Зранку у Придністров'ї прогриміло два вибухи. Підірвані вежі зв'язку, які ретранслювали радіо РФ, - місцеві ЗМІ. ФОТО

Сьогодні зранку на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи. Попередньо, повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на novostipmr.com.

За даними пресцентру МВС, перший вибух прогримів о 6:40, другий - о 7:05.

Станом на 9:00 відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одна мегаватна, друга – напівмегаватна. Обидві ретранслювали радіо Російської Федерації. Ніхто зі співробітників ПРТЦ та місцевих жителів не постраждав.





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