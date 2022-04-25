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Новини Фото Війна
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ЗСУ знищили ворожий танк, броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога на Харківщині. ФОТО

На ворожі позиції зійшов "благодатний вогонь" захисників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, на Харківщині за допомогою дрона аеророзвідники Держприкордонслужби виявили танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога. Традиційно броньовану техніку росіяни ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером, яким був перекритий будинок поряд.

"Не допомогло. Координати прикордонники передали побратимам зі Збройних сил України, які успішно завдали вогневе ураження по всіх розвіданих цілях", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морпіхи з ПТРК "Стугна-П" знищили черговий рашистський танк Т-72. ВIДЕО

ЗСУ знищили ворожий танк, броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога на Харківщині 01
ЗСУ знищили ворожий танк, броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога на Харківщині 02
ЗСУ знищили ворожий танк, броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога на Харківщині 03

Автор: 

армія рф (17526) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) танк (2071) Харківщина (6054) техніка (1833)


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Топ коментарі
+25
Твари спрятали бтр прямо под дом, ещё и шифером накрыли. Только и умеют гражданскими прикрываться. С кацапа воин, как с дерьма пуля.
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25.04.2022 15:07
+21
Благодатному Вогню-респект...
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25.04.2022 15:06
+18
Уссурийск - горит военная авиабаза!
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25.04.2022 15:08
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Благодатному Вогню-респект...
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25.04.2022 15:06 Відповісти
Твари спрятали бтр прямо под дом, ещё и шифером накрыли. Только и умеют гражданскими прикрываться. С кацапа воин, как с дерьма пуля.
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25.04.2022 15:07 Відповісти
Кацап не воин - это подонок, ворюга-мародер
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25.04.2022 15:21 Відповісти
чого шифером обклали, чого не обісрали зверху, було б краще маскування
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25.04.2022 15:08 Відповісти
замполит сказал от Джав помогает))))
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25.04.2022 15:20 Відповісти
Та ну, якби обісрали, то одразу було б помітно, що там москалі
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25.04.2022 15:53 Відповісти
Уссурийск - горит военная авиабаза!
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25.04.2022 15:08 Відповісти
В Уссурийске вспыхнул пожар на авиабазе, валит дым: в InformNapalm показали видео

В результате возгорания над авиабазой поднялся огромный столб дыма.

"В России в Уссурийске на местную авиабазу сошел благодатный огонь.
Что-то орки в последнее время стали слишком часто курить в неположенных местах.
S. Обратите внимание на убогость и нищету вокруг. Неудивительно, что они приезжают в Украину и удивляются тому, как люди здесь живут", - сообщили в InformNapalm.

https://news.obozrevatel.com/russia/v-ussurijske-vspyihnul-pozhar-na-aviabaze-valit-dyim-v-informnapalm-pokazali-video.htm
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25.04.2022 15:33 Відповісти
ссылка на пожар...
https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/33/678/480p.mp4
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25.04.2022 16:00 Відповісти
.... Бааах! І тільки пісюни по стєнках!!!
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25.04.2022 15:14 Відповісти
Обережно, а то я запостив кацапсячий підсмажений пісюн з літерою по нашому "З" так мене на три доби в бан цензор поселив
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25.04.2022 15:25 Відповісти
он уже был не свежий - поэтому три дня...)))
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25.04.2022 16:02 Відповісти
Алилуйя!
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25.04.2022 15:15 Відповісти
шифером маскировать это уже далёкое прошлое. сейчас пришли времена укрывать всё и от дождя тоже, наворованными велосипедами )
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25.04.2022 15:20 Відповісти
Гарний вогонь, благодатний, передавайте його в інші місця. Слава ЗСУ.
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25.04.2022 15:28 Відповісти
От это замаскировались,я понимаю. Красавы.👍😆
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25.04.2022 15:49 Відповісти
Ві фсьйо врьйотє . І вапщє ето біл старий танк і расіі он не нужен біл . А солдати - давно уволілісь . Так что патєрь нєт . 🤣🤣🤣🤣🤣
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25.04.2022 15:54 Відповісти
 
 