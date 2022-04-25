Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном: обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки. ФОТОрепортаж

Візит делегації високопосадовців США до Києва у даний момент є дуже цінним і важливим.

Про це у фейсбуку розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Візит делегації високопосадовців США до Києва у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим. Обговорили з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки. Вдячний Сполученим Штатам Америки за безпрецедентну допомогу!" - повідомив Зеленський.

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