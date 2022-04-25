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Новини Фото Війна
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Вночі окупанти обстріляли із систем залпового вогню Новолатівську громаду на Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТО

Практично добу ворог випробовує Дніпропетровщині повітряними тривогами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі окупанти обстріляли з систем залпового вогню Новолатівську громаду. Поцілили по околицях населеного пункту. Ніхто не постраждав. Зараз все нормально", - йдеться у повідомленні.

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Вночі окупанти обстріляли із систем залпового вогню Новолатівську громаду на Дніпропетровщині, - ОВА 01

Автор: 

армія рф (17516) обстріл (28672) Дніпропетровська область (3769)


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Влад Борода
@Analytic_center
·
26 хв
Дано: Від Харкова до Брянська приблизно півтисячі кілометрів.
Точка У - 120 км
Нептун - 280 км (над морем)
Грім - 280 км (над сушею).
ТТХ з відкритих джерел.

Ні, взагалі не ми.
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25.04.2022 10:04 Відповісти
Расстояние Брянск - село Старая Гута: 131 км
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25.04.2022 10:57 Відповісти
Нищать логістику.
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25.04.2022 10:10 Відповісти
сдохни уже тварь
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25.04.2022 10:13 Відповісти
 
 