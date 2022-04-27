Ми не приймаємо ультиматум Росії щодо членства України в ЄС та НАТО, - Порошенко

Предметом переговорів з Росією не можуть бути територіальна цілісність, суверенітет і незалежність Української держави. Ультиматуми Путіна щодо членства України в ЄС і НАТО неприйнятні.

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Росія не вміє і не демонструє бажання розмовляти і домовлятися. Весь час Росія лише шантажує і погрожує", – констатує Порошенко.

"Позиція, яку ми маємо проводити, дуже чітка. Ми не можемо допустити прецедентів силової зміни кордону після другої світової війни. Ми не можемо допустити, щоб будь-яка країна мала право вето щодо життя і майбутнього іншої суверенної незалежної держави, щодо визначення її майбутнього", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

"Ми не приймаємо ультиматумів Росії. Ми не приймаємо обмеження нашого права повернутися в Європу", – наголошує Порошенко.

"Я пишаюся тим, що саме моя пропозиція щодо внесення змін до Конституції була підтримана парламентом, і сьогодні наша інтеграція в НАТО і ЄС є складовою частиною української Конституції. І ми не будемо змінювати нашу Конституцію на догоду Путіну", – переконаний Петро Порошенко.

"Ми нікому не загрожуємо. Ми хочемо зробити світ безпечнішим. Ми ведемо нашу країну до повноцінного членства в ЄС і НАТО. І ми розраховуємо на Францію, на позицію президента Франції Макрона щодо надання Україні вже у 2022 році офіційного статусу кандидата в члени Європейського Союзу", – говорить Порошенко.