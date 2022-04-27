"Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати", - від російських обстрілів в бомбосховищах "Азовсталі" гинуть діти. ФОТО

Від російських обстрілів у бомбосховищах "Азовсталі" гинуть діти.

Про один такий випадок повідомив у фейсбуці співробітник СБУ з Маріуполя Іван Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці березня, в одному із бомбосховищ Азовсталі (Маріуполь, Україна), мені подарувала дівчинка рочків 10-12 м'яку іграшку - свого гусьонка! Сьогодні мені повідомили, що на днях вона загинула під час чергового авіаційного бомбардування росіян... Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати та дати змогу знову радіти життю…", - написав він.

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