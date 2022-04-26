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Після вибухів у Придністров’ї на виїзд на підконтрольну Молдові територію утворились автомобільні черги. ВІДЕО+ФОТО

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

На поширюваних у мережі фото видно затори на виїзді з території невизнаної республіки.

Придністровська пропаганда, втім, причиною назвала повернення людей додому після великодніх свят. Таке пояснення надав підконтрольний де-факто владі так званої "республіки" "Перший придністровський канал".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зранку у Придністров'ї прогриміло два вибухи. Підірвані вежі зв'язку, які ретранслювали радіо РФ, - місцеві ЗМІ. ФОТО

Після вибухів у Придністров’ї на виїзд на підконтрольну Молдові територію утворились автомобільні черги 01

Ще одне пояснення де-факто влади - детальніша перевірка автомобілів.

Також читайте: "Керівництво" невизнаного Придністров'я найближчим часом "прийме рішення на захист інтересів республіки"


Після вибухів у Придністров’ї на виїзд на підконтрольну Молдові територію утворились автомобільні черги 02

Автор: 

вибух (4487) Молдова (2075) черга (224) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+50
Уверен, кацапня и вата в первых рядах бежит.
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26.04.2022 12:15
+36
а чого це вони, а хто захищати рєпубліку от американо-бандеровців буде? куди зібралися дристровці
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26.04.2022 12:23
+35
тікають від мобілізації....
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26.04.2022 12:18
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Уверен, кацапня и вата в первых рядах бежит.
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26.04.2022 12:15 Відповісти
В мешок попадешь, обратно не вернешься...Лучше сбежать.
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26.04.2022 12:16 Відповісти
І що ополчєнці пмр приїдуть з заробітків в Одесі і будуть воювати? Не віриться в це
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26.04.2022 12:18 Відповісти
тікають від мобілізації....
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26.04.2022 12:18 Відповісти
Правильно, треба тікати.
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26.04.2022 12:19 Відповісти
Цирк какой-то,можно подумать молдаване проснулись наконец.
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26.04.2022 12:19 Відповісти
Теперь вышка "Першого придністровського каналу", пожалуйста.
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26.04.2022 12:21 Відповісти
как ******* по свиноте - начала визжать и *********
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26.04.2022 12:21 Відповісти
Майя Санду!
У тебя есть один выход - обратиться к Украине с просьбой ввести войска для защиты Республики Молдова!
Другой вариант - ********* в Румынию под зонтик НАТО.
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26.04.2022 12:22 Відповісти
Масові заведення ДРГ на територію Молдови.
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26.04.2022 12:23 Відповісти
а чого це вони, а хто захищати рєпубліку от американо-бандеровців буде? куди зібралися дристровці
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26.04.2022 12:23 Відповісти
сепарня везде гадкая и мерзкая, нужно всегда освобождать территорию, а не думать о сепарах, они всегда предадут.
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26.04.2022 12:28 Відповісти
А шо такое, что случилось?
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26.04.2022 12:29 Відповісти
А когда эти сбежит, там кто то живой кроме собак и котов останется?
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26.04.2022 12:32 Відповісти
Чуваки, які сторожили артсклади в с.Колбасная. Один батальйон...
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26.04.2022 12:56 Відповісти
ну вот эти наверное могут продать остатки по низкой цене. если они конечно нужны.
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26.04.2022 14:08 Відповісти
Не бажають бути мобілізованими до "армії асвабадітелей"
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26.04.2022 12:41 Відповісти
В Придністров'ї у всіх 2-3 паспорти.
У половини - Молдови, України. Є навіть Румунії.
Зараз позвалюють з ПМР, і нікому буде захищати "молодую республику"...
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26.04.2022 12:58 Відповісти
Дутенпули завжди були опущями. За що взагалі можна спілкуватися зі своїми ворогами? Хочя українці в цьому сенсі не кращі за них"наші люди на Донбасі та Криму"
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26.04.2022 12:54 Відповісти
Молдовани дурні, кіть будуть оту біомасу пускати. Фашисти з масквабада прийдуть їх "спасать".
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26.04.2022 16:23 Відповісти
те, чьи права вознамерился защищать *****, ногами проголосовали за то, откуда они видят угрозу, и где им от неё искать спасение
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26.04.2022 21:24 Відповісти
Не пускать ,они так хотели Приднестровье,что урвали кусок територии у Молдовы.Пусть идут защищать теперь,"Грады" их ждут
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26.04.2022 22:53 Відповісти
 
 