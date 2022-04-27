Вчора на Луганщині збито ворожий високоточний ударний безпілотник "Куб-БЛА". ФОТО

Вчора, 26 квітня, фахівці радіоелектронної боротьби "дезорієнтували", а військовослужбовці знищили ворожий російський високоточний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА" на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.







"Це фото російського високоточного ударного безпілотного літального апарата "Куб-БЛА". Саме такий успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили військовослужбовці на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, БПЛА такого типу представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а у березні 2022 року, на Київщині, російські окупанти вперше здійснили бойове застосування даного безпілотника.

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