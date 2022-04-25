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Новини Фото Війна
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"По-перше, це красиво": На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів. ФОТОрепортаж

Воїни 24 ОМБр імені Короля Данила знищили російських окупантів на Луганщині.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, це красиво. Російські найманці відгребли від Королівської бригади під Попасною. Група "гарматного м'яса" з приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер") була успішно ліквідована нашими воїнами під Попасною.

20 кульків зробили наші артилеристи та добили піхотинці у стрілецькому бою на околицях Попасної, безуспішно захопити яку окупант намагається вже більше 50 днів.

Озброєні до зубів найманці, в найсучаснішому екіпіруванні, за спинами яких операції у Сирії і інших гарячих точках, знайшли свою безславну смерть на українській землі. Добрива в Попасній, сьогодні "газ" у Кремінній, рашисти, кульочків всім вистачить?! Ааа, чи ви ж їх не забираєте?!", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Гайдай про вибух у Кремінній: "Навіть в кульки нема чого покласти"

По-перше, це красиво: На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів 01
По-перше, це красиво: На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів 02
По-перше, це красиво: На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів 03
По-перше, це красиво: На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів 04
По-перше, це красиво: На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів 05
По-перше, це красиво: На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів 06

Автор: 

24 омб імені князя Данила Галицького (255) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+91
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25.04.2022 21:21
+85
Да ОЧЕНЬ красиво и просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !
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25.04.2022 21:20
+33
файно!
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25.04.2022 21:21
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Да ОЧЕНЬ красиво и просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !
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25.04.2022 21:20 Відповісти
на это , можно смотреть вечно.....одно плохо, слишком мало
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25.04.2022 21:45 Відповісти
Далі буде, не переживайте.
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25.04.2022 22:37 Відповісти
это элитные вояки? они в белой форме ползут по чернозему. это идиоты а не вояки.
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25.04.2022 21:45 Відповісти
Це зйомка з тепловізором. Вони ще тепленькі...
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25.04.2022 23:44 Відповісти
розляглись кацапи, як на морі
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26.04.2022 00:13 Відповісти
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25.04.2022 21:21 Відповісти
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25.04.2022 21:34 Відповісти
Всядо-мазо по-скрепному..
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25.04.2022 21:37 Відповісти
А у них ещё йух работает? Или уже только оленьим рогом?
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25.04.2022 23:04 Відповісти
Треба щоб відосик був.Як музику пропоную " Владимир Путин молодец....."😁
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25.04.2022 23:43 Відповісти
Фу-у-у!!!
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26.04.2022 06:16 Відповісти
файно!
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25.04.2022 21:21 Відповісти
24-ка, так тримати!
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25.04.2022 21:21 Відповісти
Буквой z умерли.
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25.04.2022 21:21 Відповісти
живопи*дно так ...отдыхают... перед близкой дорогой в ад !!!
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25.04.2022 21:21 Відповісти
О, это уже 5 новость с этого окопа. Какое-то несчастливое место для орков
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25.04.2022 21:22 Відповісти
дивитись на трупи раша-фашистів можна безкінечно... казково-солодкі миті....
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25.04.2022 21:23 Відповісти
Красивий пейзаж)
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25.04.2022 21:23 Відповісти
Не гарно, а дуже гарно.
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25.04.2022 21:24 Відповісти
Відпрацьована куча гівна.
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25.04.2022 21:24 Відповісти
Приємно бачити мертвих орків
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25.04.2022 21:24 Відповісти
Так і не побачать унітаз, життя прожити для гною
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25.04.2022 21:24 Відповісти
Слава Україні! Смерть кацапам!
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25.04.2022 21:25 Відповісти
Ехали на сафари на хАхлов, но что то пошло не так. Слава ВСУ!
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25.04.2022 21:26 Відповісти
а получилось сафари на сорокасемихромосомную орчину

https://www.youtube.com/watch?v=CIACAna0bts
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25.04.2022 22:04 Відповісти
Ані усталі і прілєглі отдохнуть
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25.04.2022 21:26 Відповісти
"Архітектори перемог України"
https://www.youtube.com/watch?v=_dqSLIAjXcc

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25.04.2022 21:26 Відповісти
Поточили нашу землю...
Дерашизований шашіль.
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25.04.2022 21:27 Відповісти
Красота то какая! Лепота)))
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25.04.2022 21:27 Відповісти
Молодці ! В англійській мові є дуже влучна фраза -larger than life. Це якраз про наших Героїв.
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25.04.2022 21:27 Відповісти
Якісь вони змучені )
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25.04.2022 21:27 Відповісти
Щось багатенько снарядів прилетіло, та кажуть на кожного кацапа по стільки вистачить)
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25.04.2022 21:28 Відповісти
Пакет "Граду"- 40 шт. Поклали практично ідеально. Кілька снарядів так взагалі в окоп
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25.04.2022 21:44 Відповісти
Це міномет...
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25.04.2022 22:39 Відповісти
Яка краса!
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25.04.2022 21:28 Відповісти
Дійсно красиво. Файно "ландшафтні дизайнери" попрацювали, з вогником.
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25.04.2022 21:29 Відповісти
Очень живописно. Отличная поздравительная открытка.
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25.04.2022 21:30 Відповісти
********* жить
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25.04.2022 21:31 Відповісти
"Налетай, торопись, покупай живопись!"
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25.04.2022 21:31 Відповісти
Оккупанта, которому жена говорила предохраняться, насилуя украинок, взяли в плен



руцкий оккупант, которого сюпруга призывала насиловать украинских женщин, попал в плен.!!! Защитники Украины поймали его под городом Изюм в Харьковской области.
Еще две недели назад СБУ опубликовала перехват разговора этого долбня со своей курицей. Она разрешила ему насиловать украинок, но призвала предохраняться и ничего ей не рассказывать об этом. "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?"
Позже журналисты узнали подробности об этой горе-семье.
Твари сами родом из орловской области рф, но несколько лет назад переехали к морю, в Крым. Оккупанта зовут Роман Быковский, ему 27 лет. После прохождения срочной службы он пошел служить по контракту.

(как думаете : какое - левое или правое - надо послать жене? чтоб засушила и в альбом положила))))
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25.04.2022 21:33 Відповісти
Он был в госпитале в Крыму когда дозвонились к нему. Как его в плен могли взять.
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25.04.2022 21:45 Відповісти
залатали и на ноль в качестве орчьего говна
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25.04.2022 22:05 Відповісти
Прийди у его самки спроси. Она говорила что он уже здоров и на передовой.
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25.04.2022 23:35 Відповісти
обидва.....і хер теж.
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25.04.2022 21:51 Відповісти
А что,яйца можно засушить?
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25.04.2022 21:52 Відповісти
обидва)
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25.04.2022 22:27 Відповісти
По правде его бы кастрировать тупым ножом. Но можно и гуманно посадить лет на 15.
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25.04.2022 23:07 Відповісти
краще ковбаску відіслати
моторчик вставить і ............
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26.04.2022 00:16 Відповісти
Там соняхи ростимуть. Там спокій буде.…
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25.04.2022 21:33 Відповісти
🤗
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25.04.2022 21:35 Відповісти
поховали москаля край дороги
видно руки, видно ноги,
видно роги
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25.04.2022 21:37 Відповісти
s/поховали/закопали/g
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25.04.2022 21:48 Відповісти
Поховли москаля , як собаку,
видно ноги , видно роги .,видно сраку.
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19.05.2022 22:26 Відповісти
гарно гній розкиданий
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25.04.2022 21:38 Відповісти
Зажурилися пацани і заснули
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25.04.2022 21:38 Відповісти
Это шедевр!
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25.04.2022 21:39 Відповісти
Как би нюхают цвети. Самиє человєчниє из человєков.
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25.04.2022 21:40 Відповісти
Угу. Ходи тепер , збирай це лайно, кудись закопуй. Анігіліровались би вже якось, чішо, одоробли кацапські..
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25.04.2022 21:41 Відповісти
естетична насолода!
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25.04.2022 21:42 Відповісти
Кучненько артилерія почала бити. Або щось із-за поребрика, ******* і наворочене... Красота.
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25.04.2022 22:03 Відповісти
А вы с какой целью интересуетесь???
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25.04.2022 22:34 Відповісти
А вы с какой целью интересуетесь?
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25.04.2022 22:36 Відповісти
Шикарные фотки
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25.04.2022 22:24 Відповісти
Споглядання на ніч зображень закатруплених кацапів дарує українцям спокійний та здоровий сон.
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25.04.2022 22:47 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.04.2022 00:03 Відповісти
Смерть оркам! Слава Україні!
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26.04.2022 07:08 Відповісти
Как куропатки на поле
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26.04.2022 08:07 Відповісти
Мабуть перед тим вони хором співали "А я лягу прилягу, край гастінца старога..."
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26.04.2022 18:16 Відповісти
Оце єдино правильні дії! Ніяких полонених і поранених. Все просто і красіво...
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19.05.2022 22:50 Відповісти
 
 