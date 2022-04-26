Війська РФ завдали ракетних авіаційних ударів по Авдіївці. На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили спробу наступу окупантів, - Кириленко. ФОТО
Росіяни продовжують цілеспрямовано стріляти по цивільних та нищити критичну інфраструктуру Донеччини.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, за його словами, в Авдіївці російські війська завдали ракетних авіаційних ударів по місту. Постраждала Центральна міська лікарня, школа, житлові багатоповерхівки.
"Стабільно напружено на Мар'їнському напрямку: Збройні сили України відбили чергову спробу наступу російських окупаційних військ. Натомість росіяни обстріляли Красногорівку, пошкодили трансформатор та залишили місто без електрики. Ремонтники одразу приступили до відновлення і на даний час електропостачання вже вдалося відновити", - зазначає очільник регіону.
Він також зазначає, що сьогодні обстріли тривають практично по усій лінії фронту. На даний час відомо про щонайменше 2 загиблих цивільних - у Нью-Йорку та Травневому, а також про 6 поранених (у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані).
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