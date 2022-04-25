УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6432 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
4 778 4

Окупанти зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод на Луганщині, - Гайдай. ФОТО

У Луганській області в неділю росіяни зруйнували сім будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"У православне свято в квартиру прилітає снаряд – від православного. Це ознака "руського миру" – вбивати та руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази. У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних... Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Гірське.

Так, у Лисичанську пошкоджено дві багатоповерхівки і щонайменше два приватні будинки. У Сєверодонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч. У Рубіжному та Гірському – будинки.

Окупанти зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод на Луганщині, - Гайдай 01

Також читайте: Попасна, Рубіжне та Гірська громада подібні до Маріуполя, окуповано 80% територій Луганщини, - Гайдай


Окупанти зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод на Луганщині, - Гайдай 02

Окупанти зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод на Луганщині, - Гайдай 03

Також дивіться: У Гірській громаді перебитий магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція, - Луганська ОВА. ФОТО


Окупанти зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод на Луганщині, - Гайдай 04

Окупанти зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод на Луганщині, - Гайдай 05

Окупанти зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод на Луганщині, - Гайдай 06

Автор: 

обстріл (28672) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего . у них в Брянске тоже пылает. Этим ***** всё зачтётся.
показати весь коментар
25.04.2022 07:52 Відповісти
Московитські кровожери ! Невже ім мало два десятки мільйонів кв.км. територіі, усяких природніх ресурсів. Виродки - ім в забутих богом мухосрансках не дають жити нацисти, через украінців вони не можуть провести воду і каналізацію в провінційних містах. Мають тисячі атомних бомб і ракет, але бояться щоб на них не напала Украіни чи невелика Естонія. Потвори, щиро вірю що Бог бачить ситуацію і розбереться з ними у свій спосіб
показати весь коментар
25.04.2022 08:38 Відповісти
Москалі імперці,їм завжди буде всього мало.Та й хтось же має обслуговувати їхню територію,самі то вони не здатні працювати.Саме тому,вже тисячі українців вивезли в рабство.
показати весь коментар
25.04.2022 09:24 Відповісти
Якийсь наївний коментар. У них уже кілька століть сидить у їхній збоченій свідомості Чорне море як "внутрішнє море". Людей в Україні вони до уваги не беруть. Хоча, читаючи прізвища полонених кацапів, розумієш, що без українців ця нація алкоголіків і дегенератів не мала шансів стати такою потужною (колись потужною) імперією. Для кацапердії асиміляція підкорених українців була набагато важливіша, ніж загарбання природних ресурсів. Бо це неабиякий інтелектуальний потенціал. Горе переможеним. Отже, зараз Україна має вистояти у цій останній для неї війні за Свободу.
показати весь коментар
25.04.2022 09:42 Відповісти
 
 