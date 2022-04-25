"По-перше, це красиво": На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів. ФОТОрепортаж

Воїни 24 ОМБр імені Короля Данила знищили російських окупантів на Луганщині.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, це красиво. Російські найманці відгребли від Королівської бригади під Попасною. Група "гарматного м'яса" з приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер") була успішно ліквідована нашими воїнами під Попасною.



20 кульків зробили наші артилеристи та добили піхотинці у стрілецькому бою на околицях Попасної, безуспішно захопити яку окупант намагається вже більше 50 днів.



Озброєні до зубів найманці, в найсучаснішому екіпіруванні, за спинами яких операції у Сирії і інших гарячих точках, знайшли свою безславну смерть на українській землі. Добрива в Попасній, сьогодні "газ" у Кремінній, рашисти, кульочків всім вистачить?! Ааа, чи ви ж їх не забираєте?!", - йдеться в повідомленні.

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