41 330 45

Воїни 72-їОМБр звільнили населений пункт та взяли у полон кількох окупантів. ФОТО

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців звільнили населений пункт в зоні своєї відповідальності та захопили в полон кількох окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності.

Та окрім повернення територій поповнили й кількість обмінного фонду.

Бійці кажуть, попри бажання вчинити з ними так, як вони із нашими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно усіх міжнародних конвенцій. Як і заведено у цивілізованій країні".

Воїни 72-їОМБр звільнили населений пункт та взяли у полон кількох окупантів 01

полонені (2334) 72 окрема механізована бригада (251)
Топ коментарі
+126
Бригаді Чорних Запорожців-респект...
показати весь коментар
27.04.2022 19:40 Відповісти
+86
Аккуратно положили по всем правилам конвенции)
Молдцы ребята! Слава Украине!!!
показати весь коментар
27.04.2022 19:42 Відповісти
+45
Ну, пошутить с Черными Запорожцами может каждый. Далеко не каждый сможет от них убежать.
показати весь коментар
27.04.2022 19:44 Відповісти
Бригаді Чорних Запорожців-респект...
показати весь коментар
27.04.2022 19:40 Відповісти
Аккуратно положили по всем правилам конвенции)
Молдцы ребята! Слава Украине!!!
показати весь коментар
27.04.2022 19:42 Відповісти
на травичку..Щоб мняко було..але чому не літерою V ?
показати весь коментар
27.04.2022 20:15 Відповісти
Чтобы от техники не отвлекать. Техника - БМП, по моему - тоже трофей.
показати весь коментар
27.04.2022 20:38 Відповісти
ні,беха в пікселі нашому,просто трохи затюнена)))
показати весь коментар
27.04.2022 20:50 Відповісти
Зате під гусеницями.
показати весь коментар
27.04.2022 21:21 Відповісти
С Чёрными Запорожцами не пошутить.
они сами с кем угодно могут пошутить.)
показати весь коментар
27.04.2022 19:42 Відповісти
Не пошутишь.)
показати весь коментар
27.04.2022 19:43 Відповісти
Ну, пошутить с Черными Запорожцами может каждый. Далеко не каждый сможет от них убежать.
показати весь коментар
27.04.2022 19:44 Відповісти
рашковани точно полонені, а жмури ?
а чому вони не шевеляться ?
кажете фотографія, ну-ну......
показати весь коментар
27.04.2022 19:43 Відповісти
наче живі, верхні ратиці зв'язані за спиною
показати весь коментар
27.04.2022 19:45 Відповісти
живі... на обмін..
показати весь коментар
27.04.2022 19:49 Відповісти
... на фото дуже складно "шевелитися"........
показати весь коментар
27.04.2022 19:55 Відповісти
Ні, в них колір живого м'яса, а не дохлого
показати весь коментар
27.04.2022 19:58 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
27.04.2022 19:44 Відповісти
а можна вперед пару метрів проїхати?
показати весь коментар
27.04.2022 19:44 Відповісти
та навіть не проїхати...а необережно і ненавмисно з "ручніка" ))) зняти ))))
показати весь коментар
27.04.2022 19:57 Відповісти
Почекай. Їм тут ще бетонні роботи виконувати на відновленні України.
показати весь коментар
27.04.2022 19:59 Відповісти
А одного орка шо вже в чорний кульок оділи?
показати весь коментар
27.04.2022 19:45 Відповісти
таке приемно дивитись вічно
показати весь коментар
27.04.2022 19:45 Відповісти
Гарно...
показати весь коментар
27.04.2022 19:45 Відповісти
так! ))) красівоє !!!
показати весь коментар
27.04.2022 19:59 Відповісти
......што там за пигмеи-недоноски под бтром на фоне наших воинов?.....
показати весь коментар
27.04.2022 19:45 Відповісти
русские чудо-богатыри.
показати весь коментар
27.04.2022 19:56 Відповісти
Двоє по центру неправильно лежать, не по ходу гусениць.
показати весь коментар
27.04.2022 19:47 Відповісти
а ті для "психической атаки" )))))
показати весь коментар
27.04.2022 20:00 Відповісти
Хорошо легут. Или лежат? (как правильно?) Практически по стойке "смирно")
показати весь коментар
27.04.2022 19:48 Відповісти
правильно-стоят параллельно земле.
показати весь коментар
27.04.2022 20:18 Відповісти
У звільненому селі треба спитати за цих орків, може кому шкоди завдали...
показати весь коментар
27.04.2022 19:49 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
27.04.2022 19:51 Відповісти
А який населений пункт? Хоча б напрям. Раз вже звільнили то навіщо таємниці. Орки і так знають щоо їх звідти вибили.
показати весь коментар
27.04.2022 19:53 Відповісти
З якою ціллю цікавитесь, Нічний Мисливцю з реєстрацією 19 квітня поточного року?
показати весь коментар
27.04.2022 20:35 Відповісти
Просто цікаво. На Херсонщині коли звільнили села - нічого не приховували. Це ж не прильоти ракет, яка тут таємниця. Повторюся, орки і так знають де їм дали 3.14зди. А щодо реєстрації - то я взагалі-то на сайті вже років вісім. І не вам з реєстрацією 2021 роки мене записувати в шпіони. Не там ворогів шукаєте.
показати весь коментар
27.04.2022 20:58 Відповісти
Дякую за відповідь.Та не шукаю я шпигунів на Цензорі.Їх і так в ОПі досить є.Деколи, не дивлячись на війну, хочеться просто пожартувати. Між іншим я теж на сайті років з п"ять . А це став реєструватись через ГУГЛ десь в першій декаді березня. Добре що паролі запам"тав. А старий вихід через ФЕЙСБУК заглючив з невідомих причин чи якимись чином забанили.
показати весь коментар
28.04.2022 00:16 Відповісти
Я представляю - какой ужас они сейчас испытывают.
показати весь коментар
27.04.2022 19:58 Відповісти
У штанях.
показати весь коментар
27.04.2022 20:01 Відповісти
отож их и поклали рожами вверх...чтобы загаженные портки не демаскировали местность )))
показати весь коментар
27.04.2022 20:01 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам. Бережи вас Боже. Ви Герої. Але дуже велике прохання - не беріть тих потвор у полон, вони на це не заслуговують!
показати весь коментар
27.04.2022 20:12 Відповісти
Хотілось би побачити наступні фото, коли вже бойова машина по них трішки проїхалась)
показати весь коментар
27.04.2022 20:13 Відповісти
Чорні, Запорожці і Ліс. Ці слова чудово сполучаються одне з одним

Слава Українським Воїнам! 💙💛🇺🇦
показати весь коментар
27.04.2022 20:19 Відповісти
То нлау а не джевелин причем большая часть отстрелянные уже, в конце с винтовок времен второй мировой поржал
показати весь коментар
27.04.2022 20:59 Відповісти
а шо ето 4 тєла і у всіх різна форма?
показати весь коментар
27.04.2022 21:43 Відповісти
русня
показати весь коментар
27.04.2022 22:45 Відповісти
Это рашистские «чёрные дембеля».
показати весь коментар
28.04.2022 19:38 Відповісти
 
 