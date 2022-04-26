Після вибухів у Придністров’ї на виїзд на підконтрольну Молдові територію утворились автомобільні черги. ВІДЕО+ФОТО
Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
На поширюваних у мережі фото видно затори на виїзді з території невизнаної республіки.
Придністровська пропаганда, втім, причиною назвала повернення людей додому після великодніх свят. Таке пояснення надав підконтрольний де-факто владі так званої "республіки" "Перший придністровський канал".
Ще одне пояснення де-факто влади - детальніша перевірка автомобілів.
Топ коментарі
+50 Мобильный крематорий
показати весь коментар26.04.2022 12:15
+36 Paul Foxen
показати весь коментар26.04.2022 12:23
+35 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар26.04.2022 12:18
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У тебя есть один выход - обратиться к Украине с просьбой ввести войска для защиты Республики Молдова!
Другой вариант - ********* в Румынию под зонтик НАТО.
У половини - Молдови, України. Є навіть Румунії.
Зараз позвалюють з ПМР, і нікому буде захищати "молодую республику"...