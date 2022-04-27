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Бійці "Азову" під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів. ФОТО

Андрій Білецький оприлюднив інформацію про взяття у полон поблизу Гуляйполя кількох ворожих вояків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Білецький зазначив: "В районі Гуляйполя на Запоріжжі бійці другого батальйону на чолі з Дмитром Кухарчуком відбили атаку росіян та взяли в полон кількох орків.

Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані "вояки" з недореспубліки "ДНР" так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Гуляйполе, поранено три особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТО

Бійці Азову під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів 01
Бійці Азову під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів 02
Бійці Азову під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів 03

Автор: 

Гуляйполе (98) Запорізька область (3649) Білецький Андрій (210) Азов (779) полонені (2267)


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Топ коментарі
+61
Так вот за 5-ти тысячные купюры ржублей которые в кошельке и воевали против нас эти, как сразу попадают к нам в плен, так сразу стают все как на подбор "демотивированными"... Ребятки давайте в наивность не играть
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27.04.2022 01:02
+48
а шо до этого этот резко "демотивированный" шилов годами делал в дыныры?? до этого всё устраивало??
такой же военный преступник, взятый в плен с оружием в руках. Такая же и ответственность.
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27.04.2022 01:12
+31
Допит і до стінки це біосміття
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27.04.2022 01:04
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Так вот за 5-ти тысячные купюры ржублей которые в кошельке и воевали против нас эти, как сразу попадают к нам в плен, так сразу стают все как на подбор "демотивированными"... Ребятки давайте в наивность не играть
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27.04.2022 01:02 Відповісти
Допит і до стінки це біосміття
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27.04.2022 01:04 Відповісти
О-о-о, всё! К нему пришёл "песец". Причём грузинский песец. Сейчас орк всё расскажет. И как в Ленина стрелял, и как Сталина травил, и как Кеннеди убивал и т.д.
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27.04.2022 01:11 Відповісти
а шо до этого этот резко "демотивированный" шилов годами делал в дыныры?? до этого всё устраивало??
такой же военный преступник, взятый в плен с оружием в руках. Такая же и ответственность.
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27.04.2022 01:12 Відповісти
эта же днрОВЦЫ
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27.04.2022 01:18 Відповісти
Языком мелет , как помелом . Всё рассказал и сколько техники и где. Понравилось как наш воин его спросил :" Так до х-я это сколько? Сколько конкретно?"
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27.04.2022 01:45 Відповісти
хіба що американським ударним дроном могли б трохи попалити колони техніки біля маріуполя
чи американськими ракетами на 300 км
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27.04.2022 02:32 Відповісти
а и в заправду - гопота и алкашня. ******
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27.04.2022 03:14 Відповісти
Эти, ценности никакой не имеют. Жаль, что это не руцкие.
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27.04.2022 06:50 Відповісти
Еще раз убеждаюсь, что лугандоны - дебилы и мусор, расстрелять после допроса.
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27.04.2022 06:52 Відповісти
Маленький нюанс-а скільки в нас "Азовів"?
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27.04.2022 06:56 Відповісти
Як казав той лугандон - "*****"
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27.04.2022 07:09 Відповісти
Всього кількість у полку Азов - близько 5 тис., якщо не помиляюся. У Маріуполі лише частина з них.
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27.04.2022 09:09 Відповісти
Стаж вождения - 150 км, сдал экзамен с оценкой удовлетворительно, квалификация - 3 класс. Пришли воевать окуительные профессионалы.
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27.04.2022 07:06 Відповісти
Кухарчук це з Черкас з кутузки і на фронт. Поки одні опальні воюють,другі "герої" машини ввозять
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27.04.2022 07:46 Відповісти
Я надеюсь, та макака на видео - курит достойніе сигареті? Мальборой хоть угостили? А пол-стакана!? Для успокоения и верности, дали!? А если и 2 х по пол-стакана нальете, да под хорошую закусь - он вам ТАКОВОГО понарасскажет! Да, после "интервью" - поміть и на свежую постелю! ...ля-я-ять, Что делается!!!!(((
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27.04.2022 08:17 Відповісти
Это не просто военные преступники, это предатели и изменники Родины. Допрос и инвалидизации. Слепой стрелять уже не будет.
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27.04.2022 08:40 Відповісти
А в Курске шось палає
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27.04.2022 09:21 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 09:49 Відповісти
"стаж вождения 150 км" - це що за прикол?
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27.04.2022 10:50 Відповісти
Маме оно деньги хотело выслать у"бище.
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27.04.2022 10:58 Відповісти
Шановні! Не пишіть про те що він всьо здав про противника, навіщо виставляєте таке відео де він здає все. Таким чином викликаєте ризик що противник буде з-за цього змінювати дислокацію і створить нашим проплему!!!! Чи я не правий????? зловили та й зловили! нехай противник не знають що наші мають про нних інфу!!!!
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27.04.2022 11:39 Відповісти
Дякую Азовці, ви супер 😍 Мене дуже заспокоює факт, що Запорізьку область захищає саме Азов
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27.04.2022 14:58 Відповісти
 
 