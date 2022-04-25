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Новини Фото Війна
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Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном: обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки. ФОТОрепортаж

Візит делегації високопосадовців США до Києва у даний момент є дуже цінним і важливим.

Про це у фейсбуку розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Візит делегації високопосадовців США до Києва у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим. Обговорили з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки. Вдячний Сполученим Штатам Америки за безпрецедентну допомогу!" - повідомив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держсекретар США Блінкен і міністр оборони Остін побували з візитом у Києві

Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном: обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки 01
Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном: обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки 02
Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном: обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки 03
Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном: обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки 04

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23964) США (23043) Блінкен Ентоні (1157) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+15
******* ермак тут как тут, лучше б Залужного позвал
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25.04.2022 09:36
+13
в єрмака не було часу мармизу побрити ?
у вас купа слуг, ребята.. що ви з себе строїте ??
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25.04.2022 09:40
+10
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25.04.2022 10:23
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Остін Зеленський Блінкен.
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25.04.2022 09:36 Відповісти
президент такий відкритий і беззахисний...
а міг би жеж одягти кітель, як суворов колись чи соловйов тепер
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25.04.2022 10:01 Відповісти
Одежда согласно сценарию. Как в кино.
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25.04.2022 10:16 Відповісти
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25.04.2022 10:23 Відповісти
лучше бы Блинкен был украинским президентом - у него лицо светлое - а не такое хитрое и двуличное как у зели
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25.04.2022 10:23 Відповісти
******* ермак тут как тут, лучше б Залужного позвал
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25.04.2022 09:36 Відповісти
А хіба то не Залужний сидить ?
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25.04.2022 09:45 Відповісти
Ок, не знаю, хто той крайній військовий.

Так, Залужний зайнятий іншим.
Взагалі не знаю, як йому вдається трохи спати.
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25.04.2022 10:30 Відповісти
Є Залужний. Перший справа, перед Рєзніковим
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25.04.2022 11:38 Відповісти
не городіть ху..ню...

Залужний займається армією,а не ідіотськими переговорами...
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25.04.2022 09:53 Відповісти
Що у вас із зором? Залужний є на першій ж фотографії.
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25.04.2022 10:12 Відповісти
торта немає - це добре
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25.04.2022 09:39 Відповісти
в єрмака не було часу мармизу побрити ?
у вас купа слуг, ребята.. що ви з себе строїте ??
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25.04.2022 09:40 Відповісти
Друге підборіддя маскує
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25.04.2022 09:58 Відповісти
И Ермак сидит.Короче,ничего хорошего при этом Зеуроде не будет.Надо валить к епеням с этой страны,пусть 75% даунов и дальше не критикуют власть.На бан мне абсолютно пох
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25.04.2022 09:49 Відповісти
рашик, в тебе вус відклеївся. за що гроші в ольгіно платять, так топорно працюють. І не сміши баном, в тебе ж сотня акаунтів
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25.04.2022 10:10 Відповісти
То що це виходить? Забили болт на кацапську ноту протесту проти поставок зброї в Україну? Як це так?😆
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25.04.2022 09:52 Відповісти
На кацапів скоро й ерітрея заб'є
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25.04.2022 09:59 Відповісти
Зе каже дойду до Хабаровска,,,,там багато Українців,,,,)))
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25.04.2022 09:53 Відповісти
зе каже Крым пока забирать не будем какой там хабаровск ему
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25.04.2022 10:26 Відповісти
Ой чий то кінь стоїть
Що сива гривонька...

Що то за шкет стоїть
Пика не голена...
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25.04.2022 09:59 Відповісти
сегодня сгорел самый большой нефтяной хаб у кацапов в брянске - вот тебе и эмбарго
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25.04.2022 10:27 Відповісти
Не треба розводити зраду, рашкотролі та горе-патріоти Дякуємо, що допомагають. Де ми були з 2014 року, коли треба було день і вночі клепати ракети та зміцнювати оборону країни, а не торгувати з рашкою, просирати склади, красти та гратись з рашистськими посіпаками в середині країни?! Без підтримки Заходу ми вже були б десь в таборах Сибіру за колючкою на лісоповалах
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25.04.2022 10:07 Відповісти
Нова фішка від Цензору всі мільйонери тепер не бачать своїх коментарів. Такіє вот дєла.
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25.04.2022 10:28 Відповісти
Бу-га-га. "РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину, сообщил российский посол в Вашингтоне."

После получения ноты, Блинкен и Остин в ходе визита в Киев объявили о выделении Украине 322 млн долларов на военные нужды.
К нотам РФ относятся соответственно. На них кладут.

https://t.me/BerezaJuice/13884 Борислав Береза
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25.04.2022 10:09 Відповісти
почему ватные кацапы не бьют по встрече...ссут наверно ...пиписьки ватные
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25.04.2022 10:21 Відповісти
а тебе так хочется что аж из трусов выпрыгиваешь "не ватный" кацап ?
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25.04.2022 10:29 Відповісти
блинкен постарел а остин не рыба не мясо а добрый угольок
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25.04.2022 10:22 Відповісти
конечно не такие ботоксы как ваще кацапское *****
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25.04.2022 10:30 Відповісти
осталось разбомбить 4 -5 городов и ватная кацапия придет а они все херней страдают ...загляни в телегу они уже собираются к крыму оккупированну территорию примкнуть
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25.04.2022 10:27 Відповісти
а что их мнение кого-то интересует? ты совсем тупой кацап ..
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25.04.2022 10:32 Відповісти
Щось у єрмака пика сумна і це добре
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25.04.2022 10:44 Відповісти
А нада, шоб Елдакова пыка стырчала за гратамы
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25.04.2022 11:49 Відповісти
"Поможете рвать русню?"
"Yes, of course!"
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25.04.2022 15:08 Відповісти
судьбоносная встреча.
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26.04.2022 02:46 Відповісти
 
 