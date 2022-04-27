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Бійці "Азову" під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів. ФОТО
Андрій Білецький оприлюднив інформацію про взяття у полон поблизу Гуляйполя кількох ворожих вояків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Білецький зазначив: "В районі Гуляйполя на Запоріжжі бійці другого батальйону на чолі з Дмитром Кухарчуком відбили атаку росіян та взяли в полон кількох орків.
Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані "вояки" з недореспубліки "ДНР" так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки".
Топ коментарі
+61 Дмитрий Иванов #466733
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+48 Urs
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+31 stels400
показати весь коментар27.04.2022 01:04
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такой же военный преступник, взятый в плен с оружием в руках. Такая же и ответственность.
чи американськими ракетами на 300 км