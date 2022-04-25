Великодніми рейсами евакуйовано 780 людей з Донеччини та Херсонщини, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж

24 квітня "Укрзалізниця" евакуювала 780 людей Донецької та Херсонської областей.

Про це "УЗ" повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і святкуємо, і працюємо – все встигаємо.



Великодні евакуаційні рейси Укрзалізниці врятували 780 людей, яким вдалося вибратися з Краматорська, Маріуполя та Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

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