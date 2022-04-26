Сьогодні в Дніпрі попрощаються з воїном Іваном Бущуком, який героїчно загинув у бою з окупантами. ФОТО
Офіційна інформація для тих, хто хоче попрощатися з воїном Іваном Бущуком, який героїчно загинув у бою з московськими окупантами.
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
"Сьогодні о 16:00, прощання з нашим Іванком в лікарні Мечнікова, що в місті Дніпро (морг).
- 16.30 забираємо тіло і відвозимо його в село Карабинівку, Дніпропетровська область, де родився і жив Ваня. Щоб останній раз він переночував вдома.
Хто бажає, долучайтеся до автомобільної колони.
- Завтра, 27 квітня, 11 година - Чин прощання з Воїном Іваном в селі Карабинівка, Дніпропетровської області", - йдеться в повідомлення.
Також охочих просять допомогти родині Івана: "можливо хтось не зможе приїхати на похорони, ось банківська карта Бущука Олександра - батька нашого Іванка - 5457 0822 7535 2347".
"Друзі, Ваня заслужив, щоб Ви знайшли вільну годину і попрощалися з ним!" - закликав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
Сумуємо ....😪😪😪
Geroi ne vmirayut' !
Frieden in Ruhe...