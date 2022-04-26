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Росія балістичними ракетами "Іскандер" знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ та знищили її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 24 квітня російські окупанти завдали 9 ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ, яка виникла внаслідок ракетного удару, ліквідовано, - ОВА

Росія балістичними ракетами Іскандер знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту 01
Росія балістичними ракетами Іскандер знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту 02
Росія балістичними ракетами Іскандер знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту 03
Росія балістичними ракетами Іскандер знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту 04
Росія балістичними ракетами Іскандер знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту 05
Росія балістичними ракетами Іскандер знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту 06
Росія балістичними ракетами Іскандер знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту 07
Росія балістичними ракетами Іскандер знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту 08

Автор: 

Кременчук (294) обстріл (28700) ТЕЦ (459) Полтавська область (1124)


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Топ коментарі
+64
скоро будемо бомбити ватних тварей, зброю дають, там і томагавки недалеко, расяє буде палати, цит тварей вже вирішено знищити
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26.04.2022 18:58
+44
Кацапи- нелюди.
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26.04.2022 18:59
+37
виродки-
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26.04.2022 18:59
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скоро будемо бомбити ватних тварей, зброю дають, там і томагавки недалеко, расяє буде палати, цит тварей вже вирішено знищити
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26.04.2022 18:58 Відповісти
Сомневаюсь ,что дадут томагавки
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26.04.2022 19:00 Відповісти
чи скажуть що дали
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26.04.2022 19:08 Відповісти
Саме томагавки і дадуть
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26.04.2022 19:10 Відповісти
зато в военторгах Украины скоро появятся вот такие ништяки:
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26.04.2022 19:14 Відповісти
Це вони зараз не дадуть. А через місяць дадуть. Расєя ж нє сдайоцца.
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26.04.2022 19:15 Відповісти
Це вже стоїть під Харковом.
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26.04.2022 20:13 Відповісти
Сомневаюсь, что будем бомбить.

Очень сомневаюсь, что в результате неизбежной победы ЗСУ будет подписан выгодный Украине мирный договор с Кацапией.

Практически уверен, что после победы ЗСУ и краха Кацапии десятки миллионов кацапов осядут в Украине.
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26.04.2022 19:19 Відповісти
На кукане шоли. ПС. Мардвань аська мастосрань, а еси аськнет на ермо пайдеть.
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26.04.2022 20:30 Відповісти
не можешь петь - не пей
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26.04.2022 22:20 Відповісти
у тебя гугл перекладач левый ..
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27.04.2022 00:52 Відповісти
сомневаюсь что тебя в жопу поиемеют, профіль; Реєстрація:19.04.2022
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26.04.2022 19:26 Відповісти
HIMARS'ів достатньо
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26.04.2022 22:48 Відповісти
На днях ответки в кацапску харю полетят❗С процентами однозначно👊👍
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26.04.2022 19:36 Відповісти
В України нема носіїв для "Томагавків" -

BGM-109 Tomahawk (BGM https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Boosted Guided Missile) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська багатоцільова високоточна дозвукова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилата ракета компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon . Tomahawk є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F стратегічною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рельєфу місцевості. Ракета випускається у модифікаціях:
морського базування SLCM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Sea-Launched Cruise Missile) - AGM-86 ALCMназемного базування GLCM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Ground-Launched Cruise Missile)повітряного базування MRASM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Medium-Range Air-to-Surface Missile)

Після підписання угоди 1987 поміж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджа Буша про зняття з озброєння значної частини тактичної зброї.
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26.04.2022 19:51 Відповісти
То він довбане по нас ядеркою, чим відповімо тоді?
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26.04.2022 20:00 Відповісти
Довбанем по їхнім ядерним об'єктам
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26.04.2022 20:24 Відповісти
асфальтом?
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26.04.2022 23:39 Відповісти
Бюллетенями с галочкой против старого уголовника Кучмы.
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26.04.2022 20:31 Відповісти
Последствия ядерного удара по Украине в самом простом варианте будут такими.
Будет много жертв и много желающих произвести возмездие во всех странах мира над причастными к режиму ***********, яхты, виллы, самолёты и автомобили будут гореть, а владельцы уничтожены. ********** будет сидеть и трусится за свою гнилую шкуру в бункере, рабсияне будут расплачиваться своими жизнями.
Четвёртый рейх человеконенавистника будет повержен.
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26.04.2022 21:51 Відповісти
кишка тонка у всей кацапии ядерными бомбить - тем более американцы предупредили если что твоему бункеру капець первым - ты понял х..йло!
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27.04.2022 00:55 Відповісти
Треба валити по їхніх, коли почнуть штурм на лугандоні нанесуть удар по електросистемі.
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26.04.2022 18:59 Відповісти
виродки-
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26.04.2022 18:59 Відповісти
Кацапи- нелюди.
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26.04.2022 18:59 Відповісти
щаз скажу страхіття, але виродків рівно серед всього населення планети Земля незалежно від країни.

нацисти в Украинє - Земля пласка - вакцина від Ковіду чіпує - Порошенко збагатився в 82 рази - ячмінь на оці лікується дулею - вся протиповітряна оборона знята з Кременчука і перевезена під Київ ...
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26.04.2022 19:28 Відповісти
Для тупых , ПВО вокруг Кременчуга не было даже при совке. Была ПВО вокруг Кременчугской ГЭС, в частности на въезде в Власовку. Это все было демонтированно в конце 90-х. Единственным городом совка с ПВО и ПРО была Москва, правда всю аналоговнетность показал пилот приземлившийся в конце 80-х на красной площади. В Украине, как и на других территориях СССР ПВО располагалось вдоль границ. И Порошенко снял ПВО с границы с ЕС и расположил вокруг Киева.
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27.04.2022 07:02 Відповісти
тупым это объяснять бессмысленно.

мне недавно один чувак на полном серьёзе рассказывал, что армию восстановила Тимошенко, а Порошенко после этого её разворовал.

и его переубедить невозможно
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27.04.2022 08:37 Відповісти
https://youtu.be/XN8xeOksPqM
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26.04.2022 19:58 Відповісти
уже пора ******* по росии. или будем дальше смотреть как Украину уничтожают?
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26.04.2022 19:00 Відповісти
як вже 2 місяці втирають...не на часі...
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26.04.2022 20:43 Відповісти
а чем ******* ?
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26.04.2022 22:01 Відповісти
зеленский ссцыкло - хочет по мирному разбомбить Украину
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27.04.2022 00:57 Відповісти
Варвары лаптеногие
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26.04.2022 19:02 Відповісти
Скоро мы получим американские дроны,которые могут и до Москвы долететь - фашисты,ждите сюрпризы
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26.04.2022 19:02 Відповісти
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26.04.2022 19:05 Відповісти
Я там працюю,це дикий жах,якщо до осені не відновимо,200000 людей залишаться без опалення!(((
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26.04.2022 19:05 Відповісти
😯😒😥
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26.04.2022 20:11 Відповісти
Я там працюю, якщо не відновимо до осені,200000 людей залишаться без опалення!(((
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26.04.2022 19:06 Відповісти
Украине Шпеера не хватает. Он в свое время обеспечил беспередойную работу немецкой промышленности под бомбежками союзников.
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26.04.2022 19:06 Відповісти
Украине до войны не хватало 73 % адекватного населения ..
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27.04.2022 00:59 Відповісти
Уничтожают все вокруг разрушители
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26.04.2022 19:07 Відповісти
Ответить по территории орков и в два раза больше! Суки, смерть мразям!
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26.04.2022 19:07 Відповісти
варвари...
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26.04.2022 19:08 Відповісти
не электроэнергию, а теплоноситель!
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26.04.2022 19:08 Відповісти
сподіваюсь, шо скоро побачу такі ж роз'їбашені кацапюрскьі станції
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26.04.2022 19:08 Відповісти
Не знаю,чи балістичні,на свої очі бачив крилаті!
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26.04.2022 19:09 Відповісти
Скажені собаки!горіть у пеклі!
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26.04.2022 19:09 Відповісти
та в,є...біть ви в кінці кінців по тепло-енерго постачанні ростова, белгорода, вороніжа, брянська.
по сімферопільській бухті, там орскі кораблі як оселедці в банці, хрен промахнешся.
якого куя чекаєте???
є надія що ***** одумається??? НІ!!!
забере війська??? НІ!!!
віддасть крим і те що вже захопив??? НІ!!!
то якого біса???
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26.04.2022 19:09 Відповісти
Не вмешиваясь в Ваши идеи и эмоции, просто хочу поправить : не симферопольской бухте, а севастопольской - в Симферополе моря нет . . .
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26.04.2022 20:14 Відповісти
все одно вї@бать))
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26.04.2022 20:45 Відповісти
у тебя горшок есть? епашь им..
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27.04.2022 01:01 Відповісти
чим???
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26.04.2022 23:41 Відповісти
В принципі вже вони наробили зла на застосування ЯЗ по всім містам.

Але ж безкарність породжує в едозаоленість
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26.04.2022 19:10 Відповісти
яз по твоему мозгу надо - а кацапы и так за все заплатят будут всю жизнь на лекарства работать ..
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27.04.2022 01:04 Відповісти
Їхав з Харкова на Київ, в файному місті Миргороді нема бензу, в Лубнах вже є. Заправляйте повні баки.
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26.04.2022 19:10 Відповісти
HIMARS в Украине уже. 300 км. До Воронежа легко. А так, да, скот.
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26.04.2022 19:11 Відповісти
Севастополь, базу флота **********, оттуда бьют калибрами.
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26.04.2022 21:54 Відповісти
калибрами бьют с каспия
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27.04.2022 01:05 Відповісти
Якщо так і далі піде, то що лишиться від України через пів року? Я думаю що це питання зараз номер один на нараді в Рамштайні. Імперія зла має бути знищена назавжди!
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26.04.2022 19:11 Відповісти
так это война а не мультики чего удивляешься
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27.04.2022 01:06 Відповісти
Кацапія знищує ТЕЦ,реакція кацапів - це нормально, це законі цілі раісі.

Україна (можливо) знищує НПЗ у Брянську, реакція кацапів - це тероризм, негайно припиніть.
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26.04.2022 19:13 Відповісти
чого наші у відповідь не вдарять по кримському мосту е безпілотніки камікадзе,кораблі топити потрібно,бо так вони *********** всю інфраструктуру України а наше керівництво після крейсера боїться мабудь дратувати путіна
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26.04.2022 19:14 Відповісти
І, чим будемо відповідають *****?
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26.04.2022 19:16 Відповісти
Ой , надо уже их территорию бомбонуть, что бы твари прочувствовали !
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26.04.2022 19:17 Відповісти
Нам треба буферна зона на 500-600 км, між нами і РФ щоб іскандери не долітали до нашої території.
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26.04.2022 19:18 Відповісти
Минимум.
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26.04.2022 20:34 Відповісти
Треба валити їх інфрастуктуру денно і нощно.І
Їх погрози про Київ не варті гроша.Вони його щадити не будуть ніколи,просто зараз в них Київ в планах після лугано донецьких ота южних областей.
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26.04.2022 19:20 Відповісти
Ну счета России заморозили чтобы после войны отстроить Украину. Просто неизвестно сколько денег нужно для этого и вообще тех денег которые заморозили хватит или нет. Но в любом случае Россию вынудят выплачивать репарации. Репарации бывают в денежном и валютном эквиваленте. Но исходя из того после отечественной войны Германия не смогла компенсировать полностью все убытки которые она нанесла.
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26.04.2022 19:23 Відповісти
Считали как- то наши, примерно: кацапы вреда принесли на триллион, заморозили порядка 350 миллиардов.
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26.04.2022 20:38 Відповісти
не трынди - заморозили на много больше - а 350 это только валютных резервов самой рассеи
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27.04.2022 01:08 Відповісти
Потрібно теж саме робити в Росії, ракетами знищувати ТЕЦ
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26.04.2022 19:24 Відповісти
нерозумию чого зеленский з 2019 зменьшуавав аримю и весь бюджет в догоги вкладав а не в ракети
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26.04.2022 19:26 Відповісти
Шо там розуміти?
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26.04.2022 21:40 Відповісти
спросите у "Зе"
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26.04.2022 21:52 Відповісти
потому-что предатель
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27.04.2022 01:09 Відповісти
Тому що своїм треба було на цьому заробити, до того ж всілякі Єрмаки у вухо дзижчали, що війни не буде, все за рік порішаєм з Ладіміричєм, та й волохата бабця тупала ногами, вимагаючи грошей за Приват. А воно он як обернулося...
Яка буде оцінка такій діяльності з боку народних мас - побачимо, на час війни вся внутрішня гризня має звестися до мінімуму або зовсім зникнути, але після перемоги вона продовжиться з новою силою.
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27.04.2022 15:33 Відповісти
9 ракет по 4 мільйони доларів кожна (у цінах 2009 року)…
Я конєшно розумію що ТЕЦ теж коштує дохрена, але навряд чи 36 мільйонів доларів (враховуючи що вона була побудована ещё за часів СРС)…
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26.04.2022 19:32 Відповісти
Балансова вартість її може бути і три копійки, але відновити або побудувати нову - це вже інші гроші
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26.04.2022 20:40 Відповісти
Все на что Пидоросия способна ето убивать и разрушать мирное население. Нужно в ответ уничтожать разейские мосты, аеродромы и корабли
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26.04.2022 19:42 Відповісти
Як ця терористична, варваська, нациська так звана держава може існувати в ********* світі ?
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26.04.2022 19:43 Відповісти
да если кацапы переходят грань гуманитарных преступлений - можна в отвтеку отключить свет в ростове таганроге белгороде ..
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26.04.2022 19:45 Відповісти
Шановний, прийдіть вже нарешті до тями!!
Якщо не брати до уваги масквабад і ленінград, то кацапи в основному і так того світла майже не бачать, ходять на дірку і ліплять анало говнєтні сталагміти із лайна! Ви їх так не налякаєте! Треба бомбить спиртзаводи, а також заводи, що виробляють скломий та бояришник, отоді будуть вить аж гори затрясуться!
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26.04.2022 20:34 Відповісти
Будуть з нафти переганяти.
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26.04.2022 20:43 Відповісти
***** конченный *****!
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26.04.2022 19:59 Відповісти
Московія, яка себе назвала росією, просто-напросто - країна-терорист.

Ми всі зіб'ємо "Іскандер"?
Тим, що залишив "мародер",
Бо мальчік нічага нє крав,
І все в асфальт три роки клав.
Виходить хлопчик клав на вас,
Це показав три роки час!
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26.04.2022 20:02 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. ряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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26.04.2022 20:11 Відповісти
Это что, теперь Кременчуг сидит без света ?
Или переключили на какие-то резервные линии с "Большой Украины" ?
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26.04.2022 20:15 Відповісти
то теплоцентраль, без горячей воды.
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26.04.2022 21:10 Відповісти
Після війни на тому місці треба збудувати АЕС.
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26.04.2022 20:30 Відповісти
Крематорий для кацапов.
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26.04.2022 20:40 Відповісти
Может уже пора приграничные кацапские города взбодрить..!? Сколько можно терпеть !?
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26.04.2022 20:43 Відповісти
зеленский трус - у него духу не хватит
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27.04.2022 01:11 Відповісти
Нє может біть... Накокаінєная лошать сказала, что только могут начать обстрєлівать. Соврала чтолі?
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26.04.2022 21:03 Відповісти
И шо это тоже военный обьект? Хорошо хоть лето впереди. Кацапская мразятина сдохни поскорее и всей планете будет легче
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26.04.2022 21:11 Відповісти
Ракета была такая, летела по направлению с Приднестровья.
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26.04.2022 21:35 Відповісти
Самий прикол в тому,що нам, співробітникам ТЕЦ фотографувати заборонили категорично, навіть мені, посадовій особі) не всі ракурси були доступні для особистого погляду!
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26.04.2022 22:24 Відповісти
ТЯЖЕЛЫЕ КОНВУЛЬСИИ РОССИИ !!!
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26.04.2022 22:40 Відповісти
Так знищіть якусь російську тец
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27.04.2022 00:01 Відповісти
Зеркальною відповіддю повинна бути бєлгородська, або воронезька ТЕЦ
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27.04.2022 16:29 Відповісти
 
 