Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА. ФОТО

Сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді. Внаслідок цього щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію. Завдано авіаційного удару. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають. У Гірському також згоріла електропідстанція", - зазначив він.

Читайте також: Війська РФ після взяття Новотошківського наступають на Нижнє та Оріхове. Хочуть повністю захопити Попасну і Рубіжне, обстріли по всій лінії фронту на Луганщині, - ОВА









