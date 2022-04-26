Сьогодні в Дніпрі попрощаються з воїном Іваном Бущуком, який героїчно загинув у бою з окупантами. ФОТО

Офіційна інформація для тих, хто хоче попрощатися з воїном Іваном Бущуком, який героїчно загинув у бою з московськими окупантами.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Сьогодні о 16:00, прощання з нашим Іванком в лікарні Мечнікова, що в місті Дніпро (морг).

- 16.30 забираємо тіло і відвозимо його в село Карабинівку, Дніпропетровська область, де родився і жив Ваня. Щоб останній раз він переночував вдома.

Хто бажає, долучайтеся до автомобільної колони.

- Завтра, 27 квітня, 11 година - Чин прощання з Воїном Іваном в селі Карабинівка, Дніпропетровської області", - йдеться в повідомлення.

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Також охочих просять допомогти родині Івана: "можливо хтось не зможе приїхати на похорони, ось банківська карта Бущука Олександра - батька нашого Іванка - 5457 0822 7535 2347".

"Друзі, Ваня заслужив, щоб Ви знайшли вільну годину і попрощалися з ним!" - закликав журналіст.