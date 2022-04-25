Російські пропагандисти демонструють у Брянську зібрані раніше в зоні бойових дій уламки Байрактарів, - Цаплієнко. ФОТО

Український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що російські пропагандисти використовують уламки Байрактарів для звинувачення України у пожежі в Брянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цаплієнко написав у телеграмі.

Він підкреслив: "Раніше ЗМІ повідомляли, що російські військові отримали завдання зібрати і доставити на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських "Байракторів" та гелікоптерів для подібних фотосесій".

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