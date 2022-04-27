18-річний окупант загинув, отримавши опіки 90% тіла. Тепер рідні шкодують, що він підписав контракт. ФОТО

Роман Акімов з селища у Красноярському краї пішов служити одразу після школи. В березні він сказав рідним, що знаходиться в Україні, а за два дні разом з усім своїм взводом загинув під Ізюмом.

Історію Акімова публікує проєкт "Сибир.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіянин народився та виріс у селищі Шапкіно Єнісейського району Красноярського краю (населення близько 600 людей). Він з дитинства мріяв стати військовослужбовцем та збирався вступити до профільного вузу. Тож коли його призвали на строкову службу, Роман підписав контракт.

"У нього і батько, і дядько служили. Батько – у ВДВ, тож 2 серпня у сім'ї завжди було великим святом. Я намагалася пояснити Ромі, що, може, краще спочатку пожити студентським життям, роздивитися. Але він відповідав, що вже дорослий і хоче сам ухвалювати рішення. Він встиг лише 11 класів закінчити. Відслуживши, хотів вступати до військового вишу – а після контракту це було б простіше зробити. Мама теж його не відмовляла, розуміла, що він цього прагнув. Звичайно, ні про що погане ні він, ні ми тоді у грудні не думали", – каже сестра окупанта Наталя Вакар.

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В лютому Роман сказав рідним, що їде "на навчання", а телефон лишає у військовій частині. Після цього зателефонував ще двічі, казав, що живий, здоровий та ситий. З середини березня зв’язок із ним перервався. 31 березня матері зателефонували з війсккомату та сказали, що необхідно здати аналіз ДНК.

"Привезли нам його лише 14 квітня, очікування було таке болісне, що словами не передати, ворогові такого не побажаєш. 15 квітня ми його поховали. Як сказали військові на похороні, це [смерть Романа Акімова] сталося ще 17 березня під Ізюмом - там загинув увесь взвод. У Роми був термічний опік - 90 відсотків поверхні тіла. Більше ніяких подробиць", - розповідає Вакар.

На питання про те, чи потрібна, на її думку, війна Росії проти України, жінка відповідає так: "Чи потрібна в принципі? Ми про це не замислювалися, поки що тільки одне питання: чому Рома? Але, можливо, у майбутньому з'являться й інші питання".



