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Новини Фото Війна
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В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців - цифри підтверджуються, - міськрада. ФОТОрепортаж

Окупанти знову намагаються приховати масштаби геноциду в Маріуполі. Величезну братську могилу в Мангуші вони маскують "табличками".

Про це повідомила у Телеграмі Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де судячи з нумерації табличок щонайменше 268 поховань. На супутникових знімках від 9 квітня спостерігаємо 4 таких сектори. Тож пропагандисти рф самі ж задокументували факт вбивства 1000 маріупольців", - йдеться у повідомленні.

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"Враховуючи інформацію від очевидців про характер та масштаби захоронень впродовж квітня, підтверджуємо попередню оцінку – в Мангуші поховали від 3 до 9 тисяч маріупольців", - констатували в міськраді.

В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців - цифри підтверджуються, - міськрада 01
В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців - цифри підтверджуються, - міськрада 02
В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців - цифри підтверджуються, - міськрада 03

Автор: 

армія рф (17526) геноцид (307) міськрада (478) Маріуполь (3236) воєнні злочини (1862)


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25.04.2022 16:45 Відповісти
На останньому фото хробаки з рашатудей порсаются,брехливу пропаганду знімають,вони також мають бути засуджені міжнародним трибуналом!
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25.04.2022 17:40 Відповісти
що 3тис, що 9тис, чисто фізично страшна купа об*єму тіл. Перебільшують точно. Уявіть скільки роботи, щоб це все захоронити і звести?
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25.04.2022 17:45 Відповісти
чисельність мешканців Маріуполя до війні була більш ніж 450 000 осіб...
то вбитими у зтертому на пилюку місті до 9 тис вважаєте перебільшенням?
(навіть якшо 400 000 встигло втікти)
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26.04.2022 14:54 Відповісти
Царство Небесне...
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25.04.2022 18:09 Відповісти
 
 