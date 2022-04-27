Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА. ФОТО
Сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді. Внаслідок цього щонайменше одна людина загинула.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію. Завдано авіаційного удару. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають. У Гірському також згоріла електропідстанція", - зазначив він.
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Dima30
показати весь коментар27.04.2022 10:45 Відповісти Мені подобається 4
Валентина Саюн
показати весь коментар27.04.2022 10:45 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар27.04.2022 12:49 Відповісти Мені подобається 0
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