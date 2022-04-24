Монастирський нагородив понад сто українських військових у зоні ООС. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час відвідування району угруповання Об’єднаних сил вручив більше сотні військовослужбовцям відзнаки та відомчі нагороди

.Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у телеграмі пресслужба МВС.

У повідомленні зазначається: "24 квітня, район угруповання Об’єднаних сил відвідав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та його заступник Анатолій Петренко.

Високопосадовці та командувач угруповання Об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов привітали зі світлим Христовим Воскресінням мужніх воїнів – захисників України, які самовіддано і героїчно виконують бойові завдання на Донецькому і Луганському напрямках.





За відважність, бездоганне служіння Українському народові, більше сотні військовослужбовців Сил оборони України отримали від Міністра внутрішніх справ відзнаки, дострокові звання, відомчі нагороди, цінні подарунки та медалі Православної церкви України: "За жертовність і любов до України".

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