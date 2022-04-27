41 330 45
Воїни 72-їОМБр звільнили населений пункт та взяли у полон кількох окупантів. ФОТО
Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців звільнили населений пункт в зоні своєї відповідальності та захопили в полон кількох окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці бригади.
У повідомленні зазначається: "Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності.
Та окрім повернення територій поповнили й кількість обмінного фонду.
Бійці кажуть, попри бажання вчинити з ними так, як вони із нашими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно усіх міжнародних конвенцій. Як і заведено у цивілізованій країні".
Александр Чуднивец
Михаил Сомов
Maxim Ak-Murza
Молдцы ребята! Слава Украине!!!
они сами с кем угодно могут пошутить.)
а чому вони не шевеляться ?
кажете фотографія, ну-ну......
Слава Українським Воїнам! 💙💛🇺🇦