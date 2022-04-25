Вночі окупанти обстріляли із систем залпового вогню Новолатівську громаду на Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТО

Практично добу ворог випробовує Дніпропетровщині повітряними тривогами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі окупанти обстріляли з систем залпового вогню Новолатівську громаду. Поцілили по околицях населеного пункту. Ніхто не постраждав. Зараз все нормально", - йдеться у повідомленні.

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