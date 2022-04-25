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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Російські пропагандисти демонструють у Брянську зібрані раніше в зоні бойових дій уламки Байрактарів, - Цаплієнко. ФОТО

Український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що російські пропагандисти використовують уламки Байрактарів для звинувачення України у пожежі в Брянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цаплієнко написав у телеграмі. 

Він підкреслив: "Раніше ЗМІ повідомляли, що російські військові отримали завдання зібрати і доставити на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських "Байракторів" та гелікоптерів для подібних фотосесій".

Також дивіться: У російському Брянську після вибухів горить одразу дві нафтобази. ВIДЕО

Російські пропагандисти демонструють у Брянську зібрані раніше в зоні бойових дій уламки Байрактарів, - Цаплієнко 01
Російські пропагандисти демонструють у Брянську зібрані раніше в зоні бойових дій уламки Байрактарів, - Цаплієнко 02

Автор: 

Брянськ (133) пропаганда (2811) фейк (745) Цаплієнко Андрій (36) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+33
Навіть коментувати не хочеться... Фуфло для недоумків
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25.04.2022 20:08
+23
Та хай бояться.. уй їм в сраку.
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25.04.2022 20:08
+17
ни один кацап не усомнится, тем более фото им показали. Они до сих пор у нас ловят Степана Бандеру, которого правда еще путают с Иваном Мазепой, и верят, что у нас детей едят. В чат-рулетку не ходите, если нервы слабые.
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25.04.2022 20:19
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Навіть коментувати не хочеться... Фуфло для недоумків
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25.04.2022 20:08 Відповісти
ни один кацап не усомнится, тем более фото им показали. Они до сих пор у нас ловят Степана Бандеру, которого правда еще путают с Иваном Мазепой, и верят, что у нас детей едят. В чат-рулетку не ходите, если нервы слабые.
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25.04.2022 20:19 Відповісти
А що коментувати? Що уламки Байрактарів підірвали нафтобази? 😁
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25.04.2022 20:42 Відповісти
Та хай бояться.. уй їм в сраку.
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25.04.2022 20:08 Відповісти
"розум" в тих раша-дибілів в сраці.....ним і думають...
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25.04.2022 20:22 Відповісти
чекаемо брянськ 3-0.
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25.04.2022 20:24 Відповісти
Так це добре, вони теж повині жити в страху та жахах,
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25.04.2022 20:09 Відповісти
А шо в байрактарі робить роутер? (На першому фото)
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25.04.2022 20:09 Відповісти
Що було - те й напхали )))
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25.04.2022 20:58 Відповісти
і дійсно що він там робить...Роутер-незрозуміла річ для більшості кацапів....А от касетний магнітофон ніс би набагато більше смислове навантаження
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25.04.2022 21:04 Відповісти
на першому фото UJ22 а не юайрактар. Вони з цією фоткую вже місяць носяться
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25.04.2022 21:07 Відповісти
Якщо я не помиляюсь це - MikroTik.
Для кацапів - як деталь НЛО.
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25.04.2022 21:11 Відповісти
Мікротік і є. Модель hAP lite чи классік.
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25.04.2022 22:21 Відповісти
Вони трошки запізненням це повідомили. Факти збору частин зброї зарегістрировані і передані в користування. Хто вирішив,що війна тільки на землі України, назвіть її хоть спец хоть як,війна є війна. Зривайте більше, відпишитесь
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25.04.2022 20:09 Відповісти
Депутат Высоцкий об этом ещё пару дней назад сказал
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25.04.2022 20:10 Відповісти
я тока не понял,нафига поддельные паспорта? не смогли настоящих достать?

ФСБ задержала группу членов запрещенной в России неонацистской организации. Они по заданию СБУ планировали убийство Владимира Соловьёва.
При обысках у них изъяли коктейли Молотова, пистолеты ПМ, обрез, гранату РГД-5 и более тысячи патронов. Нашлись также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
После убийства Соловьёва преступники планировали скрыться за рубежом. Сейчас они дают признательные показания.
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25.04.2022 20:11 Відповісти
Мабуть по вишиванках і шароварах вичислили. А візитки Яроша не знайшли? Погано шукали.
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25.04.2022 20:24 Відповісти
там все москвичи были странные диваерсанты
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25.04.2022 22:29 Відповісти
Там на відео коктейлі Молотова у пластикових пляшках))))
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25.04.2022 20:32 Відповісти
Може справжні паспорти й дістали, а от морди лиця до них - ні. А як зайшлися домальовувати, то така фігня вийшла...
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25.04.2022 21:08 Відповісти
нормальна людина кацапа зрозуміти не може.
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26.04.2022 00:26 Відповісти
А нам не пох?
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25.04.2022 20:12 Відповісти
Да пох, пускай хоть ****** показівают.
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25.04.2022 21:00 Відповісти
теперь начинайте "собирать" обломки "риперов" - будете их в Воронеже показывать.
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25.04.2022 20:13 Відповісти
Reaper, кстати, до Брянска вполне достанет с территории Украины....
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25.04.2022 20:20 Відповісти
Опіздали.
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25.04.2022 20:13 Відповісти
Взагалі вже всім пох¥1 що там шизонуті нацисто-рашиссти показують по ТВ!
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25.04.2022 20:14 Відповісти
Все пи₴деж! Арестович казав, що ми "байрактари" зробимо, не раніше кінця року! А йому можна довіряти!! Так що це провокація або турків,або азейбаржану!!! А тризуб самі намалювали
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25.04.2022 20:14 Відповісти
да и пох
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25.04.2022 20:15 Відповісти
А шо так можно было? Та может и еще куда долетит?
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25.04.2022 20:16 Відповісти
До Уссурійська, наприклад. 😏
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25.04.2022 20:52 Відповісти
До Усусь с Риса не дотягне Це ж біля Китаю.
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25.04.2022 23:40 Відповісти
Що за поребриком можуть один уламок показувати 15 разів у різних місцях (як показували 3 черепи Олександра Македонського) - це відомо. Але уламки Байрактара (принаймні від одного) у них таки є, а отже їх таки збивають. На жаль.
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25.04.2022 20:17 Відповісти
А ти гадаєш барактари безсмертні?) все збивається. Тим паче там є буки, панцири тощ
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25.04.2022 20:45 Відповісти
Про це писали 3 дні назад.Зібрали уламки і готують удар по інфраструктурі. Ну чому кацапи такі
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25.04.2022 20:17 Відповісти
И как же Байрактар до Брянска долетел? Так они скоро возле разбомленных домов в Москве разбрасывать куски Байракторов будут.
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25.04.2022 20:17 Відповісти
Триста км від Городні до Брянська.... Та якби в нас були б такі бойові Байрактари (чи взагалі такі б існували б)- від севастопольської бухти не залишилось би й сліду!
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25.04.2022 20:27 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5265 Доволі правдоподібна версія цих численних пожеж на рашці від Тараса Чорновола . Було ж безліч повідомлень про те, що ***** після арешту кількох розкрадачів з вищого командного складу своєї орди отримав результати допитів із переліком числених фактів масових розкрадань військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Очевидно, що після такого навіть у касапів починаються дуже-дуже серйозні, навіть дорослі перевірки. Поки за ґратами лише верхівка, а нижчі чини для порятунку власних шкур могли задіяти звичний метод - спалити чи підірвати склади чи інститути, де може засвітитися недостача...
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25.04.2022 20:20 Відповісти
Значить ППО рашки- фуфло галіме.Навіть " Байрактарів" не бачить.Фторая армія ф мірє.🤣🤣🤣
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25.04.2022 20:20 Відповісти
та бачать радари ті бпла.але бачити і навести ракету-то троха різні речі.
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25.04.2022 21:06 Відповісти
Kадр из видео обыска у "собиравшихся убить Соловьёва". Дарственная надпись на книге. Автора надписи зовут "Подпись Неразборчива".
Чекистам, фабриковавшим этот бред, велели написать подпись неразборчиво. Ну они и написали "Подпись Неразборчива".
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25.04.2022 20:23 Відповісти
"на Украине" это распространённое имя, полсела таких. Неразборчива Подпись Степанович.
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25.04.2022 20:29 Відповісти
Понятно, что эта акция направлена, чтобы успокоить хрюске. Но выходит так себе. По зомбоящику операция идет по плану, а беспилотники Украины в курской области, две нефтебазы до сих пор!!!! горят. Вроде беспилотники "сбили", по ****** какая-то стремная
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25.04.2022 20:24 Відповісти
Москальський піздьож, якщо щось падає то воно робить слід на місці падіння і забруднюється. Показали великі вцілілі частини, ми вже бачили сотні збитих дроніа - там і частини двигуна і дрібні частинки і залишки палива. А на останнє - москалики дайте на експертизу ці уламки в лабораторію, і вам за день скажуть де було іхнє первинне падіння, не здивуюсь якщо це ари підігнали ще з Карабахськоі війни. Такщо руzzкій ппо іді ***** !!
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25.04.2022 20:33 Відповісти
Ідіоти, Байрактар не долетів би так далеко...
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25.04.2022 20:34 Відповісти
Это гавно съедят причмокивая в зоне действия росТВ...
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25.04.2022 20:35 Відповісти
ну шо я могу сказать, отличная работа пво - сбить беспилотник после того как он сделал работу, зачет.
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25.04.2022 20:36 Відповісти
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25.04.2022 20:38 Відповісти
Предсказуемость рашистов достигла маниакальной фазы
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25.04.2022 20:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bV9PbGxzwEA&t=43s
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25.04.2022 20:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bV9PbGxzwEA&t=43s
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25.04.2022 20:48 Відповісти
Якщо нашими - то ще краще )))
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25.04.2022 20:57 Відповісти
Отже російські націоналісти зрозуміли хитрий план Соловьйова знищити расєю! Біда.
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25.04.2022 20:57 Відповісти
А тут знавці говорили, що Байрактари неможливо збито...
Як виявилось, можливо
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25.04.2022 20:59 Відповісти
воть сирены, дітей эвакуюють - це ж вже було в донецьку перед війной, шось там також самі підірвали кацапи.

гряде мобілізація на росиї
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25.04.2022 21:00 Відповісти
На днях розпочнеться - для того весь спектакль.
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25.04.2022 22:48 Відповісти
виють сирени дітей зі школи євакуюють - це ж вже було в донецьку перед війною, - відволікали від наступу на КИЇВ. Від чого зараз відволікають своєю солярою? чи мобілізація на росії почалася?
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25.04.2022 21:05 Відповісти
На фото внизу посередині - шматок пластикової каністри від мастила
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25.04.2022 21:29 Відповісти
*********** скорее всего используют обломки , с целью оправдатся перед своими макаками , мол пво работает...

А потом соберут их до следующего раза...,что бы имитировать роботу своего ПВО.
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25.04.2022 22:06 Відповісти
Кацапы готовят повод для всеобщей мобилизации.
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25.04.2022 22:47 Відповісти
Росія видала каністру за збитий український "Байрактар": фото

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25.04.2022 23:11 Відповісти
Ищут виновных в провале спец операции - войне в Украине. Весь офисный планктон ВС РФ погряз в хищениях. Срыть не смогут, списать на войну - не получается, выкручиваются как могут, палят все, от топлива до самолетов. Флаг им в руки, пусть доказывают сами, что Путин - Ху-ло.
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25.04.2022 23:58 Відповісти
 
 