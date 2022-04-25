Вночі окупанти обстріляли із систем залпового вогню Новолатівську громаду на Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТО
Практично добу ворог випробовує Дніпропетровщині повітряними тривогами.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі окупанти обстріляли з систем залпового вогню Новолатівську громаду. Поцілили по околицях населеного пункту. Ніхто не постраждав. Зараз все нормально", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@Analytic_center
·
26 хв
Дано: Від Харкова до Брянська приблизно півтисячі кілометрів.
Точка У - 120 км
Нептун - 280 км (над морем)
Грім - 280 км (над сушею).
ТТХ з відкритих джерел.
Ні, взагалі не ми.