В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку. ФОТО

27 квітня у Спасо-Преображенському кафедральному соборі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою Людмилою Явкіною та тримісячною донькою Кірою. Сім'я загинула внаслідок влучення ракети, яку випустили російські окупанти по житловому будинку в Київському районі Одеси минулої суботи.

Попрощатися із сім'єю прийшли сотні одеситів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оdessa.online.

"Це агресія проти мирних громадян, як би вони її не називали. Рідним та близьким співчуття", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.









Фото: Думская



Фото : Думская





















Читайте на "Цензор.НЕТ": Від російської ракети в Одесі загинула Валерія Глодан, її мама та тримісячна донечка Кіра. ФОТО