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Великодніми рейсами евакуйовано 780 людей з Донеччини та Херсонщини, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж

24 квітня "Укрзалізниця" евакуювала 780 людей Донецької та Херсонської областей.

Про це "УЗ" повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і святкуємо, і працюємо – все встигаємо.

Великодні евакуаційні рейси Укрзалізниці врятували 780 людей, яким вдалося вибратися з Краматорська, Маріуполя та Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Укрзалізниця" опублікувала розклад додаткових евакуаційних потягів на 24 квітня

Великодніми рейсами евакуйовано 780 людей з Донеччини та Херсонщини, - Укрзалізниця 01
Великодніми рейсами евакуйовано 780 людей з Донеччини та Херсонщини, - Укрзалізниця 02
Великодніми рейсами евакуйовано 780 людей з Донеччини та Херсонщини, - Укрзалізниця 03

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Укрзалізниця (6864) евакуація (2320)


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25.04.2022 00:40 Відповісти
та, вибачаюсь, до сраки!
тим ламповим Х-55, Х-555 та Х-101 координати попадання не допоможуть - бо там у них зверху є лючок, в який Ванька-автопипот (Пелевін....) за допомогою астролябії може точно встановити траєкторію польоту на певний момент

 це ж саме стосується отжатих лізінгових Боїнгів - скоро вони будуть орієнтуватись, *****, по звьоздах, при виключеному піндосами джи-пі-есі
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25.04.2022 01:40 Відповісти
Нагадую
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25.04.2022 00:43 Відповісти
С комментами беда. Еле появляются. Налезло новорегов-всепропальщиков. Такое ощущение, что сайт активно обрабатывается ольгинской свинотой.
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25.04.2022 00:53 Відповісти
Не розумію про Херсонщину. З яких міст евакуювали? Місто Херсон під окупацією. На півночі залізної дороги немає. Лівобережна частина уся під окупацією. Про яку евакуацію мова. Чи піз..діти - не мішки носити?
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25.04.2022 06:22 Відповісти
 
 