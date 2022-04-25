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Російські пропагандисти демонструють у Брянську зібрані раніше в зоні бойових дій уламки Байрактарів, - Цаплієнко. ФОТО
Український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що російські пропагандисти використовують уламки Байрактарів для звинувачення України у пожежі в Брянську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цаплієнко написав у телеграмі.
Він підкреслив: "Раніше ЗМІ повідомляли, що російські військові отримали завдання зібрати і доставити на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських "Байракторів" та гелікоптерів для подібних фотосесій".
Топ коментарі
+33 Киянин
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Для кацапів - як деталь НЛО.
ФСБ задержала группу членов запрещенной в России неонацистской организации. Они по заданию СБУ планировали убийство Владимира Соловьёва.
При обысках у них изъяли коктейли Молотова, пистолеты ПМ, обрез, гранату РГД-5 и более тысячи патронов. Нашлись также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
После убийства Соловьёва преступники планировали скрыться за рубежом. Сейчас они дают признательные показания.
Чекистам, фабриковавшим этот бред, велели написать подпись неразборчиво. Ну они и написали "Подпись Неразборчива".
Як виявилось, можливо
гряде мобілізація на росиї
А потом соберут их до следующего раза...,что бы имитировать роботу своего ПВО.