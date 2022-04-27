Прикордонники викрили 16-річного хлопця, який наживався на охочих виїхати за кордон чоловіках. ФОТО

Співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Південь" Держприкордонслужби затримали 16-річного причетного до шахрайства українця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Юний шахрай обіцяв сприяння у виїзді з України військовозобов’язаним чоловікам, яким тимчасово обмежений пропуск через кордон. Як з’ясували оперативні співробітники Держприкордонслужби, неповнолітній адміністрував в мережі Інтернет канал @propusk_ukr, з допомогою якого знаходив своїх жертв. Шахрай обіцяв їм узгодити всі питання з прикордонниками та надати підроблені документи для виїзду з України. Після отримання на банківську карту коштів, адміністратор каналу переставав виходити на зв'язок з клієнтами, які здійснили передоплату.

Заходи з викриття шахрайської схеми оперативні співробітники Держприкордонслужби проводили спільно зі співробітниками кіберполіції України в рамках кримінального провадження за статтею 190 ККУ "Шахрайство" за процесуального керівництва Дніпровської місцевої прокуратури.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

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