Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці!

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж.

"Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого", - зазначає очільник регіону.

Крім того, за його словами, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

"ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!", - зауважив Кириленко.













Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетних авіаційних ударів по Авдіївці. На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили спробу наступу окупантів, - Кириленко. ФОТО