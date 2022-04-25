Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, 5 загиблих, є поранені, - Нацполіція. ФОТО

На Донеччині за добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів. Поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у Великдень російські війська вбили 5 мирних жителів, з них - двоє дітей, є поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 17 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий табір, будинок культури, виробництво.

"Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини:Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Дружківка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Троїцьке, Хрестище Святогірської громади, Новоселівка-3, Красногорівка Очеретинської громади", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятеро цивільних загинули внаслідок обстрілу Донеччини, - Кириленко









