Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном: обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки. ФОТОрепортаж
Візит делегації високопосадовців США до Києва у даний момент є дуже цінним і важливим.
Про це у фейсбуку розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Візит делегації високопосадовців США до Києва у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим. Обговорили з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки. Вдячний Сполученим Штатам Америки за безпрецедентну допомогу!" - повідомив Зеленський.
Топ коментарі
+15 Gozzalik salonu
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+13 Ksenia VB
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а міг би жеж одягти кітель, як суворов колись чи соловйов тепер
Так, Залужний зайнятий іншим.
Взагалі не знаю, як йому вдається трохи спати.
Залужний займається армією,а не ідіотськими переговорами...
у вас купа слуг, ребята.. що ви з себе строїте ??
Ой чий то кінь стоїть
Що сива гривонька...
Що то за шкет стоїть
Пика не голена...
После получения ноты, Блинкен и Остин в ходе визита в Киев объявили о выделении Украине 322 млн долларов на военные нужды.
К нотам РФ относятся соответственно. На них кладут.
https://t.me/BerezaJuice/13884 Борислав Береза
"Yes, of course!"