Остін про історичну зустріч на базі "Рамштайн": Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ. ФОТОрепортаж
На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині понад 40 країн проводять зустріч з метою узгодження вимог до безпеки України.
Про це у Twitter повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ.
"Ми щойно розпочали історичну зустріч - понад 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні виграти боротьбу проти несправедливого вторгнення Росії. Наша мета - виїхати звідси зі спільним, прозорим розумінням короткострокових та довгострокових вимог до безпеки України", - йдеться в повідомлені.
Топ коментарі
+23 Nov
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+18 Letchik
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+16 Дмитрий Иванов #466733
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Тарас Черновіл викриває, чому насправді Україна не пішла в НАТО.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003
"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.
Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".