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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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18-річний окупант загинув, отримавши опіки 90% тіла. Тепер рідні шкодують, що він підписав контракт. ФОТО

Роман Акімов з селища у Красноярському краї пішов служити одразу після школи. В березні він сказав рідним, що знаходиться в Україні, а за два дні разом з усім своїм взводом загинув під Ізюмом.

Історію Акімова публікує проєкт "Сибир.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіянин народився та виріс у селищі Шапкіно Єнісейського району Красноярського краю (населення близько 600 людей). Він з дитинства мріяв стати військовослужбовцем та збирався вступити до профільного вузу. Тож коли його призвали на строкову службу, Роман підписав контракт.

"У нього і батько, і дядько служили. Батько – у ВДВ, тож 2 серпня у сім'ї завжди було великим святом. Я намагалася пояснити Ромі, що, може, краще спочатку пожити студентським життям, роздивитися. Але він відповідав, що вже дорослий і хоче сам ухвалювати рішення. Він встиг лише 11 класів закінчити. Відслуживши, хотів вступати до військового вишу – а після контракту це було б простіше зробити. Мама теж його не відмовляла, розуміла, що він цього прагнув. Звичайно, ні про що погане ні він, ні ми тоді у грудні не думали", – каже сестра окупанта Наталя Вакар.

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18-річний окупант загинув, отримавши опіки 90% тіла. Тепер рідні шкодують, що він підписав контракт 01

В лютому Роман сказав рідним, що їде "на навчання", а телефон лишає у військовій частині. Після цього зателефонував ще двічі, казав, що живий, здоровий та ситий. З середини березня зв’язок із ним перервався. 31 березня матері зателефонували з війсккомату та сказали, що необхідно здати аналіз ДНК.

"Привезли нам його лише 14 квітня, очікування було таке болісне, що словами не передати, ворогові такого не побажаєш. 15 квітня ми його поховали. Як сказали військові на похороні, це [смерть Романа Акімова] сталося ще 17 березня під Ізюмом - там загинув увесь взвод. У Роми був термічний опік - 90 відсотків поверхні тіла. Більше ніяких подробиць", - розповідає Вакар.

На питання про те, чи потрібна, на її думку, війна Росії проти України, жінка відповідає так: "Чи потрібна в принципі? Ми про це не замислювалися, поки що тільки одне питання: чому Рома? Але, можливо, у майбутньому з'являться й інші питання".

18-річний окупант загинув, отримавши опіки 90% тіла. Тепер рідні шкодують, що він підписав контракт 02
18-річний окупант загинув, отримавши опіки 90% тіла. Тепер рідні шкодують, що він підписав контракт 03

Автор: 

армія рф (17554) росія (65442)


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Топ коментарі
+116
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27.04.2022 15:44
+89
Самкі пох.. на те, чому війна. Головне - чому рома.
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27.04.2022 15:43
+87
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27.04.2022 15:42
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Орки не гинуть на нашій землі , а здихають або згорають до тла , як цей
притрушений кацапчьонок 😠
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27.04.2022 16:38 Відповісти
Здоровья, счастья и успехов тебе, погибший!
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27.04.2022 16:38 Відповісти
Рома вже дорослий і Рома прийняв рішення...здохнути. Тому що хтось прийняв рішення за нього. Не будь як Рома)
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27.04.2022 16:38 Відповісти
Собаці собача смрть. А перед загибеллю кайфонув коли пікся живцем
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27.04.2022 18:03 Відповісти
Примите мои искренние "Так вам 3,14дарасам и надо!"...
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27.04.2022 16:40 Відповісти
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27.04.2022 17:59 Відповісти
ТАК ОН НЕ ПОГИБ А ЗАЖАРИЛСЯ !!!
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27.04.2022 16:45 Відповісти
А де фотки жарєного роми?
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27.04.2022 17:21 Відповісти
вводим по всей!!!!!! Параше маршруты: автобусов, трамвая. метро и троллейбусов.. РОДДОМ-САДИК-ШКОЛА- ВОЕНКОМАТ-ЗАГС ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ СМЕРТИ-КЛАДБИЩЕ ....
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27.04.2022 17:24 Відповісти
Они там как пельмени, слиплись всем взводом...
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27.04.2022 22:49 Відповісти
чому рома ?..... тому, що рашиносвободітели без мозгів
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27.04.2022 16:46 Відповісти
Спёкся Ромка в Украине ,хорошо прожарился ,надо было его не хоронить а схавать всей деревней ,а так неуважение проявили кацапы к УКРАИНСКИМ ПОВАРАМ !
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27.04.2022 16:48 Відповісти
Про батьків цього у*бка говорять їх слова: "...поки що тільки одне питання: чому Рома?.."
Джерело:

А тому що рома приперся в Україну вбивати людей, а тут такий обломчик - сам зажмурився)
Всі ці рашисти-підери фотогенічні до армії, але потім все одно перетворюються в тварюк, які готові за собачку будку убивати, насилувати, грабувати на території інших держав.
Як кажуть, "здох Максим і х*й з ним")
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27.04.2022 16:49 Відповісти
"Звичайно, ні про що погане ні він, ні ми тоді у грудні не думали" - от як це трапляється.....
"Чи потрібна війна в принципі? Ми про це не замислювалися" - ... а ось і доказ шо не випадково!
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27.04.2022 16:51 Відповісти
Ну у мамки вопросов нет. Здох и здох ))
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27.04.2022 16:58 Відповісти
Как єто нет вапросов? А сємь лямов?!!!
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27.04.2022 17:18 Відповісти
Так дают по 10 тыш. Остальное потом.

- А деньги?

- Какие деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?

- Да, как же! За мебель! За ордера!

- Голуба, ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета.
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27.04.2022 18:12 Відповісти
"Это не наши..."
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27.04.2022 17:03 Відповісти
Історія мародера - подзвонив по відібраному у когось телефону, та сказав що ситий бо пограбував чиюсь квартиру або магазин... І іздох...
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27.04.2022 17:11 Відповісти
хотів дівчині унітаз привезти..
...а тепер його двчисько кітайози будуть "утєшать"
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27.04.2022 17:20 Відповісти
Унітаз! Він хоч бачив це диво заморське за свої 18 років нікчемного життя?
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28.04.2022 01:05 Відповісти
останнього фото роми не вистачає ))
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27.04.2022 17:47 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/rebenok-soldat-putina-pogib-v-ukraine-ubivat-v-rossii-uchat-s-detstva.htm
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27.04.2022 17:50 Відповісти
Не втік від пекла!! Гори ясно!!
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27.04.2022 17:58 Відповісти
Я надеюсь, что пример Романа немного остудит желание пострелять у многих не совсем дальновидных россиян
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27.04.2022 18:04 Відповісти
не факт. судя по количеству населения и территорий (на карте) "ошибка выжившего" там котируется очень хорошо. так что примером будут мародеры-насильники-убийцы с медалями от Хйла. причем - исключительно здоровые и не запеченные (такие тоже есть, пока)
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27.04.2022 19:09 Відповісти
Родился при Путине, жил при Путине, сдох при Путине - всё правильно сделал. Задачу выполнил.
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27.04.2022 18:07 Відповісти
оце я понімаю, хороший росіянин. більше б таких
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27.04.2022 18:08 Відповісти
Сґорєл на работє... Здох та й здох, *** на нього великий і товстий.
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27.04.2022 18:18 Відповісти
чума на всю його родину!
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27.04.2022 18:37 Відповісти
А що с нім
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27.04.2022 18:37 Відповісти
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27.04.2022 18:51 Відповісти
Україна нарешті перервала цей ********* ланцюжок: "дєди ваєвали"

СЛАВА УКРАЇНІ!
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27.04.2022 18:52 Відповісти
Мне что, фото мёртвого Ромы самому делать?
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27.04.2022 18:55 Відповісти
подох рома, ну и *уй с ним, оккупант. Его девушку трахать будет другой.
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27.04.2022 20:05 Відповісти
Так шо, ромка-оккупант теперь унитаз и трусы не смародерит?
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27.04.2022 20:14 Відповісти
Земля бетоном тобі, урод!
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27.04.2022 23:27 Відповісти
ТУПЫЕ РОДИТЕЛИ. ПОЧЕМУ РОМА?.
ПОТОМУ ЧТО УМНЫЕ РОДИТЕЛИ НЕ ПУСТИЛИ БЫ НА КОНТРАКТ И ВОЕВАТЬ
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28.04.2022 02:33 Відповісти
свиноматке позвоните... скажите, что свиноматочность дала свои плоды...
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28.04.2022 20:14 Відповісти
а нечего было шастать по соседним странам.может бы жил дальше а так земля тебе стекловатой.
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30.04.2022 17:04 Відповісти
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