Бійці "Азову" під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів. ФОТО

Андрій Білецький оприлюднив інформацію про взяття у полон поблизу Гуляйполя кількох ворожих вояків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Білецький зазначив: "В районі Гуляйполя на Запоріжжі бійці другого батальйону на чолі з Дмитром Кухарчуком відбили атаку росіян та взяли в полон кількох орків.

Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані "вояки" з недореспубліки "ДНР" так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки".

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