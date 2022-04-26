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Остін про історичну зустріч на базі "Рамштайн": Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ. ФОТОрепортаж

На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині понад 40 країн проводять зустріч з метою узгодження вимог до безпеки України.

Про це у Twitter повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щойно розпочали історичну зустріч - понад 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні виграти боротьбу проти несправедливого вторгнення Росії. Наша мета - виїхати звідси зі спільним, прозорим розумінням короткострокових та довгострокових вимог до безпеки України", - йдеться в повідомлені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ підтримує Україну в її боротьбі проти імперської агресії Росії, - Остін

Остін про історичну зустріч на базі Рамштайн: Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ 01
Остін про історичну зустріч на базі Рамштайн: Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ 02
Остін про історичну зустріч на базі Рамштайн: Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ 03
Остін про історичну зустріч на базі Рамштайн: Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ 04

Автор: 

Пентагон (1432) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+23
Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России и перешел на сторону Украины. Он рассказал о газовых войнах и кампаниях по дискредитации Украины, которые вел "Газпром".
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26.04.2022 17:08
+18
Велика подяка братським країнам і народам!
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26.04.2022 17:19
+16
Новая антигитлеровская коалиция
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26.04.2022 17:48
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Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России и перешел на сторону Украины. Он рассказал о газовых войнах и кампаниях по дискредитации Украины, которые вел "Газпром".
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26.04.2022 17:08 Відповісти
Де це почитать?
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26.04.2022 17:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CajfJPIgzFk Можешь даже посмотреть и послушать , раз не умеешь пользоваться интернетом.
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26.04.2022 18:19 Відповісти
https://youtu.be/CajfJPIgzFk
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26.04.2022 18:35 Відповісти
Если НАТО не идет к Украине, то Украина идет к НАТО
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26.04.2022 17:11 Відповісти
Тут скоріш навпаки, бо зе-влада навмисно по#ерила всю програму по вступу до НАТО (https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175/ так саме як і програми виробницва зброї ), та дискредитує корисність членства в НАТО зараз.

Тарас Черновіл викриває, чому насправді Україна не пішла в НАТО.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003

"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.

Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
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26.04.2022 20:52 Відповісти
Велика подяка братським країнам і народам!
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26.04.2022 17:19 Відповісти
Дякуємо!
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26.04.2022 17:24 Відповісти
Всадники Апокалипсиса петерации
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26.04.2022 17:35 Відповісти
Страны нато пичкают своего военного конкурента, россию, нефтедолларами. На которые она усиливает свою армию. Для чего? Для того, чтобы в случае войны с россией, им тяжелее было воевать?
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26.04.2022 17:36 Відповісти
Спасибо всем странам за помощь в борьбе с недонацией лаптеногих.
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26.04.2022 17:38 Відповісти
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26.04.2022 17:44 Відповісти
Новая антигитлеровская коалиция
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26.04.2022 17:48 Відповісти
Антипутлерівська
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26.04.2022 18:05 Відповісти
Антимосковитська
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26.04.2022 18:22 Відповісти
В отличие от мордора у них и авиабаза как отель а не как туалет
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26.04.2022 19:05 Відповісти
По сутті ці сорок країн - це буде коаліція країн однієї зі сторін розпочатої 24/02.22р. касапами і її сателітами третьої світової війни.
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26.04.2022 20:28 Відповісти
kill PUTLER NOW!
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26.04.2022 20:50 Відповісти
Ось він світоч демократії і вільного світу!
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26.04.2022 21:27 Відповісти
ждем норм. решений
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26.04.2022 23:56 Відповісти
Cудьбоносная встреча.
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28.04.2022 01:45 Відповісти
Резникову не интересно?
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28.04.2022 21:55 Відповісти
 
 