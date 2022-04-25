На відбудову зруйнованої росіянами інфраструктури Київщини вже надійшли 400 млн грн, – ОП

Київська область вже отримала першу субвенцію у розмірі 400 мільйонів гривень, виділену на відновлення житла та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вікна в будинках, покрівлі, прибирання, дороги і так далі. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна – ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і проживати", - сказав він у коментарі каналу "Київ".





Наразі, за його словами, в регіоні триває якнайшвидше відновлення електроенергії, водопостачання, мобільного зв'язку та інтернету.

"Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити", - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, як можна подати заявку на відшкодування збитків за зруйновані або пошкоджені через війну з державою-терористом Росією будинки та квартири. Для цього можна скористатися застосунком "Дія" або звернутися фізично до ЦНАПу.

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