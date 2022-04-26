У Попасній тривають вуличні бої, під завалами загинуло три жінки, - ОВА. ФОТО

Під завалами у Попасній загинуло три людини, одна жінка вижила.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вкрай важка ситуація у Попасній. Вуличні бої у місті тривають. Також ворог дистанційно гатить з важкого озброєння. По житловому сектору постійно "працює" авіація.

"Місцеві, що перебувають ближче до лінії бою, вже не мають змоги виходити на вулицю. Люди залишаються у підвалах. А це теж небезпечно. Орки поцілили в споруду, у підвалі якої перебували жителі. Внаслідок обстрілу будинок загорівся, а потім обвалився, заблокувавши укриття. Загинуло три людини, одна жінка вижила", - йдеться у повідомленні.

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