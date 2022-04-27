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В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку. ФОТО

27 квітня у Спасо-Преображенському кафедральному соборі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою Людмилою Явкіною та тримісячною донькою Кірою. Сім'я загинула внаслідок влучення ракети, яку випустили російські окупанти по житловому будинку в Київському районі Одеси минулої суботи.

Попрощатися із сім'єю прийшли сотні одеситів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оdessa.online.

"Це агресія проти мирних громадян, як би вони її не називали. Рідним та близьким співчуття", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 01
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 02
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 03
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 04

В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 05

 Фото: Думская
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 06

 Фото : Думская

В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 07
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 08
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 09
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 10
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 11
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 12
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 13
В Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її мамою та тримісячною донечкою Кірою, які загинули внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від російської ракети в Одесі загинула Валерія Глодан, її мама та тримісячна донечка Кіра. ФОТО

Автор: 

немовля (31) обстріл (28725) Одеса (5476) смерть (6759)


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Топ коментарі
+41
Труханов і Московська церква. Картина два винних у вбивстві, прийшли на похорони до вбитих. Шкода що суспільство так і не вилікувалось від російської церкви, російської мови та російських політиків. Це роками нас тягнуло на дно і буде надалі тягарем та чинником війни
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27.04.2022 13:53
+19
Три покоління знищив пуйло, горіти тобі в аду.
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27.04.2022 14:05
+17
Царство Небесне... Спочивайте у мирі...
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27.04.2022 13:54
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Труханов і Московська церква. Картина два винних у вбивстві, прийшли на похорони до вбитих. Шкода що суспільство так і не вилікувалось від російської церкви, російської мови та російських політиків. Це роками нас тягнуло на дно і буде надалі тягарем та чинником війни
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27.04.2022 13:53 Відповісти
Є тут нажаль доля правди причинно наслідкових звязків ...
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27.04.2022 14:02 Відповісти
Царство Небесне... Спочивайте у мирі...
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27.04.2022 13:54 Відповісти
Як це пережити, як не оскаженіти від люті, як! Проклинаємо іменем закатованих, вбитих. згвалтованих та невинних душ твоїх дітей, Господи! покрай же вбивць їх лютою смерттю.
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27.04.2022 13:55 Відповісти
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27.04.2022 13:55 Відповісти
😭😭😭 просто нет слов, боль, сплошная вселенская боль...и ненависть к россии, горите все россияне в аду, и на земле и на небе, и пусть ваши потомки отвечают за эти страшные и масоовые убийства
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27.04.2022 13:58 Відповісти
ja kak bi ateist....no kagda takoe....hochetsa shtoby nastojashy AD dlja orkov vse taki sushestvoval.....
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27.04.2022 13:59 Відповісти
Немислиме горе !
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27.04.2022 13:59 Відповісти
Три покоління знищив пуйло, горіти тобі в аду.
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27.04.2022 14:05 Відповісти
Який сюр... Труханов і московські попи.
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27.04.2022 14:13 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670&__cft__[0]=AZXD7WodoJ4L8XZN9K4DqaJ-AJNatLgO6koOI9jTuvC40f8kZ2H7xLXo1VgjtE6kZCf7hDPOnxd1v2GkhWbGelpqkvrv01JRGlzslTS52Ap5Rak7gw6HBMjYfTcYODCxZd8&__tn__=-UC%2CP-R Вячеслав Ковтун

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670 6 hrs ·

В Чорноморській операційній зоні силами ЗСУ нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються. - оперативне командування Південь.



33

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27.04.2022 14:17 Відповісти
Головний московський піп благословив на вбивство. Відспівувати понесли до московських попів. Круговорот ідіотів в природі
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27.04.2022 14:27 Відповісти
Чому Анубіс?
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27.04.2022 14:37 Відповісти
А давайте, українці, всі разом дружньо будемо проклинати цих кремльовських виродків. Якщо проклинатимемо в один голос - може хоч так небеса нас нарешті почують і бумерангом повернуть їм всі наші страждання.
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27.04.2022 14:41 Відповісти
С начала войны не перестаю это делать, проклинаю, утром,днём и вечером, во сне наверно тоже, агностик.
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27.04.2022 16:18 Відповісти
Після побаченого не хватає повітря в грудях
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27.04.2022 14:43 Відповісти
Шкода вбитих. Царство їм Небесне. Вині у вбивстві росія і московська церква прийшли хоронити своїх жертв. Точніше буде сказати, що родичі вбитих самі прийшли туди, а ті не посоромилися, зробили "ангельський вигляд" співчуваючих. Дуже шкода, що народ так і не відділився від сатаністів- РПЦ, яка тут називається УПЦ. Хоча половина українців вже стала нацією, стали українцями. А половина все-таки є "какая разница", вони невиліковні. Є надія, що маленькі, які виховуються в українському дусі, в українських традиціях вилікують націю і ми навіки відійдемо від московії, яка постійно мріє про наше знищення.
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27.04.2022 15:46 Відповісти
Царство Небесне...
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27.04.2022 15:50 Відповісти
Русофашистские ******** за всё заплатят своей жизнью. А выжившие будут завидовать мертвым! Будьте вы прокляты, рашисты!
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27.04.2022 16:25 Відповісти
Біль та горе спіткало нас , через орків , які живуть по сусідству 😠
Світла пам'ять цій прекрасній родині , яку вбили кацапи нізащо 😪😪😪
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27.04.2022 16:55 Відповісти
 
 