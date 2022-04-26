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У Попасній тривають вуличні бої, під завалами загинуло три жінки, - ОВА. ФОТО

Під завалами у Попасній загинуло три людини, одна жінка вижила.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вкрай важка ситуація у Попасній. Вуличні бої у місті тривають. Також ворог дистанційно гатить з важкого озброєння. По житловому сектору постійно "працює" авіація.

"Місцеві, що перебувають ближче до лінії бою, вже не мають змоги виходити на вулицю. Люди залишаються у підвалах. А це теж небезпечно. Орки поцілили в споруду, у підвалі якої перебували жителі. Внаслідок обстрілу будинок загорівся, а потім обвалився, заблокувавши укриття. Загинуло три людини, одна жінка вижила", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 квітня з Луганщини евакуйовано 95 мирних жителів, - Гайдай. ФОТО

У Попасній тривають вуличні бої, під завалами загинуло три жінки, - ОВА 01
У Попасній тривають вуличні бої, під завалами загинуло три жінки, - ОВА 02
У Попасній тривають вуличні бої, під завалами загинуло три жінки, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28700) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Господи, Боже наш, допоможи нашим захисникам та всім нужденним українцям.
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26.04.2022 13:22 Відповісти
Не хочу бути злослівним,це все дуже сумно,але на 100% ті цивільні,які після тижнів вмовляння на колінах не виїхали,просто чекають на асвабадітєлєй і русскій мір.Іншого пояснення нема.
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26.04.2022 13:28 Відповісти
Теж так думаю, думають що у кацапів бомби з інтелектом і не впадуть на запутінців
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26.04.2022 13:32 Відповісти
Ну тоді можна почекати поки прийдуть і знищать людей та їхню худобу.
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26.04.2022 13:45 Відповісти
отаке мае бути з кожним населеним пунктом расеї а з маскви зробити те що вони створили з Маріуполем
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26.04.2022 13:40 Відповісти
Как бы это прискорбно не было, это трагедия и естественный отбор. Скука, это не прилет в зафронтовую полосу, это *****, фронт который на тебя ползет!!!! Какого хера там сидеть? Ехать некуда и т.д., можно подумать все кто сорвался с своего места имеют хорошие места для того чтоб пересидеть!
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26.04.2022 14:07 Відповісти
интересно, как-то усилить подвалы вообще реально, чтобы при несильном авиа- ракетном- ударе таки выдержало, а не сложилось?
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26.04.2022 15:05 Відповісти
 
 