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Після місяця страшних мук в лікарні помер російський пілот Войцеховський, поранений під час пожежі на ростовському аеродромі на другий день вторгнення РФ до України

Російський пілот капітан Віталій Войцеховський, який зазнав поранення внаслідок ракетного удару по аеродрому Міллєрово в Ростовській області, помер після місяця страшних мук.

Про це повідомляє у фейсбуці міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цікавий некролог був опублікований сьогодні у VK. Щодо ліквідації капітана Войцеховського Віталія Віталійовича, офіцера 16-ї бригади армійської авіації (в/ч12628, тактичне з'єднання Армійської авіації ВКС РФ).

"25.02.2022 року капітан Войцеховський Віталій Віталійович отримав тяжке поранення на території аеродрому м. Міллерово Ростовської області внаслідок завдання ракетного удару збройними силами України. Віталій був направлений на лікування у військовий клінічний госпіталь міста Ростова-на-Дону. 17.03.202. помер внаслідок отриманого поранення. Нагороджений медаллю "За відвагу" (Указ Президента РФ від 3 березня 2022 року)", - йдеться у некролозі.

"Тобто цей окупант був виведений з лав наступного дня повномасштабного вторгнення і майже місяць чах у шпиталі, а потім помер. Болісна відкладена смерть після поранення. Саме такої смерті мабуть і заслуговують російські пілоти ВКС РФ, які брали участь в агресії проти України", - резюмує спільнота. 

Також читайте: "А кто это сдэлал?": В ЗСУ відреагували на інформацію про пожежу на ростовському аеродромі. ФОТО

Після місяця страшних мук в лікарні помер російський пілот Войцеховський, поранений під час пожежі на ростовському аеродромі на другий день вторгнення РФ до України 01

Автор: 

армія рф (17538) літак (2919) смерть (6759) Бутусов Юрій (3600)


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Топ коментарі
+73
Собаке - собачья смерть
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26.04.2022 17:00
+59
Сколько же жизней мирного населения Украины сберегла эта смерть. Помер Максим , да и ххх с ним.
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26.04.2022 17:02
+49
Всего месяц мучился? Мало падаль мучался. МАЛО!
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26.04.2022 17:01
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26.04.2022 16:59 Відповісти
Жил как падаль и подох как падаль.
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26.04.2022 17:21 Відповісти
Собаке - собачья смерть
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26.04.2022 17:00 Відповісти
Орку орочья смерть, а собаконенавистникам - чертячая!
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26.04.2022 23:06 Відповісти
В мене собака, на відміну від скоторуса все розуміє, тільки говорити не може. У скоторуса все навпаки. Не порівнюйте цих істот з собаками.
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27.04.2022 11:12 Відповісти
Собаки кращі за цих нелюдів. Собаку жаль а це лайно ні. Земля скловатою тварюкам.
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27.04.2022 13:11 Відповісти
Главное, чтобы на здоровье.
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26.04.2022 17:00 Відповісти
коасавєц. Хороший русскій.
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26.04.2022 17:01 Відповісти
Всего месяц мучился? Мало падаль мучался. МАЛО!
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26.04.2022 17:01 Відповісти
для этой скотособаки после смерти мучения только начались
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27.04.2022 11:10 Відповісти
Вот и отлично.
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26.04.2022 17:01 Відповісти
Сколько же жизней мирного населения Украины сберегла эта смерть. Помер Максим , да и ххх с ним.
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26.04.2022 17:02 Відповісти
Не помер, а ЗДОХ
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26.04.2022 17:30 Відповісти
Глина скловатою
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26.04.2022 17:02 Відповісти
Ішов по аеродрому - отримав "ракету" - здох. Після чого отримав "медаль за отвагу"! І в чому "отвага"? Чим смішніше дохне кацап, тим більше подвигів йому приписують.
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26.04.2022 17:02 Відповісти
а чьто случилось?
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26.04.2022 17:02 Відповісти
Он умер.
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26.04.2022 17:11 Відповісти
Да нет, такие не умирают, они просто подыхают!
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27.04.2022 23:48 Відповісти
Нічого страшного не сталося. Не хвилюйтеся, людських жертв немає. Кацап здох.
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26.04.2022 17:40 Відповісти
Та якийсь злий кацап цілий місяць жорстоко нервував бідних хробачків.
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26.04.2022 17:49 Відповісти
Так падаль одна подохла...
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27.04.2022 23:46 Відповісти
Шкода, не може здохнути вдруге.
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26.04.2022 17:03 Відповісти
А що не можна було відразу зробити евтаназію? Навіщо було витрачати донорську кров, дорогі ліки і час наших лікарів ?
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26.04.2022 17:03 Відповісти
Он в Ростове лежал..так что мог еще годик помучаться, занимая койко место
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26.04.2022 17:13 Відповісти
він наросії здох
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26.04.2022 17:16 Відповісти
"наших"? палишся, москалику!!1
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26.04.2022 17:36 Відповісти
Сльози мішают мнє гаваріть
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26.04.2022 17:03 Відповісти
Земля, суці, бетоном
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26.04.2022 17:03 Відповісти
Рождённый ползать летать не должен
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26.04.2022 17:03 Відповісти
Мало мучился. Надо было два три месяца. А уже потом в пекло.
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26.04.2022 17:04 Відповісти
Рабссейский Ефим? Кто мне подскажет что теперь рядом с ним?
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26.04.2022 17:04 Відповісти
а другий місяць?
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26.04.2022 17:04 Відповісти
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26.04.2022 17:06 Відповісти
Гостинного йому пекла!!
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26.04.2022 17:06 Відповісти
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_now_200
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26.04.2022 17:07 Відповісти
"Після місяця страшних мук" - дуже надихає!🙂
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26.04.2022 17:07 Відповісти
дуже надихає!
Это к уважаемому Юрию Евгеньевичу.
Был обычный заголовок "Российский пилот, капитан Виталий Войцеховский, который получил ранение в результате ракетного удара по аэродрому Миллерово в Ростовской области, скончался. Источник:
Мелочь в масштабах войны, но, добавить 4 слова "после месяца страшных мучений" и новость заиграла весёлыми, радостными красками.
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26.04.2022 21:07 Відповісти
3доx
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26.04.2022 17:07 Відповісти
3доx
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26.04.2022 17:08 Відповісти
з язика зняли)) я вже замахнувся на клавіатуру друкувати)) дякую)
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26.04.2022 17:30 Відповісти
Як це так на нас кілометрові колони сунуть,а ми б'ємо чомусь по аеродрому Ростовської обрасті і тим паче ситуація точно була не на нашу сторону?Я думаю,що це ХЕРой помер десь недавно і пишуть щоб його сім'я не змогла отримати кошти за нього.
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26.04.2022 17:08 Відповісти
Бо з прикордонного кацапського військового літовища на Вкраїну літаки кацапів здійснювали бойові виліти.
Л -логіка.
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26.04.2022 17:50 Відповісти
То йому повезло дуже, така смерть то йому дарунок.
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26.04.2022 17:09 Відповісти
Саме час підняти чарчинку за здоров'я українських військових. спрямувавших ракети до миллерово. Слава Україні!!
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26.04.2022 17:10 Відповісти
Сподіваюся він добряче помучався!
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26.04.2022 17:10 Відповісти
яка сумна новина, чем больше сдохнет тем лучше
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26.04.2022 17:11 Відповісти
Желаю такую судьбу всем рашистам!
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26.04.2022 17:11 Відповісти
Заголовок такий, ніби по прочитанню я мав би свічку засвітити виродкові. На концерт до капзона!
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26.04.2022 17:11 Відповісти
Та не помер, а ЗДОХ ЯК ТВАРЮКА - земля йому скловатою!
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26.04.2022 17:12 Відповісти
Здохло падло! Собаці собача смерть!
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26.04.2022 17:13 Відповісти
Ага, значит хорошо наши попали по Миллерово
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26.04.2022 17:14 Відповісти
Одним кацапом меньше...
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26.04.2022 17:14 Відповісти
Надеюсь шо хоть умер то он здоровым?
Цельный месяц как никак лечили!
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26.04.2022 17:15 Відповісти
щас расплачусь прям
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26.04.2022 17:15 Відповісти
именно так, в муках, должна подыхать каждая свинособака, ступившая на землю Украины!
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26.04.2022 17:16 Відповісти
Дякуємо за некролог ! Несіть наступного !
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26.04.2022 17:17 Відповісти
Какая жаласть...
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26.04.2022 17:18 Відповісти
польска кацапьина
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26.04.2022 17:23 Відповісти
Відправився до лихих парфумів на ще страшніші борошна
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26.04.2022 17:24 Відповісти
светлая память в наших сердцах ...

каких сердцах, у орків немає сердець - всредині одне лайно
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26.04.2022 17:24 Відповісти
вбитим - одуження, пораненим - швидкої смерті
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26.04.2022 17:25 Відповісти
Та а нафф нам інфа більш місячної давнини про здохлого уасаба !?
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26.04.2022 17:25 Відповісти
надеюсь, у тех кто лазил по Чернобылю еще все впереди и в более радужных красках. ну и остальных оккупантов а также инициаторов войны тоже не мешало бы радиоактивным пеплом посыпать. желательно конечно превентивно.
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26.04.2022 17:35 Відповісти
А ПУТИН НЕ МУЧАЕТСЯ !!!???
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26.04.2022 17:42 Відповісти
пуйло болен проказой, на ютубе есть заключение врачей.
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26.04.2022 21:13 Відповісти
Примите мои искренние "И х@й с ним"...
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26.04.2022 18:12 Відповісти
одной свинособакой стало меньше....воздух стал чище...
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26.04.2022 18:16 Відповісти
Земля йому скловатою!
Так би й іншим!
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26.04.2022 18:30 Відповісти
Месяц мучился и здох, это прекрасно и красиво.
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26.04.2022 18:36 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. ряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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26.04.2022 18:58 Відповісти
- Перед смертью долго мучался?
- Долго...
- Это хорошо.
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26.04.2022 19:35 Відповісти
выбрал вариант "помучаться", хорошего ему там настроения
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26.04.2022 19:39 Відповісти
Якщо по них, то "в результате ракетного удара вооруженных сил Украины". А якщо вони тут наносять удари, то по бандерівцях, нацистах, чи київському режиму.
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26.04.2022 19:40 Відповісти
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26.04.2022 19:48 Відповісти
Отбамбілса і на концерт кабзона
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26.04.2022 20:35 Відповісти
Ви думаєте що він відмучився,ні то йому ще в пеклі в муках страшніших горіти сволоті!!!
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26.04.2022 21:15 Відповісти
Сдохло рузьке отродье.
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26.04.2022 21:22 Відповісти
Слёзы мешают читать.
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26.04.2022 23:01 Відповісти
маленький мук?
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26.04.2022 23:19 Відповісти
прямиком в АД!
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27.04.2022 06:32 Відповісти
хороший кацап - мертвий кацап. Хай би всі вони подохли.
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27.04.2022 10:42 Відповісти
Это он еще легко отделался. А ведь запросто мог бы попасть в ЧЕРНОБАЕВКУ.
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27.04.2022 11:59 Відповісти
да и *** с ним.чем больше дохнут тем лучше.
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27.04.2022 13:02 Відповісти
акінчились муки ,то тільки на цьому світі
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27.04.2022 13:06 Відповісти
Кондома вітром носило один день по Україні, потім він порвався
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27.04.2022 17:16 Відповісти
И в чем заключается отвага этого дебила?
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08.07.2022 12:49 Відповісти
 
 