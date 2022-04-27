На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція. ФОТОрепортаж
Російські війська вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 35 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, кінотеатр, комунальна та залізнична інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Дружківка, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк, Нью-Йорк, Ставки, Берестове, Неліпівка", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці підкреслили, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль