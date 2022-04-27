У Попасній тривають вуличні бої, але з-під обстрілів вдалось вивезти 58 людей, - Гайдай. ФОТО
У Луганській області тривають безперервні обстріли росіянами населених пунктів та житлових районів, у ОВА продовжують евакуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА.
"Попасняни через загострення ситуації і беззупинні вуличні бої, нарешті, охоче згодилися виїжджати. Сьогодні забрали 58 людей. Евакуація в інших містах триває. А в Сєвєродонецьку люди, які не хочуть евакуюватися, отримали адресну гуманітарну допомогу. В місті досі залишається близько 20 тисяч людей, багато дітей", - йдеться у повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар27.04.2022 13:20 Відповісти Мені подобається 15
Dima30
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Jose Rodriguez Gacha
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