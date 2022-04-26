Спецпризначенці Нацгвардії посадили ворожий дрон, завдяки якому вдалося ліквідувати ДРГ окупантів. ФОТО
Спецпризначенцям Національної гвардії України вдалося посадити ворожий дрон. Його інформація допомогла ліквідувати ДРГ окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у телеграмі радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
"Цей дрон окупанти використовували для повітряної розвідки, для завдання ударів і коригування вогню по позиціях наших захисників", - розповів він.
Геращенко зазначив, що дрон вдалося посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби.
"Спецпризначенці перевірили дані, які містив дрон та визначили місце його запуску та наявність поблизу диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки цій інформації, група супротивника була знищена на місці свого розташування", - додав радник міністра.
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