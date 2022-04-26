6 млн дол. США, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перераховано на підтримку ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО
ВАКС зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні з обвинувачення осіб, які намагалися за 6 млн дол. США підкупити керівництво НАБУ і САП. Кошти перерахували на потреби обороноздатності держави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
Таке рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП. Завдяки цьому 6 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перерахували на потреби обороноздатності держави.
Нагадаємо, це найбільший в історії України хабар. У червні 2020 року НАБУ і САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця. "Послугу" оцінили у 5 млн дол. США, ще 1 млн дол. США посадовець ГУ ДПС взяв собі "зверху". Всіх цих осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС.
Детальніше про спробу передачі неправомірної вигоди у брифінгу Артема Ситника і Назара Холодницького:
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Но нет, грязные деньги даже в такое время боятся тронуть
а кошти можна пустити на тепловізори)
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А мене більше цікавить, а що із самою справою проти "колишнього топпосадовця", яку намагалися закрити? Він уже сидить, чи десь у теплих краях попиває коктейлі у шезлонзі?
І, власне, шо це за такий кадр, який розсипає мільйони баксів направо і наліво? Чому про це досі нічого невідомо? Чи це державна таємниця?
Між іншим , для тих хто баче як щось міняється скажу приємну новину. Виявляється, що коли говорить арестович , люди ставлять банки з водою щоб заряжались. Оце влада , оце слуги. Молодці.