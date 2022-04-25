Окупанти обстріляли Інгулець та Велику Костромку на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Рашисти обстріляли Інгулець та Велику Костромку на Дніпропетровщині, цивільні внаслідок вогню окупантів не постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

24 квітня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл села Інгулець Криворізького району. В ході огляду місця подій виявлено фрагменти ворожих ракет. Також 25 квітня 2022 року окупантами було здійснено обстріл населеного пункту Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільгосппідприємства.

Цивільне населення в ході обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

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