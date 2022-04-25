"По-перше, це красиво": На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів. ФОТОрепортаж
Воїни 24 ОМБр імені Короля Данила знищили російських окупантів на Луганщині.
Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, це красиво. Російські найманці відгребли від Королівської бригади під Попасною. Група "гарматного м'яса" з приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер") була успішно ліквідована нашими воїнами під Попасною.
20 кульків зробили наші артилеристи та добили піхотинці у стрілецькому бою на околицях Попасної, безуспішно захопити яку окупант намагається вже більше 50 днів.
Озброєні до зубів найманці, в найсучаснішому екіпіруванні, за спинами яких операції у Сирії і інших гарячих точках, знайшли свою безславну смерть на українській землі. Добрива в Попасній, сьогодні "газ" у Кремінній, рашисти, кульочків всім вистачить?! Ааа, чи ви ж їх не забираєте?!", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=CIACAna0bts
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Дерашизований шашіль.
руцкий оккупант, которого сюпруга призывала насиловать украинских женщин, попал в плен.!!! Защитники Украины поймали его под городом Изюм в Харьковской области.
Еще две недели назад СБУ опубликовала перехват разговора этого долбня со своей курицей. Она разрешила ему насиловать украинок, но призвала предохраняться и ничего ей не рассказывать об этом. "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?"
Позже журналисты узнали подробности об этой горе-семье.
Твари сами родом из орловской области рф, но несколько лет назад переехали к морю, в Крым. Оккупанта зовут Роман Быковский, ему 27 лет. После прохождения срочной службы он пошел служить по контракту.
(как думаете : какое - левое или правое - надо послать жене? чтоб засушила и в альбом положила))))
моторчик вставить і ............
видно руки, видно ноги,
видно роги
видно ноги , видно роги .,видно сраку.
Героям слава!!!