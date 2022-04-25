Окупанти зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод на Луганщині, - Гайдай. ФОТО

У Луганській області в неділю росіяни зруйнували сім будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"У православне свято в квартиру прилітає снаряд – від православного. Це ознака "руського миру" – вбивати та руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази. У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних... Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Гірське.

Так, у Лисичанську пошкоджено дві багатоповерхівки і щонайменше два приватні будинки. У Сєверодонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч. У Рубіжному та Гірському – будинки.

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