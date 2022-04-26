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Зранку у Придністров'ї прогриміло два вибухи. Підірвані вежі зв'язку, які ретранслювали радіо РФ, - місцеві ЗМІ. ФОТО

Сьогодні зранку на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи. Попередньо, повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на novostipmr.com.

За даними пресцентру МВС, перший вибух прогримів о 6:40, другий - о 7:05.

Станом на 9:00 відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одна мегаватна, друга – напівмегаватна. Обидві ретранслювали радіо Російської Федерації. Ніхто зі співробітників ПРТЦ та місцевих жителів не постраждав.

Зранку у Придністровї прогриміло два вибухи. Підірвані вежі звязку, які ретранслювали радіо РФ, - місцеві ЗМІ 01
Зранку у Придністровї прогриміло два вибухи. Підірвані вежі звязку, які ретранслювали радіо РФ, - місцеві ЗМІ 02

Читайте також: Вибухи в Придністров'ї - спланована провокація ФСБ, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

Автор: 

вибух (4487) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+43
Там багато *********** і 1700 кацапів без важкого озброєння! Придністров'є можна тільки заради *********** і роз'їбати все це Чилі молдавського зразку. Вжопучленців там теж немає - усі праціють в Одесі та Румунії, бери не хочу
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26.04.2022 10:18
+33
Самі впали. Вітер. Довгоносик погриз
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26.04.2022 10:19
+27
******** не треба ніякої причини для мобілізації . Не треба шукати логіку в діях ********, бо іі нема.
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26.04.2022 10:29
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Гиркин пишет что румыны с молдаванами собираются освобождать Приднестровье
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26.04.2022 10:59 Відповісти
Я знаю, кто это сделал. Это все злобные укры с голубям из биолабораторий. Специально обученные голуби сели на вышку, и она под их весом надломилась. Но тут не все так однозначно. Очевидцы слышали небольшой хлопок. Возможно, конечно, это баба Маня ковер вытрушивала, но совпадение ли это? Не верю.
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26.04.2022 11:00 Відповісти
Министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России.

Об этом, как пишет https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/04/26/7138407/ "Европейская правда" , он заявил в эфире Times Radio, его цитирует https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/26/russia-ukraine-war-ukraine-foreign-minister-says-moscow-senses-defeat-us-set-to-host-talks-in-germany-on-arming-kyiv-live The Guardian .

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну.

Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - заявил министр.

Он добавил, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".
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26.04.2022 11:03 Відповісти
Оце добре.

А то в нас 2 місяці розганяється "ні-ні-ні, не треба стріляти бодай за метр поза кордоном України, бо рашка це за привід використає". В ідіотів не відстрелює, що рашка зробить що хоче і коли хоче, створивши самостійно будь-які приводи. А нам - своє робити.

Бо може нам ще й кацапів не дуже швидко вбивати та території не дуже відбивати - а то рашка це за привід використає, створить собі фейковий обстріл села під бєлогордом...
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26.04.2022 13:59 Відповісти
заявил в эфире Times Radio. И как теперь гордые приднестровцы узнают эту новость? Радиобашни то взорвали
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26.04.2022 14:15 Відповісти
Лапті розважаються.
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26.04.2022 11:04 Відповісти
Я думаю це моряк-курець із крейсера "Москва"
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26.04.2022 11:05 Відповісти
Панове, треба заблокувати цю мерзоту https://www.youtube.com/watch?v=weHVcGTiESU
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26.04.2022 11:05 Відповісти
Путин проиграя войну потеряет приднестровье,поэтому их срочно надо втянуть в войну.Мы то готовы,а вот готово ли приднестровье полечь "за царя".
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26.04.2022 11:06 Відповісти
Сейчас идеальная возможность зачистить тонкую соплю вдоль Днестра. Там и зачищать то нечего, сопля в узких местах имеет ширину 5-10 км, легко перерезается и делится на части. Оркостан ничем помочь гадюшнику не сможет, ну как максимум нанесет ракетные удары. Молдова может и не готова к такой операции, но при активной поддержке соседей может наконец-то решить 30-ти летний вопрос. И по величию свинособак будет нанесен удар в десятки раз круче чем затопление москвы, что само по себе гораздо эффективнее всяких санкций. Обманутые ватники начнут разочаровываться в царе и скулить, что царь не настоящий.
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26.04.2022 11:08 Відповісти
Ну, пара гранат в місцеву катівню та підрив радіо-вишок - то дрібниці, як пара недопалків у пари матросів, викинутих не туди...

Проблема ПМР повинна бути вирішена урядом Молдови. Мені навіть байдуже на якісь там "міжнародні норми", згідно яких Україна ніби буде "загарбником" на пмр-щіни. Реальна проблема в тому, що той, хто завоює цю ПМР, повинен буде її забезпечувати на період окупації, демілітаризації та денацифікації. Там немає нічого, окрім однієї електростанції - вони живуть виключно з кремлівських дотацій та контрабанди. Населення - на 80% - утриманці режиму: пенсіонери, інваліди, родини заробітчан. Там практично зруйноване сільське господарство і точно зруйновані навіть залишки перероблюючих виробництв (консервні заводи тощо) - маю родичів, можу називати об'єкти поштучно десятками.

Тож нащо Україні їх зараз завойовувати, а потім роками годувати?!? Зараз припиняється їхнє фінансування з рашки - самі побіжать до уряду Молдови домовлятися...
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26.04.2022 14:07 Відповісти
Тихо прийшов, тихо пішов, нас не видно, але ми тут, нас не чути, але ми є!!!
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26.04.2022 11:10 Відповісти
если не будут тихо сидеть, пока мы заняты, то тогда придется ночами тихо вырезать.
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26.04.2022 13:40 Відповісти
Я ж говорив спочатку і говорю, не хоче сциклива Молдова звільнити свої території в такий момент(і Грузія також ), значить вони , по-великому рахунку їм непотрібні, і ми їх визволим заберемо собі на повному праві!!!
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26.04.2022 11:11 Відповісти
заводи диван, завоеватель! Д.б. - нам только терок с Западом не хватало
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26.04.2022 11:30 Відповісти
Вопросов нет, тогда обменяйте на юг Бессарабии, у Молдовы будет выход к морю - она согласится.
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26.04.2022 12:17 Відповісти
На кой нам эти дикие территории?! Дома нечем заняться? Тем более что после победы сколько москалями разрушенного отстраивать. ПМР - заповедник совка, там вменяемых почти не осталось, Абхазия, с которой мы никак не граничим? Как ты себе это представляешь?
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26.04.2022 12:19 Відповісти
алєксандрочіву цю *уйню порадь, єрмак буде радий.
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26.04.2022 13:43 Відповісти
Вони і були наші за совка. Більшовики пообкушували територію України з усіх сторін
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26.04.2022 13:46 Відповісти
Радіостанція в Гляйвиці!
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26.04.2022 11:41 Відповісти
прекрасна новина... побільше б таких... але найкращою була в новина про вигнання або націоналізацію військовой бази країни-терориста, країн-спонсору тероризму та країни-розповсюджувача тероризму...
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26.04.2022 12:15 Відповісти
Рашисткие вышки и лежа зигуют!
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26.04.2022 12:18 Відповісти
утром контролирую рус. радиоэфир , а тут ТИШИНА !!!! обрадовался , ну думаю начались ДЕЛА на росии !!!! в обед узнаю : лежат две мачты !!! жаль , надеялся на ЛУЧШЕЕ и лебединое озеро !!!(((( кстати радио шансон придроченцы ВЕЩАЮТ , значит упали только те мачты где вещали ПРОПАГАНДОНОВ !!!
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26.04.2022 12:31 Відповісти
....
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26.04.2022 12:33 Відповісти
Може то й не теракт ,, може то був вибух побутового газу . ? Як і на нафтобазі Брянська . Чи як у Кремінній , в мерії .!
Ви там обережніше , кацапи ,, газ все таки !! .
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26.04.2022 12:49 Відповісти
ну да, газ ... от в таких балонах ))
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26.04.2022 13:46 Відповісти
Мегаватная антена? Ну, только если от слова "ВАТА".
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26.04.2022 13:13 Відповісти
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