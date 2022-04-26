Після місяця страшних мук в лікарні помер російський пілот Войцеховський, поранений під час пожежі на ростовському аеродромі на другий день вторгнення РФ до України

Російський пілот капітан Віталій Войцеховський, який зазнав поранення внаслідок ракетного удару по аеродрому Міллєрово в Ростовській області, помер після місяця страшних мук.

Про це повідомляє у фейсбуці міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цікавий некролог був опублікований сьогодні у VK. Щодо ліквідації капітана Войцеховського Віталія Віталійовича, офіцера 16-ї бригади армійської авіації (в/ч12628, тактичне з'єднання Армійської авіації ВКС РФ).

"25.02.2022 року капітан Войцеховський Віталій Віталійович отримав тяжке поранення на території аеродрому м. Міллерово Ростовської області внаслідок завдання ракетного удару збройними силами України. Віталій був направлений на лікування у військовий клінічний госпіталь міста Ростова-на-Дону. 17.03.202. помер внаслідок отриманого поранення. Нагороджений медаллю "За відвагу" (Указ Президента РФ від 3 березня 2022 року)", - йдеться у некролозі.

"Тобто цей окупант був виведений з лав наступного дня повномасштабного вторгнення і майже місяць чах у шпиталі, а потім помер. Болісна відкладена смерть після поранення. Саме такої смерті мабуть і заслуговують російські пілоти ВКС РФ, які брали участь в агресії проти України", - резюмує спільнота.

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