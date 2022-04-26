Остін про історичну зустріч на базі "Рамштайн": Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ. ФОТОрепортаж

На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині понад 40 країн проводять зустріч з метою узгодження вимог до безпеки України.

Про це у Twitter повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щойно розпочали історичну зустріч - понад 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні виграти боротьбу проти несправедливого вторгнення Росії. Наша мета - виїхати звідси зі спільним, прозорим розумінням короткострокових та довгострокових вимог до безпеки України", - йдеться в повідомлені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ підтримує Україну в її боротьбі проти імперської агресії Росії, - Остін







