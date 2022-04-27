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Новини Фото Війна
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Війська РФ після взяття Новотошківського наступають на Нижнє та Оріхове. Хочуть повністю захопити Попасну і Рубіжне, обстріли по всій лінії фронту на Луганщині, - ОВА

Обстріли тривають по всій лінії фронту на Луганщині. Росіяни після взяття Новотошківського почали наступ на Нижнє та Оріхове.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мирних громадян окупанти бомбили у всіх вільних містах. У Привіллі один загиблий.

"Орки зосередилися на наступі на Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках, хочуть повністю захопити Попасну та Рубіжне, і наступати на Сєверодонецьк. Ключове слово "хочуть". На Сєверодонецькому напрямку після встановлення контролю над Новотошківським, росіяни наступають у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове", - каже він.

Гайдай зауважує, що у ЗСУ інша думка з приводу "хотєлок" рашистів: на Донбасі за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ять танків, одинадцять артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної та сімнадцять одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та шіснадцять одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку.

Війська РФ після взяття Новотошківського наступають на Нижнє та Оріхове. Хочуть повністю захопити Попасну і Рубіжне, обстріли по всій лінії фронту на Луганщині, - ОВА 01
Війська РФ після взяття Новотошківського наступають на Нижнє та Оріхове. Хочуть повністю захопити Попасну і Рубіжне, обстріли по всій лінії фронту на Луганщині, - ОВА 02
Війська РФ після взяття Новотошківського наступають на Нижнє та Оріхове. Хочуть повністю захопити Попасну і Рубіжне, обстріли по всій лінії фронту на Луганщині, - ОВА 03
Війська РФ після взяття Новотошківського наступають на Нижнє та Оріхове. Хочуть повністю захопити Попасну і Рубіжне, обстріли по всій лінії фронту на Луганщині, - ОВА 04
Війська РФ після взяття Новотошківського наступають на Нижнє та Оріхове. Хочуть повністю захопити Попасну і Рубіжне, обстріли по всій лінії фронту на Луганщині, - ОВА 05

Також читайте: На Луганщині священник УПЦ МП передавав відомості ворогу щодо позицій українських військ, - Гайдай

"Росіяни ВСЮ останню добу обстрілювали житлові масиви вільних міст Луганщини. У Привіллі загинув місцевий житель. Орки умисно влучили в одну з Лисичанських шкіл, де у підвалі перебували 23 людини. Всі живі. Вчора з обстрілюваної Білогорівки вивезли 49 людей. І одразу після цього орки потужно накрили село вогнем. Згорів один будинок. Також внаслідок обстрілів палали щонайменше сім будинків в Сєверодонецьку, Рубіжному, Нижньому, Лисичанську", - резюмує Гайдай.

Автор: 

армія рф (17551) обстріл (28717) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+22
Горить,палає техніка ворожа рідна Україна переможе. Русткий корабель іди геть,геть,геть
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27.04.2022 09:19
+22
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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27.04.2022 09:23
+16
А краще бути як кацапи і кричати шо ми всєх пабєділі?
Потрібно знати реальну ситуацію на фронті а не займатися побєдобєсієм!
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27.04.2022 09:37
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Горить,палає техніка ворожа рідна Україна переможе. Русткий корабель іди геть,геть,геть
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27.04.2022 09:19 Відповісти
Дивують наші новини. Раніше так одразу і на всіх медіа, нам про втрати міст і сіл не доповідали .. Це ми зраду розганяємо?
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27.04.2022 09:19 Відповісти
Ми - це хто?
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27.04.2022 09:22 Відповісти
Ви, я, широкі маси населення.
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27.04.2022 09:28 Відповісти
зраду и зубожиння всегда разгонял только идеологический отдел ЦК. он никуда не делся, кстати
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27.04.2022 09:42 Відповісти
А краще бути як кацапи і кричати шо ми всєх пабєділі?
Потрібно знати реальну ситуацію на фронті а не займатися побєдобєсієм!
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27.04.2022 09:37 Відповісти
Тобто якщо новини не є позитивними, то їх не можна публікувати? Чорне, навіть якщо його називати білим, залишиться чорним. Зважте, що нас ще не повідомляють про наші військові втрати...
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27.04.2022 10:28 Відповісти
повідомляють , зрозуміло війна, то тільки у рашці втрат немає, цілий крейсер гавкнувся, а у них офіційно тільки один загиблий, а не офіційно щось около 58 виживших.
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27.04.2022 10:46 Відповісти
так на всіх не догодиш, не доповідаєш - зрада, доповідаєш - зрада.
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27.04.2022 10:43 Відповісти
Ваше личное мнение и отношение к происходящим событиям понятны. Вы не туда попали. Вам к Соловьеву.
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27.04.2022 09:32 Відповісти
Вам до Арестовича
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27.04.2022 09:35 Відповісти
якраз хотів написати--Всі до Арестовича
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27.04.2022 09:59 Відповісти
як на мене один чорт, що той що інший, тільки "среда обитания" різна.
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27.04.2022 10:48 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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27.04.2022 09:23 Відповісти
рускай мир пришел смерть разруха нищета безысходность
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27.04.2022 09:28 Відповісти
вчора по ТБ бачив репортаж ВВС з тих місць; так місцеві у всіх своїх бідах звинувачують персонально ***** і Зе; мовляв, це вони між собою воюють, а їм - біда...
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27.04.2022 09:50 Відповісти
То їм байдуже буде Україна під путіним чи вільна....Хай доють коров,навоз возять і помалкують
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27.04.2022 09:58 Відповісти
так люди мають травми психологічні, потрясіння, а іпсо ж ніхто не відміняв, і у всіх по різному в екстримальних ситуаціях психика відпрацьовує.
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27.04.2022 10:50 Відповісти
потому что они расеяне. что не так?
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27.04.2022 09:32 Відповісти
Да-да, не русские, а именно россияне.
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27.04.2022 09:35 Відповісти
це кацапи!
де, курва, на карті світу "рєспублика рассия"???????????
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27.04.2022 09:40 Відповісти
Российская федерация, карту купи.
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27.04.2022 10:31 Відповісти
В составе роССийской федерации нету руССкой республики!
22 разных республик там есть, а этой - нету!

И края руССкого там нету, .. и автономной области нету .. еврейской биробиджан есть, а руССкой автономной области - нету ..

Нету, у так называемых «руССких», своей этнической территории-земли в составе рф!!!

Свободу народам московской империи-рф!!!
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27.04.2022 11:52 Відповісти
якщо хочуть політкорректно, то "московити"
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27.04.2022 09:48 Відповісти
Адмін, зверни увагу: от я хотів поправити/зауважити юзеру одним словом "рашисти"; а мені система видає видає "Занадто часті коментарі. Не поспішайте." Чому? Це ж штибу тимчасового бану - на хвилину, на дві... Яка моя провина в цьому?
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27.04.2022 09:54 Відповісти
Ваша провина в тому, шо ви, неосвiчений "мовознавець", даете безглуздi поради з украiнськоi мови.
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27.04.2022 10:40 Відповісти
за кордоном вони себе називають русскіми, ось і треба їх русскіми називати, щоб русскій було синонимом вбивці, гвалтивника і мародера.
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27.04.2022 10:52 Відповісти
Все как и говорил Рустамзаде, вон и подкрепление орки уже ввели...будем надеяться, что он прав и наступление выдохнется через неделю.
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27.04.2022 09:51 Відповісти
Москали, . Это случайно не грозит окружением
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27.04.2022 09:51 Відповісти
9 травня парад в Масквє.
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27.04.2022 10:01 Відповісти
Орки медленно, но продвигаются и захватывают новые населенные пункты, попутно обстреливая всю Украину. Они так могут вообще все разрушить. У нас экономика хоть останется?
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27.04.2022 10:27 Відповісти
Товарещ майор, не переживайте, продвижение по 2 км в неделю будет означать разгром всей вашей группировки войск со скоростью 1 БТг в день с напутсвием из военкомата "лично я вас туда не посылала, пишите министру".
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27.04.2022 10:36 Відповісти
А найсмішніше те, що нам щодня розказують про контратаку, яка ніяк не почнеться, про перемоги, а насправді що ж виходить? Щодня беруть наші села і міста? Щодня просуваються до цілі оточити наші війська і тоді взяти в котли, а нам показують Арестовича... мені чомусь здається, що нас найо*ують!
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27.04.2022 10:32 Відповісти
та ж не тільки Арестовича можна дивитися, є справжні військові експерти, Тарас Чмут на приклад, вони кажуть що на війні як на війні, і одне село часом кілька раз за день можуть відбивати, або приходиться відходити на більш вигідні рубежі, щоб людей не втрачати марно.
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27.04.2022 10:57 Відповісти
іди на х.. панікер.
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27.04.2022 12:07 Відповісти
Той самий Арестович казав що «ціль не втримати територію а нанести ворогу максимальних втрат», тому все правильно вони роблять. Відходять на зручні рубежі і крошать кацапів. Під'їде наступальна зброя в достатній кількості - буде по-іншому.
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27.04.2022 12:15 Відповісти
План такий - максимальна оборона і перетворення орків в фарш поки це можливо. Потім відхід і те саме. Поки орки не закінчаться.
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27.04.2022 13:04 Відповісти
Поки ворог наступає - треба цим користуватися, і тут ЗСУ все робить правильно
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27.04.2022 11:12 Відповісти
смерть ********** рашке!СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.04.2022 17:18 Відповісти
 
 