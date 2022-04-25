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Новини Фото Війна
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На відбудову зруйнованої росіянами інфраструктури Київщини вже надійшли 400 млн грн, – ОП

Київська область вже отримала першу субвенцію у розмірі 400 мільйонів гривень, виділену на відновлення житла та об'єктів інфраструктури.

 Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вікна в будинках, покрівлі, прибирання, дороги і так далі. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна – ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і проживати", - сказав він у коментарі каналу "Київ".

На відбудову зруйнованої росіянами інфраструктури Київщини вже надійшли 400 млн грн, – ОП 01
На відбудову зруйнованої росіянами інфраструктури Київщини вже надійшли 400 млн грн, – ОП 02

Наразі, за його словами, в регіоні триває якнайшвидше відновлення електроенергії, водопостачання, мобільного зв'язку та інтернету.

"Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити", - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, як можна подати заявку на відшкодування збитків за зруйновані або пошкоджені через війну з державою-терористом Росією будинки та квартири. Для цього можна скористатися застосунком "Дія" або звернутися фізично до ЦНАПу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Броварах повністю відновлено електро- та водопостачання, - ОП

Автор: 

Київська область (4043) пошкодження (169) будівництво (3021) будинки (166) Тимошенко Кирило (558)


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звіт про виділення коштів нікому не потрібен.
а прозвітуєте за освоєння цих грошей.
тому що я побудував будинок за 4 млн а міськрада аналогічний за 20 млн.
думайТЕ.
при старих підходах, знову збагатяться чиновники та ділки.
чесна, ринкова оцінка втраченого майна та відшкодування збитків безпосередньо постраждалим баз посередників та прокладок.
тільки так можна повернути людей до нормального життя.
в іншому випадку Вас запитають.
за що гинули та страждали справжні патріоти?
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25.04.2022 15:31 Відповісти
Аби тільки не п#здили гроші.
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25.04.2022 15:32 Відповісти
А чому їх повинні не сп#здити? Хіба когось змінили у владі?

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26.04.2022 00:04 Відповісти
Перший дерибан пішов...
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25.04.2022 17:52 Відповісти
 
 