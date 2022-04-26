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ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка. ФОТОрепортаж

25 квітня зведений загін Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України у кількості 23 чоловік особового складу та 4 одиниць техніки прибув до міста-героя Охтирки Сумської області для ліквідації наслідків руйнувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у офіційному telegram-каналі ДСНС.

ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка 01
ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка 02
ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка 03
ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти бомбардували Охтирку, у місті великі руйнування, - Живицький


ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка 05
ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка 06
ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка 07

З першого дня широкомасштабного наступу біля Охтирки точилися запеклі бої. Місто було в облозі, а ворог застосовував проти його захисників фактично весь арсенал боєприпасів. Внаслідок обстрілів населений пункт зазнав сильних руйнувань. Зокрема, теплоелектроцентраль, що забезпечувала підприємства й жителів Охтирки електричною й тепловою енергією.

Фахівці – висотники з Сумщини розпочали проведення аварійно - відновлювальних робіт саме на цій найважливішій та найважчій ділянці міста. Наразі роботи тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли військ РФ на Сумщині запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, - Держприкордонслужба

ліквідація (3987) Сумська область (3725) рятувальники (168) ДСНС (5127) Охтирка (28)


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У нашу ТЕЦ дійсно прилетіло дуже дебело...
Навіть у ватанів мову відібрало...
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26.04.2022 15:45 Відповісти
Перестаньте вже повторювати за людиною у ролі президента цей старий совковийнаратив про міста-герої.
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26.04.2022 16:08 Відповісти
людские квартиры заливает дождевой водой через пробитые крыши. а они за никому не нужную тец взялись. у нас многие хотят в квартирах многоэтажек котлы поставить. но местная власть против этого. да и это понятно- бабло всегда побеждает добро. тем более если начальник тец юрко лучший друг мера.
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26.04.2022 16:28 Відповісти
На Ахтырку должна молиться все Полтавщина если бы не этот город герой орки бы вошли в нашу область.
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26.04.2022 18:36 Відповісти
 
 