ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка. ФОТОрепортаж
25 квітня зведений загін Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України у кількості 23 чоловік особового складу та 4 одиниць техніки прибув до міста-героя Охтирки Сумської області для ліквідації наслідків руйнувань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у офіційному telegram-каналі ДСНС.
З першого дня широкомасштабного наступу біля Охтирки точилися запеклі бої. Місто було в облозі, а ворог застосовував проти його захисників фактично весь арсенал боєприпасів. Внаслідок обстрілів населений пункт зазнав сильних руйнувань. Зокрема, теплоелектроцентраль, що забезпечувала підприємства й жителів Охтирки електричною й тепловою енергією.
Фахівці – висотники з Сумщини розпочали проведення аварійно - відновлювальних робіт саме на цій найважливішій та найважчій ділянці міста. Наразі роботи тривають.
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