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Сьогодні в Дніпрі попрощаються з воїном Іваном Бущуком, який героїчно загинув у бою з окупантами. ФОТО

Офіційна інформація для тих, хто хоче попрощатися з воїном Іваном Бущуком, який героїчно загинув у бою з московськими окупантами.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Сьогодні о 16:00, прощання з нашим Іванком в лікарні Мечнікова, що в місті Дніпро (морг).

- 16.30 забираємо тіло і відвозимо його в село Карабинівку, Дніпропетровська область, де родився і жив Ваня. Щоб останній раз він переночував вдома.

Хто бажає, долучайтеся до автомобільної колони.

- Завтра, 27 квітня, 11 година - Чин прощання з Воїном Іваном в селі Карабинівка, Дніпропетровської області", - йдеться в повідомлення.

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Також охочих просять допомогти родині Івана: "можливо хтось не зможе приїхати на похорони, ось банківська карта Бущука Олександра - батька нашого Іванка - 5457 0822 7535 2347".

"Друзі, Ваня заслужив, щоб Ви знайшли вільну годину і попрощалися з ним!" - закликав журналіст.

Сьогодні в Дніпрі попрощаються з воїном Іваном Бущуком, який героїчно загинув у бою з окупантами 01

Автор: 

смерть (6759) Ухман Михайло (237)


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Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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26.04.2022 12:50 Відповісти
в глаза мне стыдно этим парням смотреть.....
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
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26.04.2022 12:56 Відповісти
Спи,земляче... Ти зробив для України все,що міг. Ми переможемо в помстимося !
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26.04.2022 13:00 Відповісти
Слава Герою!
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26.04.2022 13:01 Відповісти
Світла Пам'ять Нашому Герою та щирі співчуття близьким та родині !

Сумуємо ....😪😪😪
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26.04.2022 13:04 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.04.2022 13:06 Відповісти
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26.04.2022 13:09 Відповісти
Таке приємне світле обличчя...Спи спокійно,друже.
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26.04.2022 13:24 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
Geroi ne vmirayut' !
Frieden in Ruhe...
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26.04.2022 16:28 Відповісти
 
 