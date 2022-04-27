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На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція. ФОТОрепортаж

Російські війська вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 35 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, кінотеатр, комунальна та залізнична інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Дружківка, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк, Нью-Йорк, Ставки, Берестове, Неліпівка", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 01
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 02
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 03
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 04

Правоохоронці підкреслили, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.


На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 05
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 06
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 07
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 08
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є вбиті та поранені, - поліція 09

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині загинули три особи, шестеро отримали поранення, - Кириленко

обстріл (28717) Нацполіція (15208) Донецька область (8595)


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