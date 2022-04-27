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У Попасній тривають вуличні бої, але з-під обстрілів вдалось вивезти 58 людей, - Гайдай. ФОТО

У Луганській області тривають безперервні обстріли росіянами населених пунктів та житлових районів, у ОВА продовжують евакуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА.

"Попасняни через загострення ситуації і беззупинні вуличні бої, нарешті, охоче згодилися виїжджати. Сьогодні забрали 58 людей. Евакуація в інших містах триває. А в Сєвєродонецьку люди, які не хочуть евакуюватися, отримали адресну гуманітарну допомогу. В місті досі залишається близько 20 тисяч людей, багато дітей", - йдеться у повідомленні.

йУ Попасній тривають вуличні бої, але з-під обстрілів вдалось вивезти 58 людей, - Гайдай 01
У Попасній тривають вуличні бої, але з-під обстрілів вдалось вивезти 58 людей, - Гайдай 02

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обстріл (28725) Сєверодонецьк (508) евакуація (2323) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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27.04.2022 13:20 Відповісти
скільки вже раз просили завчасно проводити евакуацію,наразі такі заходи тільки відволікають та заважають бити рашистів..
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27.04.2022 13:33 Відповісти
впевнений,що вони тою гуманітарною допомогою охоче поділяться з орками,які прийшли їх визволяти,а при нагоді ще й дадуть наводку на наші позиції.Що за упороті ватани,сили нема до таких*співвітчизників*.Сто пудів,коли волонтери з гуманітаркою від*їжджають,ті ватани плюють їм в спину і сміються з глупих хахлов.І волонтери ризикують життям заради них...
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27.04.2022 18:31 Відповісти
 
 