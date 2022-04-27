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Новини Фото Війна
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Прикордонники викрили 16-річного хлопця, який наживався на охочих виїхати за кордон чоловіках. ФОТО

Співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Південь" Держприкордонслужби затримали 16-річного причетного до шахрайства українця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Юний шахрай обіцяв сприяння у виїзді з України військовозобов’язаним чоловікам, яким тимчасово обмежений пропуск через кордон. Як з’ясували оперативні співробітники Держприкордонслужби, неповнолітній адміністрував в мережі Інтернет канал @propusk_ukr, з допомогою якого знаходив своїх жертв. Шахрай обіцяв їм узгодити всі питання з прикордонниками та надати підроблені документи для виїзду з України. Після отримання на банківську карту коштів, адміністратор каналу переставав виходити на зв'язок з клієнтами, які здійснили передоплату.

Заходи з викриття шахрайської схеми оперативні співробітники Держприкордонслужби проводили спільно зі співробітниками кіберполіції України в рамках кримінального провадження за статтею 190 ККУ "Шахрайство" за процесуального керівництва Дніпровської місцевої прокуратури.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники викрили 16-річного хлопця, який наживався на охочих виїхати за кордон чоловіках 01
Прикордонники викрили 16-річного хлопця, який наживався на охочих виїхати за кордон чоловіках 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) шахрайство (1094) мобілізація (3082)


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Топ коментарі
+16
Лох розводив лохів, вони лохи, бо платили наперед, він бо брав гроші на карту.
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27.04.2022 13:26
+16
Якби направив ці кошти на ЗСУ, то без питань.
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27.04.2022 13:30
+12
Чет я не понял за что мальца пресуют? Красавчик, которому стоит грамоту дать. Разводил уродов, которые решили свалить. Просто список клиентов пусть озвучит и каждому по повестке. Пусть парень дальше работает.
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27.04.2022 13:29
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Розрахунок був на те, що ці чоловіки не будут заявляти у поліцію. Але на що він сподівався, якщо у канал зайдуть співробітники кіберполіції. Короче кажуче, тупе хлопчисько.
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27.04.2022 13:26 Відповісти
Засуньте ему прямо в жопу этот кампутер плошмя, пусть оттуда свой канал курирует!!! А телефоны просто об башку разбейте, для доходчивости!!! "Умник" малолетний нашелся!!! УБЛЮДОК!!!
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27.04.2022 13:26 Відповісти
Точно, наживался на чужом горе
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27.04.2022 13:28 Відповісти
отставить истерику. он обманьівал тупьіх гндонов.
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27.04.2022 13:30 Відповісти
Вы я так понимаю один из обманутых клиентов, судя по бурной реакции))
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27.04.2022 13:37 Відповісти
а ті гомна, що не хочуть захищати свою країну, а хочуть попивати пивасик десь у Свиноусті? Як їх Ви назовете?
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27.04.2022 13:42 Відповісти
ЗеСлуги.
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27.04.2022 13:44 Відповісти
Ту хотіло втекти, а не вийшло?
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27.04.2022 13:45 Відповісти
Лох розводив лохів, вони лохи, бо платили наперед, він бо брав гроші на карту.
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27.04.2022 13:26 Відповісти
Якби гроші переводив на рахунок допомоги ЗСУ - мали б свого Деточкіна.
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27.04.2022 14:06 Відповісти
Я чёт не понял. Они хотели бчто бы он им реально помогал за границу валить?
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27.04.2022 13:27 Відповісти
Взагалі то це реально, є люди, які можуть провести через зеленку. Але вони не беруть оплату на карту, та й по інтернету не вирішують такі питання.
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27.04.2022 13:29 Відповісти
Так а нафига, если потом при возврате в страну проблемы будут, поскольку доказать официальный выезд не сможешь. Это ж потом париться надо искать с той стороны кого-то кто тоже нелегально проведёт назад. И попадаться нельзя ни разу! Ну нафиг такой геморрой. Дешевле где-то в глухом селе/хуторе пересидеть если уж сильно очкуешь что мобилизуют. Короче люди фигнёй страдают.
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27.04.2022 13:47 Відповісти
В глухому селі чужого здадуть поліції як диверсанта.
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27.04.2022 14:04 Відповісти
Не обов'язково. Знаю випадки, що реально переводили. Звісно - великий ризик, що кинуть, або що СБУ або прикордонники впіймають, але якщо комусь вже дуже кортить здриснути за кордон - ризикують.
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27.04.2022 14:12 Відповісти
В "братской Бялорусии" умный мужик В лесу перекопал 1/2 сотки, между двух столбов натянул колючку и..... ночью арабов "проводил В ЕС по штуке баксов брал, казав що там за лісом вже Польща,
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27.04.2022 14:39 Відповісти
Чет я не понял за что мальца пресуют? Красавчик, которому стоит грамоту дать. Разводил уродов, которые решили свалить. Просто список клиентов пусть озвучит и каждому по повестке. Пусть парень дальше работает.
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27.04.2022 13:29 Відповісти
Якби направив ці кошти на ЗСУ, то без питань.
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27.04.2022 13:30 Відповісти
От те саме хотів прокоментувати!
А ще одного не розумію, звідки в неповнолітнього стільки карток банківських без підписів батьків не повинні видаватись... ну крім того віртуального говнобанка. Там не знаю як з цим.
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27.04.2022 18:06 Відповісти
То й добре. Можна дізнатись, хто саме платив йому гроші.
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27.04.2022 13:29 Відповісти
Ну а шо, одне зло боролося з іншим. Злодієм його в принципі не назвеш, бо він "розкручував на гроші" не то щоби лохів, а сцикливих недомужиків.
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27.04.2022 13:39 Відповісти
Среди ошуканых наверняка половина "нужных, серьёзных" людей.
Иначе бы мальца не трогали, а ловили с его помощью уклонистов.

Хотя, среди уклонистов может быть и будущий президент...
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27.04.2022 13:47 Відповісти
со слов "беженцев", сейчас погранцы берут $15k за пропуск военнообязанных чоловіків. хз, но может быть, если по началу $5k за такую "услугу" брали.
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27.04.2022 14:10 Відповісти
Все кто защищает этого малолетнего афериста не понимают, что он и его психология уже не изменится. Закончится война, переправку нелегалов за границу исчерпает себя и он будет на@@@вать "адвокатов" уже на продаже в инете кроссовок или лекарств. Факт мошенничества есть? Статья есть? Вперед на малолетку, там таких талантов через одного.
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27.04.2022 14:25 Відповісти
конкурента закрили?до корита тільки владні?
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27.04.2022 14:33 Відповісти
такі самі «бізнесмени» потім і гуманітарку продають
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27.04.2022 16:24 Відповісти
Це ще що - у Харкові ритуальне агентсво "Ритуал"(дітеще Кернеса) наживається на горе людей і лупить з них дві ціни, починаючи з того коли слідчий приїджає зафіксувати смерть і САМ пропонує послуги двух вантажників з моргу які ЗА 2000 (!) тільки виносять тіло і завозять його до моргу, потім людина плате 5000 грн. за зберігання тіла як в готелі, бо без цього справку про смерть не дають (все це безкоштовне по закону) і все це без урахування самого поховання, по закону 7 500 грн, а у "Ритуалі" Кернеса поховання мінімум 25 тис грн (!), а кремація 19 000 грн.

З цієї схеми пасуться всі - робітники моргу, адмінстрація кладовищ, слідчі і ментівські начальники, мабуть і прокуратура у долі - схема працює майже з 2012 року
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27.04.2022 16:52 Відповісти
Схема проста і геніальна.так ситуацію піймав.або старший підказав.будиночок гарний
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27.04.2022 17:39 Відповісти
Гідний синочок своїх батьків. Він просто виробничу практику проходив, а тут якась кіберполіція...
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28.04.2022 12:08 Відповісти
Ну, арестовали его, это хорошо, сегодня он обманывает своих, а завтра предаст Родину.
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29.04.2022 18:33 Відповісти
 
 