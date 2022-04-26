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6 млн дол. США, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перераховано на підтримку ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

ВАКС зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні з обвинувачення осіб, які намагалися за 6 млн дол. США підкупити керівництво НАБУ і САП. Кошти перерахували на потреби обороноздатності держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Таке рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП. Завдяки цьому 6 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перерахували на потреби обороноздатності держави.

6 млн дол. США, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перераховано на підтримку ЗСУ 01

6 млн дол. США, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перераховано на підтримку ЗСУ 02

Нагадаємо, це найбільший в історії України хабар. У червні 2020 року НАБУ і САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця. "Послугу" оцінили у 5 млн дол. США, ще 1 млн дол. США посадовець ГУ ДПС взяв собі "зверху". Всіх цих осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС.

Читайте також: "Людям подобається платити хабарі", - "слуга народу" Трубіцин за тиждень до арешту



Детальніше про спробу передачі неправомірної вигоди у брифінгу Артема Ситника і Назара Холодницького:

Автор: 

НАБУ (5074) хабар (4713) САП (2225) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+19
А если ещё пройтись по некоторым бывшим и нынешним судьям, то там на 3 армии денег хватит...
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26.04.2022 17:44
+15
А ещё в каждом городе есть бандитские общаки, только в моем Николаеве у группы Мультика-Титова миллиарды гривен. И ведь СБУ знает всех до единого в каждом регионе, но даже в такое время не трогает. А ведь на те деньги можно купить эскадрилью самолётов 5 поколения с авианосцем в придачу)
Но нет, грязные деньги даже в такое время боятся тронуть
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26.04.2022 17:48
+6
Так может у этих взяткодателей ещё хорошо порыться и ещё 2 по 6 найти, а? Как и у тендерщиков, игровиков, контрабандеров, янтарщиков
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26.04.2022 17:46
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А если ещё пройтись по некоторым бывшим и нынешним судьям, то там на 3 армии денег хватит...
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26.04.2022 17:44 Відповісти
А ещё в каждом городе есть бандитские общаки, только в моем Николаеве у группы Мультика-Титова миллиарды гривен. И ведь СБУ знает всех до единого в каждом регионе, но даже в такое время не трогает. А ведь на те деньги можно купить эскадрилью самолётов 5 поколения с авианосцем в придачу)
Но нет, грязные деньги даже в такое время боятся тронуть
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26.04.2022 17:48 Відповісти
І буде достатньо ще й на розбудову України.
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26.04.2022 17:50 Відповісти
Так может у этих взяткодателей ещё хорошо порыться и ещё 2 по 6 найти, а? Как и у тендерщиков, игровиков, контрабандеров, янтарщиков
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26.04.2022 17:46 Відповісти
розслідувати цю справу якнайретельніше
а кошти можна пустити на тепловізори)
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26.04.2022 17:46 Відповісти
Сам факт, что эти миллионы долларов не пропали бесследно - как много раз бывало в стране с вещдоками - говорит, что что-то меняется
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26.04.2022 17:53 Відповісти
Долари для ЗСУ - то добре. А коли заміну Холодницькому і Ситнику оберуть? Бо інтерес української мафії в тому, щоб заміну їм не обрали ніколи і поки обиратимуть заміну красти не по шість мільйонів, а мільярди.
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26.04.2022 18:01 Відповісти
А про 10% викриваву Євгену Шевченко ЗАБУЛИ?
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26.04.2022 18:12 Відповісти
А про 10% викривачу Євгену Шевченко забули чи як?
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26.04.2022 18:14 Відповісти
запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця
*************
А мене більше цікавить, а що із самою справою проти "колишнього топпосадовця", яку намагалися закрити? Він уже сидить, чи десь у теплих краях попиває коктейлі у шезлонзі?
І, власне, шо це за такий кадр, який розсипає мільйони баксів направо і наліво? Чому про це досі нічого невідомо? Чи це державна таємниця?
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26.04.2022 18:46 Відповісти
Це що за серіал ? Хочу подивитись, Колишній топ посадовець , з такими бабками. І чинний ,ще Пороха не хватає. Хоча медведчук уже дав покази і знову Порошенко. Сценарій не поганий.
Між іншим , для тих хто баче як щось міняється скажу приємну новину. Виявляється, що коли говорить арестович , люди ставлять банки з водою щоб заряжались. Оце влада , оце слуги. Молодці.
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26.04.2022 19:08 Відповісти
 
 