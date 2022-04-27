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Ми не приймаємо ультиматум Росії щодо членства України в ЄС та НАТО, - Порошенко

Предметом переговорів з Росією не можуть бути територіальна цілісність, суверенітет і незалежність Української держави. Ультиматуми Путіна щодо членства України в ЄС і НАТО неприйнятні.

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Росія не вміє і не демонструє бажання розмовляти і домовлятися. Весь час Росія лише шантажує і погрожує", – констатує Порошенко.

Ми не приймаємо ультиматум Росії щодо членства України в ЄС та НАТО, - Порошенко 01

"Позиція, яку ми маємо проводити, дуже чітка. Ми не можемо допустити прецедентів силової зміни кордону після другої світової війни. Ми не можемо допустити, щоб будь-яка країна мала право вето щодо життя і майбутнього іншої суверенної незалежної держави, щодо визначення її майбутнього", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

"Ми не приймаємо ультиматумів Росії. Ми не приймаємо обмеження нашого права повернутися в Європу", – наголошує Порошенко.

"Я пишаюся тим, що саме моя пропозиція щодо внесення змін до Конституції була підтримана парламентом, і сьогодні наша інтеграція в НАТО і ЄС є складовою частиною української Конституції. І ми не будемо змінювати нашу Конституцію на догоду Путіну", – переконаний Петро Порошенко.

"Ми нікому не загрожуємо. Ми хочемо зробити світ безпечнішим. Ми ведемо нашу країну до повноцінного членства в ЄС і НАТО. І ми розраховуємо на Францію, на позицію президента Франції Макрона щодо надання Україні вже у 2022 році офіційного статусу кандидата в члени Європейського Союзу", – говорить Порошенко.

Автор: 

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Топ коментарі
+78
Зеля, повториш ці слова? Щоб нарешті усім ясно стало?
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27.04.2022 13:28
+74
Треба чітко заявляти про свої наміри.
А то у вас все після війни. Диверсантів та зрадників саджати - після війни. Людей які просрали оборону Херсонщини - після війни. Прибрати всю цапську недокультуру - після війни.
Кінчайте шарманити тими малороськими штампами. Задовбали.
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27.04.2022 13:36
+62
Коротко і ясно.
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27.04.2022 13:27
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щось підкацапники наші полєзні ідіоти пожвавіли і знову почали гавкать.Порошенко один із правельних українців.
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27.04.2022 15:43 Відповісти
Дякую Порошенко раз і назавжди покінчити з ордою, подалі від москви і до вільних, до демократичних, до сильних в ЄС і НАТО. Зеля і його малано-абхазська команда тягнуть країну до нейтралітету, тобись відкладають нашу смерть. Я думаю народ вже розібрався хто є хто і на виборах після перемоги дадуть оцінку, а якщо влада і далі буде проповідувати зрадницьку і капітулятивну політику - то підуть нах раніше.
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27.04.2022 15:50 Відповісти
Тоді навіщо х...йлу в очі заглядати?
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27.04.2022 15:58 Відповісти
порох став зам президента і тіпа веде держ справи, навіщо взагалі мзс
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27.04.2022 16:22 Відповісти
Порошенко уважают в мире в европе - а зеленых подоляков и дерьмаков презирают как продажных ватников
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01.05.2022 22:21 Відповісти
Ти ***** міняло, іди *****
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27.04.2022 18:33 Відповісти
Найдурніша пропозиція.
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27.04.2022 20:51 Відповісти
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27.04.2022 23:46 Відповісти
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