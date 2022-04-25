ЗСУ знищили ворожий танк, броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога на Харківщині. ФОТО

На ворожі позиції зійшов "благодатний вогонь" захисників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, на Харківщині за допомогою дрона аеророзвідники Держприкордонслужби виявили танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога. Традиційно броньовану техніку росіяни ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером, яким був перекритий будинок поряд.

"Не допомогло. Координати прикордонники передали побратимам зі Збройних сил України, які успішно завдали вогневе ураження по всіх розвіданих цілях", - йдеться у повідомленні.

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