити кацапського попа негайно інакше вас і ваших близьких будуть знищувати або депортувати в якості рабів до віддалених районів ********** за його наводкою. Смерть кацапським окупантам і їх відданим слугам попам гундяєвської секти РПЦ!
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24.04.2022 20:59 Відповісти
але я ще не чув про розірвання договору-оренди на користування Києвською та Почаєвською Лаврами орськими попами.
може я щось не розумію, але відверті фсбшники в серці країни ще й під час війни
це вже перебор.
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24.04.2022 21:00 Відповісти
це зедемократія
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24.04.2022 21:16 Відповісти
ще хтось в Україні сумнівається щодо заборони діяльності москальських попів

кацапня своєму населенню не може зробити нормальні умови життя, то їм ще захотілось викрасти населення іншої держави
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24.04.2022 21:04 Відповісти
А скільки разів казали раніше, не ходіть до РПЦ , женіть цих гебешних тварюк у рясах
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24.04.2022 21:18 Відповісти
сподіваюсь невдовзі закриють в Україні цю сатанинську секту
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24.04.2022 21:47 Відповісти
Ой ой ой... Ви спочатку поспілкуйтеся з кимось із їх приходу, а потім подумайте як їх вигнати там зомбаки такі як і рашисти. Думаю план в пуйла - наказ через приходи вирізати всіх хто не в їх секті
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24.04.2022 21:19 Відповісти
когда этих кгбистов в рясах уже погонят с нашей земли. Почему в наших православных святынях нашими князьями Рюриками и другими великими людьми в нашей истории, почему там засели московские жирные попы. Почему мы не можем их выгнать, чего боимся ну что будет война что ли начнется. Бесы московские украли у нас историю, украли у нас церковь, украли у нас право быть главными наследниками Византии в церковном деле, украли наши святыни засев там и устраивая там свои порядки. Вы вспомните как они не хотели наших воинов. После войны нужно поднимать резонанс и качать инфопространство хотя бы в комментариях, поверьте зеленые их мониторят.
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24.04.2022 21:34 Відповісти
На кукан этих оборотней . Никакого отношения к Богу они не имеют.
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24.04.2022 21:45 Відповісти
рашистська церква не заборонена в Україні, депутати рашистского жопоблоку вільно почувають себе у раді і спокійно вивозять із країни по 20млн баксів кешем кожен, при цьому прокурви і далі бігають за порошенко, директорами стратегічних військових підприємств. ***, так з ким зе-влада воює - з патріотами чи рашистами - я вже зпаутався.
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24.04.2022 22:01 Відповісти
рпц сатанинские отродья!
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24.04.2022 22:11 Відповісти
Визнати упц мп та рпц терористичними організаціями!
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24.04.2022 22:43 Відповісти
Дивує , що влада досі не заборонила діяльність цієї ********* московської "церкви" в Україні та не арештовує всіх цих подонків в рясах з банди гундяєва . Вони по вуха в крові , терористи прокляті .
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24.04.2022 23:14 Відповісти
Зе та Єрмак належать до РПЦ! Ворон ворону око не виклює!
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25.04.2022 00:53 Відповісти
Те, що робить РПЦ на українській території не йде ні в яке порівняння з тим, що творить УПЦ МП
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25.04.2022 11:54 Відповісти
 
 