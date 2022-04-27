Воїни 72-їОМБр звільнили населений пункт та взяли у полон кількох окупантів. ФОТО

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців звільнили населений пункт в зоні своєї відповідальності та захопили в полон кількох окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності.

Та окрім повернення територій поповнили й кількість обмінного фонду.

Бійці кажуть, попри бажання вчинити з ними так, як вони із нашими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно усіх міжнародних конвенцій. Як і заведено у цивілізованій країні".

