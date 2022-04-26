Після вибухів у Придністров’ї на виїзд на підконтрольну Молдові територію утворились автомобільні черги. ВІДЕО+ФОТО

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

На поширюваних у мережі фото видно затори на виїзді з території невизнаної республіки.

Придністровська пропаганда, втім, причиною назвала повернення людей додому після великодніх свят. Таке пояснення надав підконтрольний де-факто владі так званої "республіки" "Перший придністровський канал".

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Ще одне пояснення де-факто влади - детальніша перевірка автомобілів.

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