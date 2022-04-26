Внаслідок обстрілу Харкова загинули три особи, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Російські окупанти 26 квітня обстріляли Московський район Харкова, внаслідок чого загинули три особи, а четверо - отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 26 квітня 2022 року близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли Московський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинули три людини. Ще четверо мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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