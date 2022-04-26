Росія балістичними ракетами "Іскандер" знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту. ФОТОрепортаж
Окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ та знищили її.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 24 квітня російські окупанти завдали 9 ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ.
Топ коментарі
+64 Alex Bylim #199631
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+44 Чайка Київ
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+37 Болунгарвік Віталій
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Очень сомневаюсь, что в результате неизбежной победы ЗСУ будет подписан выгодный Украине мирный договор с Кацапией.
Практически уверен, что после победы ЗСУ и краха Кацапии десятки миллионов кацапов осядут в Украине.
BGM-109 Tomahawk (BGM https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Boosted Guided Missile) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська багатоцільова високоточна дозвукова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилата ракета компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon . Tomahawk є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F стратегічною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рельєфу місцевості. Ракета випускається у модифікаціях:
морського базування SLCM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Sea-Launched Cruise Missile) - AGM-86 ALCMназемного базування GLCM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Ground-Launched Cruise Missile)повітряного базування MRASM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Medium-Range Air-to-Surface Missile)
Після підписання угоди 1987 поміж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджа Буша про зняття з озброєння значної частини тактичної зброї.
Будет много жертв и много желающих произвести возмездие во всех странах мира над причастными к режиму ***********, яхты, виллы, самолёты и автомобили будут гореть, а владельцы уничтожены. ********** будет сидеть и трусится за свою гнилую шкуру в бункере, рабсияне будут расплачиваться своими жизнями.
Четвёртый рейх человеконенавистника будет повержен.
нацисти в Украинє - Земля пласка - вакцина від Ковіду чіпує - Порошенко збагатився в 82 рази - ячмінь на оці лікується дулею - вся протиповітряна оборона знята з Кременчука і перевезена під Київ ...
мне недавно один чувак на полном серьёзе рассказывал, что армию восстановила Тимошенко, а Порошенко после этого её разворовал.
и его переубедить невозможно
по сімферопільській бухті, там орскі кораблі як оселедці в банці, хрен промахнешся.
якого куя чекаєте???
є надія що ***** одумається??? НІ!!!
забере війська??? НІ!!!
віддасть крим і те що вже захопив??? НІ!!!
то якого біса???
Але ж безкарність породжує в едозаоленість
Україна (можливо) знищує НПЗ у Брянську, реакція кацапів - це тероризм, негайно припиніть.
Їх погрози про Київ не варті гроша.Вони його щадити не будуть ніколи,просто зараз в них Київ в планах після лугано донецьких ота южних областей.
Яка буде оцінка такій діяльності з боку народних мас - побачимо, на час війни вся внутрішня гризня має звестися до мінімуму або зовсім зникнути, але після перемоги вона продовжиться з новою силою.
Я конєшно розумію що ТЕЦ теж коштує дохрена, але навряд чи 36 мільйонів доларів (враховуючи що вона була побудована ещё за часів СРС)…
Якщо не брати до уваги масквабад і ленінград, то кацапи в основному і так того світла майже не бачать, ходять на дірку і ліплять анало говнєтні сталагміти із лайна! Ви їх так не налякаєте! Треба бомбить спиртзаводи, а також заводи, що виробляють скломий та бояришник, отоді будуть вить аж гори затрясуться!
Ми всі зіб'ємо "Іскандер"?
Тим, що залишив "мародер",
Бо мальчік нічага нє крав,
І все в асфальт три роки клав.
Виходить хлопчик клав на вас,
Це показав три роки час!
Или переключили на какие-то резервные линии с "Большой Украины" ?