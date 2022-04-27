Війська РФ після взяття Новотошківського наступають на Нижнє та Оріхове. Хочуть повністю захопити Попасну і Рубіжне, обстріли по всій лінії фронту на Луганщині, - ОВА

Обстріли тривають по всій лінії фронту на Луганщині. Росіяни після взяття Новотошківського почали наступ на Нижнє та Оріхове.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мирних громадян окупанти бомбили у всіх вільних містах. У Привіллі один загиблий.

"Орки зосередилися на наступі на Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках, хочуть повністю захопити Попасну та Рубіжне, і наступати на Сєверодонецьк. Ключове слово "хочуть". На Сєверодонецькому напрямку після встановлення контролю над Новотошківським, росіяни наступають у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове", - каже він.

Гайдай зауважує, що у ЗСУ інша думка з приводу "хотєлок" рашистів: на Донбасі за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ять танків, одинадцять артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної та сімнадцять одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та шіснадцять одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку.











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"Росіяни ВСЮ останню добу обстрілювали житлові масиви вільних міст Луганщини. У Привіллі загинув місцевий житель. Орки умисно влучили в одну з Лисичанських шкіл, де у підвалі перебували 23 людини. Всі живі. Вчора з обстрілюваної Білогорівки вивезли 49 людей. І одразу після цього орки потужно накрили село вогнем. Згорів один будинок. Також внаслідок обстрілів палали щонайменше сім будинків в Сєверодонецьку, Рубіжному, Нижньому, Лисичанську", - резюмує Гайдай.