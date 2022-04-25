Великодніми рейсами евакуйовано 780 людей з Донеччини та Херсонщини, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж
24 квітня "Укрзалізниця" евакуювала 780 людей Донецької та Херсонської областей.
Про це "УЗ" повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні і святкуємо, і працюємо – все встигаємо.
Великодні евакуаційні рейси Укрзалізниці врятували 780 людей, яким вдалося вибратися з Краматорська, Маріуполя та Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
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тим ламповим Х-55, Х-555 та Х-101 координати попадання не допоможуть - бо там у них зверху є лючок, в який Ванька-автопипот (Пелевін....) за допомогою астролябії може точно встановити траєкторію польоту на певний момент
це ж саме стосується отжатих лізінгових Боїнгів - скоро вони будуть орієнтуватись, *****, по звьоздах, при виключеному піндосами джи-пі-есі