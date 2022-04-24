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Монастирський нагородив понад сто українських військових у зоні ООС. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час відвідування району угруповання Об’єднаних сил вручив більше сотні військовослужбовцям відзнаки та відомчі нагороди

.Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у телеграмі пресслужба МВС.

У повідомленні зазначається: "24 квітня, район угруповання Об’єднаних сил відвідав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та його заступник Анатолій Петренко.

Високопосадовці та командувач угруповання Об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов привітали зі світлим Христовим Воскресінням мужніх воїнів – захисників України, які самовіддано і героїчно виконують бойові завдання на Донецькому і Луганському напрямках.


За відважність, бездоганне служіння Українському народові, більше сотні військовослужбовців Сил оборони України отримали від Міністра внутрішніх справ відзнаки, дострокові звання, відомчі нагороди, цінні подарунки та медалі Православної церкви України: "За жертовність і любов до України".

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Монастирський нагородив понад сто українських військових у зоні ООС 01
Монастирський нагородив понад сто українських військових у зоні ООС 02
Монастирський нагородив понад сто українських військових у зоні ООС 03

Автор: 

МВС (3503) нагорода (1262) Монастирський Денис (392)


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https://59.ru/text/gorod/2022/04/17/71262968/ Свинособака из Прикамья сдохла.

Там даже можно оставить комментарии.
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24.04.2022 23:08 Відповісти
Головне , колю Митбола маузером нагородитиї
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24.04.2022 23:26 Відповісти
Це щоб перебити позор с колєй катлетой?
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24.04.2022 23:53 Відповісти
З яких пір зелені пов язки?
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24.04.2022 23:59 Відповісти
Зона ООС?, а як називається зона Харкова, Херсона? Коли цей цирк закінчиться… і війну будуть називати війною.
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25.04.2022 18:18 Відповісти
 
 