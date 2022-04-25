ЗСУ знищили ворожий танк, броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога на Харківщині. ФОТО
На ворожі позиції зійшов "благодатний вогонь" захисників України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, на Харківщині за допомогою дрона аеророзвідники Держприкордонслужби виявили танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога. Традиційно броньовану техніку росіяни ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером, яким був перекритий будинок поряд.
"Не допомогло. Координати прикордонники передали побратимам зі Збройних сил України, які успішно завдали вогневе ураження по всіх розвіданих цілях", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Мобильный крематорий
показати весь коментар25.04.2022 15:07
+21 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.04.2022 15:06
+18 Виктор Дийнега
показати весь коментар25.04.2022 15:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В результате возгорания над авиабазой поднялся огромный столб дыма.
"В России в Уссурийске на местную авиабазу сошел благодатный огонь.
Что-то орки в последнее время стали слишком часто курить в неположенных местах.
S. Обратите внимание на убогость и нищету вокруг. Неудивительно, что они приезжают в Украину и удивляются тому, как люди здесь живут", - сообщили в InformNapalm.
https://news.obozrevatel.com/russia/v-ussurijske-vspyihnul-pozhar-na-aviabaze-valit-dyim-v-informnapalm-pokazali-video.htm
https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/33/678/480p.mp4