ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка. ФОТОрепортаж

25 квітня зведений загін Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України у кількості 23 чоловік особового складу та 4 одиниць техніки прибув до міста-героя Охтирки Сумської області для ліквідації наслідків руйнувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у офіційному telegram-каналі ДСНС.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти бомбардували Охтирку, у місті великі руйнування, - Живицький









З першого дня широкомасштабного наступу біля Охтирки точилися запеклі бої. Місто було в облозі, а ворог застосовував проти його захисників фактично весь арсенал боєприпасів. Внаслідок обстрілів населений пункт зазнав сильних руйнувань. Зокрема, теплоелектроцентраль, що забезпечувала підприємства й жителів Охтирки електричною й тепловою енергією.

Фахівці – висотники з Сумщини розпочали проведення аварійно - відновлювальних робіт саме на цій найважливішій та найважчій ділянці міста. Наразі роботи тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли військ РФ на Сумщині запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, - Держприкордонслужба