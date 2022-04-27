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Новини Фото Війна
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Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА. ФОТО

Сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді. Внаслідок цього щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію. Завдано авіаційного удару.  Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають. У Гірському також згоріла електропідстанція", - зазначив він.

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Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА 01
Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА 02
Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА 03
Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА 04
Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА 05

Автор: 

армія рф (17554) обстріл (28717) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Канадський уряд планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Отримані гроші підуть на відновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.Про це https://www.cbc.ca/news/politics/canada-sanctions-law-proposal-1.6432128 пише CBC.
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27.04.2022 10:45 Відповісти
Усі країни націлені проти агресії і до кінця до Перемоги України, разом і ботоксного поб'єте
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27.04.2022 10:45 Відповісти
Мразі мокшанські, за все будете платити.
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27.04.2022 12:49 Відповісти
 
 