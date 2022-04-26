Росія балістичними ракетами "Іскандер" знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ та знищили її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 24 квітня російські окупанти завдали 9 ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ.

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