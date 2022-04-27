Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Війська РФ двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці!
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж.
"Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого", - зазначає очільник регіону.
Крім того, за його словами, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.
"ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!", - зауважив Кириленко.
Топ коментарі
+4 tigrazloy #487552
показати весь коментар27.04.2022 11:55
+2 Krotow
показати весь коментар27.04.2022 11:56
+2 Rian T UA
показати весь коментар27.04.2022 11:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Применение таких снарядов можно легко идентифицировать по обгоревшим остаткам характерных мелких шестигранных магниевых стаканчиков. Термитная смесь фосфора не содержит, а состоит в основном из натриевой селитры, перекиси бария, каучука, суспензионного поливинилхлорида и металлических порошков (титан и др.)
Так что в данном случае обвинения в применении фосфорных боеприпасов не состоятельны, что никак не снимает обвинения в обстрелах гражданского населения всем остальным говном.