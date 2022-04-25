В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців - цифри підтверджуються, - міськрада. ФОТОрепортаж

Окупанти знову намагаються приховати масштаби геноциду в Маріуполі. Величезну братську могилу в Мангуші вони маскують "табличками".

Про це повідомила у Телеграмі Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де судячи з нумерації табличок щонайменше 268 поховань. На супутникових знімках від 9 квітня спостерігаємо 4 таких сектори. Тож пропагандисти рф самі ж задокументували факт вбивства 1000 маріупольців", - йдеться у повідомленні.

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"Враховуючи інформацію від очевидців про характер та масштаби захоронень впродовж квітня, підтверджуємо попередню оцінку – в Мангуші поховали від 3 до 9 тисяч маріупольців", - констатували в міськраді.





