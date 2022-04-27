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Новини Фото Війна
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Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці!

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж.

"Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого", - зазначає очільник регіону.

Крім того, за його словами, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

"ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!", - зауважив Кириленко.

Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА 01
Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА 02
Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА 03
Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА 04
Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА 05
Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетних авіаційних ударів по Авдіївці. На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили спробу наступу окупантів, - Кириленко. ФОТО

Автор: 

армія рф (17554) Кириленко В’ячеслав (165) обстріл (28717) Донецька область (8595) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+4
Ми дотримуємось конвенцій, нам не можна, та швидше за все й немає такого на озброєнні.
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27.04.2022 11:55
+2
Ugomonjitjesj. Ih uzhe "snimajet" tochecnimi udarami i budjet eto djeljatj v namnogo bolshih koljichectvah. Zachem prirodu zagadjitj? Vam uzhe tishjachi gnijuschih orkov nje hvatajet?
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27.04.2022 11:56
+2
Мы за хороших парней, то лилипуту можна, а нас не так поймут.
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27.04.2022 11:57
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Ми дотримуємось конвенцій, нам не можна, та швидше за все й немає такого на озброєнні.
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27.04.2022 11:55 Відповісти
Ugomonjitjesj. Ih uzhe "snimajet" tochecnimi udarami i budjet eto djeljatj v namnogo bolshih koljichectvah. Zachem prirodu zagadjitj? Vam uzhe tishjachi gnijuschih orkov nje hvatajet?
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27.04.2022 11:56 Відповісти
Мы за хороших парней, то лилипуту можна, а нас не так поймут.
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27.04.2022 11:57 Відповісти
Это не фосфорный боеприпас. Цензор в очередной раз повторяет чушь доморощенных икспердов. Это реактивный зажигательный снаряд 9М22С. В этих трубках находятся в каждом снаряде находятся 6 килограммов зажигательных элементов (180 штук) из магниевого сплава, которые наполнены пиротехническим составом, аналогичным термиту.
Применение таких снарядов можно легко идентифицировать по обгоревшим остаткам характерных мелких шестигранных магниевых стаканчиков. Термитная смесь фосфора не содержит, а состоит в основном из натриевой селитры, перекиси бария, каучука, суспензионного поливинилхлорида и металлических порошков (титан и др.)
Так что в данном случае обвинения в применении фосфорных боеприпасов не состоятельны, что никак не снимает обвинения в обстрелах гражданского населения всем остальным говном.
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27.04.2022 13:42 Відповісти
У свій час і Саратов і Іжевськ і Чіта з Челябінськом і Пітер з Масквою будуть обстріляні такими снарядами, що посієш те і пожнеш.
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27.04.2022 12:02 Відповісти
цілком можливо, що рано чи пізно, але оркам спаде на думку, що якщо мотив в Україні для них можливість помарадерити і повбивати цивільних, тоді то саме вони зможуть робити і в пітері і в москві, і там реально є що, але там не буде ЗСУ від яких вони тут відгрібають. оркі-то всі в основному з мухосранськів.
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27.04.2022 12:08 Відповісти
Скорее рано, чем поздно. Именно потому и запрещают в армиях мародёрство.
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27.04.2022 12:12 Відповісти
хера на востоке травы под окнами...
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27.04.2022 12:58 Відповісти
 
 