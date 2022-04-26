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Спецпризначенці Нацгвардії посадили ворожий дрон, завдяки якому вдалося ліквідувати ДРГ окупантів. ФОТО

Спецпризначенцям Національної гвардії України вдалося посадити ворожий дрон. Його інформація допомогла ліквідувати ДРГ окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у телеграмі радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

"Цей дрон окупанти використовували для повітряної розвідки, для завдання ударів і коригування вогню по позиціях наших захисників", - розповів він.

Геращенко зазначив, що дрон вдалося посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби.

Спецпризначенці Нацгвардії посадили ворожий дрон, завдяки якому вдалося ліквідувати ДРГ окупантів 01

"Спецпризначенці перевірили дані, які містив дрон та визначили місце його запуску та наявність поблизу диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки цій інформації, група супротивника була знищена на місці свого розташування", - додав радник міністра.

Також читайте: Підрозділи ППО вогнем зустрічають ворожі дрони на Одещині, - Братчук


Спецпризначенці Нацгвардії посадили ворожий дрон, завдяки якому вдалося ліквідувати ДРГ окупантів 02

Автор: 

армія рф (17538) Нацгвардія рф (35) дрони (4765)


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Топ коментарі
+23
Спецпризначенцям Нацгвардії України-респект...
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26.04.2022 10:13
+23
Кокошнік не знімай! Бо воші поперескакують в щі!
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26.04.2022 10:31
+22
Долбойожику, всі "укропи" вимерзли без вашого газу ще взимку 2014-2015 року. Кому ти це пишеш? Своїй алкогольній галюцінації?
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26.04.2022 10:29
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Спецпризначенцям Нацгвардії України-респект...
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26.04.2022 10:13 Відповісти
якийсь китайський дрон з аліекспресс...хоча ймовірно все ж краще анало говнетов.
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26.04.2022 10:14 Відповісти
Нужно было загрузить его взрывчаткой и дать команду "Домой". Есть такая функция.
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26.04.2022 10:15 Відповісти
так і зробили , китайці допомогли
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26.04.2022 10:49 Відповісти
Нужно было загрузить его взрывчаткой и дать команду "Домой". Есть такая функция.
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26.04.2022 10:16 Відповісти
так и крейсер чмоскву не видно
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26.04.2022 10:24 Відповісти
русская дуня, тебе за кораблем. причем, быстро и молча
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26.04.2022 10:28 Відповісти
Долбойожику, всі "укропи" вимерзли без вашого газу ще взимку 2014-2015 року. Кому ти це пишеш? Своїй алкогольній галюцінації?
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26.04.2022 10:29 Відповісти
Лапотнік , в ютубі повно цього відео, зі збитими літаками та гелікоптерами. Вибачаюсь, я забув , у вас доступу до ютубу нема. І взагалі це український сайт, так шо швидко с'їбався звідси.
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26.04.2022 10:30 Відповісти
Кокошнік не знімай! Бо воші поперескакують в щі!
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26.04.2022 10:31 Відповісти
Козломорда приказка- щі хоч йух полощі. Це коли воші вже попадали і козломорде їх йухом виловлює бо рукожопе. Так з'явились **********.
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26.04.2022 10:49 Відповісти
вафлист, любуйся одним из сотен тысяч фото:
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26.04.2022 10:41 Відповісти
маша, твоя истерика смешнее тувинских чмошных героев)
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26.04.2022 10:31 Відповісти
Заблудился свинопёсик?
Очередь за сахаром в другой стороне
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26.04.2022 10:47 Відповісти
******* ты сорокасемихромосомный, дроны такого вида издают очень много шума, и нужно быть имбицылом с погонялом "Президент Кевенський Славоуханьський" чтобы не услышать его и не вычислить над головой.
Реально - популяция мственно-отсалых дегенератов
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26.04.2022 11:01 Відповісти
лучше садить бомбордировщики су с крылатыми торпедами
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26.04.2022 10:30 Відповісти
с крылатыми мопедами
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26.04.2022 10:36 Відповісти
Панове, треба заблокувати цю мерзоту https://www.youtube.com/watch?v=weHVcGTiESU
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26.04.2022 11:07 Відповісти
как так может быть 34 тыс просмотров и 46 тыс лайков
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26.04.2022 11:34 Відповісти
Форму би вони вдягнули статутну, спецназ, бо так і до біди недалеко...
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26.04.2022 11:34 Відповісти
Великолепно.
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26.04.2022 12:19 Відповісти
 
 