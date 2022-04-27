УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9708 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
39 469 63

В Херсоні лунали потужні вибухи в районі телевежі, телеканали окупантів не працюють. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи в районі телевежі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляється, що у Херсоні після вибухів у районі телевежі перестали працювати телеканали орків", - йдеться в повідомленні.

Також в мережі публікували відео з тимчасово окупованого Херсону.

Також читайте: В Херсоні окупанти розганяли проукраїнський мітинг сльозогінним газом та світлошумовими гранатами (доповнено). ВIДЕО

Автор: 

Херсон (3564)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
Добрий вечір, окупанти! В Бєлгороді також неспокійно)
показати весь коментар
27.04.2022 23:59 Відповісти
+49
Х…ловська зомбопромивка мізків йде вслід за кацапським кораблем.
показати весь коментар
28.04.2022 00:01 Відповісти
+48
Добрий вэчир, мы з Украины! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.04.2022 00:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пи..а оркам...
показати весь коментар
27.04.2022 23:58 Відповісти
Ну вот. Прочитав новость я, грешным делом, понадеялся, что партизаны. Оказывается прилёт. Ну что же. Тоже приятно
показати весь коментар
27.04.2022 23:58 Відповісти
Партизани теж не сплять.
показати весь коментар
28.04.2022 00:31 Відповісти
Блейди?
показати весь коментар
28.04.2022 07:39 Відповісти
Добрий вечір, окупанти! В Бєлгороді також неспокійно)
показати весь коментар
27.04.2022 23:59 Відповісти
Знову?
показати весь коментар
28.04.2022 00:08 Відповісти
Х…ловська зомбопромивка мізків йде вслід за кацапським кораблем.
показати весь коментар
28.04.2022 00:01 Відповісти
Оркі розконсервують і підключать телепередавач ситеми "мацква",які колись прцювали на частотах 1-12 каналів УКХ. Було їх в кожному гарнізоні совєцьких окупаційних військ.
показати весь коментар
28.04.2022 00:34 Відповісти
Неаккуратно курили, в результате чего произошел хлопок с задымлением
показати весь коментар
28.04.2022 00:05 Відповісти
Бавовна
показати весь коментар
28.04.2022 00:07 Відповісти
Добрий вэчир, мы з Украины! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.04.2022 00:05 Відповісти
Як що долітає до телевежі,то вже може долетіти і до горезвісного моста.
показати весь коментар
28.04.2022 00:06 Відповісти
А ты подумал как нашим потом наступать
показати весь коментар
28.04.2022 00:08 Відповісти
Я не Залужный, но предлагаю взять их армию в мешок. Через Крым по мосту и Вот эти все Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Курская, Белгородская области. А потом провести большой парад пленных по Хрещатику. Московию и Сибирь отдать Китайцам. Остальные земли их прежним владельцам или народам на этих землях проживающим. Путина вывезти в Мариуполь где организовать специальный процесс за геноцид украинцев,Чеченцев и Грузин.
показати весь коментар
28.04.2022 00:12 Відповісти
а ты уже на фронте ? а то без тебя никак не могут взять их армию в мешок
показати весь коментар
28.04.2022 01:05 Відповісти
А без тебя никак мост не взорвут😂
показати весь коментар
28.04.2022 01:19 Відповісти
Згдоен - ти не Залужний, ти - ябарь Дуньки Кулакової.
показати весь коментар
28.04.2022 06:51 Відповісти
кацапи при відступі його взірвуть самі згадаєте мої слова
показати весь коментар
28.04.2022 00:13 Відповісти
Були фотки ще пару тижднів тому як орки його мінували.

Там питання як потім через Каховську дамбу перейти. Бажано щоб орда з Мелітополя валила в Ростов, а не в Крим, а для того тре перейти Дніпро і вернутися на Перекоп.
показати весь коментар
28.04.2022 00:19 Відповісти
А ты думаешь они отступая не взорвут мост? В киевской области все мосты повзрывали отступая.
показати весь коментар
28.04.2022 00:16 Відповісти
А ты подумал, что орки при отступлении его взорвут?
показати весь коментар
28.04.2022 00:17 Відповісти
Якщо підірвати перед наступом, то орки будуть у мішку.
показати весь коментар
28.04.2022 00:24 Відповісти
росияне при отступлении из Херсона полюбому взорвут мост! Но это лучше сделать сейчас, чтоб русня не перебрасывали подкрепление, чтоб город не разрушили как Мариуполь, чтоб мирные не погибали, мост надо взрывать и зачищать Херсон. На Крым наступать с запорожской области
показати весь коментар
28.04.2022 06:13 Відповісти
Абсолютно верно.
показати весь коментар
28.04.2022 10:59 Відповісти
Точка від Миколаїва до Антонівського полюбе долетить. Там 60 км. Була б "політична воля" у декого...
показати весь коментар
28.04.2022 00:11 Відповісти
Ты думаеш русня этого не знает? В Херсоне Буки стоят. Это надо точки залпом пускать ракет 6, иначе одна-две просто не долетят до моста
показати весь коментар
28.04.2022 06:18 Відповісти
Вроде дальнобойные импортные артиллерийскиеништяки достают
показати весь коментар
28.04.2022 07:28 Відповісти
Навіщо імпортним ексклюзивом розкидатися, хіба наша вільха не дістане?
показати весь коментар
28.04.2022 07:42 Відповісти
Точка У баллистическая ракета, у Буки тут до пиз...
показати весь коментар
28.04.2022 11:00 Відповісти
Буки используются в качестве противоракетной обороны, если кто не знал. Самый старый совецкий Бук-М1 имеет возможность распознавания трёх классов целей: самолёта, вертолёта, баллистической ракеты. Это старые совецкие буки 80х годов, у русни есть еще Бук-М2 и Бук-М3
показати весь коментар
28.04.2022 12:11 Відповісти
Якраз перед відступленням орки його 100% підірвуть.
показати весь коментар
28.04.2022 00:39 Відповісти
Это ерунда, а вот если взорвут плотину в Новой Каховке, пол Херсонской области будут рыбачить прямо с чердаков
показати весь коментар
28.04.2022 14:25 Відповісти
Знов хтось не там курнув))).Смерть кацапні
показати весь коментар
28.04.2022 00:09 Відповісти
Плохо, что пво орков работает. Надо как то нейтрализовать. Часть ракет сбили, сволочи.
показати весь коментар
28.04.2022 00:10 Відповісти
Ждёт в гости Switchblade.
показати весь коментар
28.04.2022 00:12 Відповісти
В Херсоне проходит спецоперация по дескабеевизации и десоловьевизации
показати весь коментар
28.04.2022 00:11 Відповісти
Херсону это и не нужно, всё равно более 90% населения за Украину и против орков, Помет и ********* смотрят только упоротые московитские твари, которых в Херсоне очень мало. Ракеты нужно было пулять по антоновскому мосту, чтоб перерезать новоордынцам нескончаемый поток техники и боеприпасов. Если бы этот ********* мост взорвали в первый же день войны, то Херсон бы был практически неприступной крепостью для орков и им бы пришлось ой как не сладко (это очень мягко выражаясь).
показати весь коментар
28.04.2022 01:20 Відповісти
Алексей Копытько

Итого. Почитайте пост Министра обороны Алексея Резникова по результатам встречи в Рамштайне (в комменте).

Если тезисно:

• 40 стран, не только НАТО/ЕС. Были представители от Израиля, Японии, ещё нескольких интересных стран.

• Создан постоянный механизм для оказания нам военной помощи. Теперь специальные люди будут заниматься этим 24/7.

• Официально сменилась общая цель - не сдерживать российских нацистов, а разгромить их.

• Принято решение, что нам будут передавать вооружения натовского образца, «тяжесть» и технологичность этих вооружений будет постепенно расти. Это выводит нас из тупика, когда заканчивается приличное оружие советских образцов.

• Наши воины уже тихонько учатся обращаться с тяжелыми вооружениями и техникой в странах НАТО (есть смешные ситуации, когда наши сходу стреляют из натовских гаубиц лучше, чем инструкторы). Программы обучения будут расширены уже сейчас даже на те вооружения, которые нам пока не передают. Чтоб, когда они дозреют, мы уже были готовы.

• На повестке дня - формат долгосрочного сотрудничества, в т.ч. - производство оружия в будущем, место Украины в цепочках.

Традиционно призываю реалистично оценивать этот процесс и не верить постам, где взахлёб рассказывают, что НАТО передаст нам космические корабли уже завтра и в неограниченных количествах.

Нам предстоит ещё недели-месяцы сражаться преимущественно имеющимися силами. До тех пор, пока точечная помощь не станет на системные рельсы.

Главное - начался системный переход, во время которого Украине предстоит сохранить свои передовые производства и встроиться в цепочки там, где мы компетентны.

Это небыстро и непросто. Но это примерно тот путь, который обеспечил тотальную взаимную совместимость Швеции и Финляндии с НАТО. Когда политическое решение стало вопросом конъюнктуры и будет принято очень быстро.

Когда говорится, что защитники Мариуполя, Харькова, Авдеевки, протестующие жители Херсона и др. выигрывают нам время для формирования лучшего будущего - это надо воспринимать буквально.

Для нас это время течёт невыносимо медленно, каждая минута буквально оплачена кровью.

Делается всё возможное, чтобы ускорить партнёров, но это связанный процесс: они психологически готовы принять, что их оружие будет убивать страшных россиян, по мере того, как наша армия делает этих россиян менее страшными.
показати весь коментар
28.04.2022 00:18 Відповісти
мне кажется, что прошло не 2 мес, а 2 года....
показати весь коментар
28.04.2022 00:34 Відповісти
а казали шлях України до НАТО десятиліття повинні пройти до їх стандартів...йшов другий місяць війни
показати весь коментар
28.04.2022 01:24 Відповісти
Судячи по всьому, це керована ракета з безпілотника.
Красівое.
показати весь коментар
28.04.2022 00:20 Відповісти
угу керована авіабомба десь так фаб 250
безпілотник там хіба ціль підсвічував для керованої ракети.
п.с. доречі касаби в телевежу Києва своїми аналоговнетними гавноракетами не поцілили на відміну від наших спеців.
показати весь коментар
28.04.2022 00:34 Відповісти
Чому ні? В ех приміщення на першому ярусі. Чи ви мали на увазі безпосередньо шпиль вежі?
показати весь коментар
28.04.2022 07:45 Відповісти
Админи будь ласка ви хоть не ставте ссылки на цю инфопомийку труха !
показати весь коментар
28.04.2022 00:28 Відповісти
Чернобаївка вже не на порядку денному, треба брати вище!
показати весь коментар
28.04.2022 00:32 Відповісти
В Донецьку та Луганську потрібно теж телецентри зруйнувати. Пора цю зомбі пропаганду зносити
показати весь коментар
28.04.2022 00:36 Відповісти
Не пропаганда виновато что на Донбассе более половины населения - даунбасеры, а то что там более половины населения кацапы и полукацапы. Зомбоящик сейчас практически никто не смотрит, кроме бабулек, но даже на большинство бабулек он не действует если бабульки украинки, а не московитки-новоордынки, которые без всякой рашкаванской пропаганды зомбированные украинофобские твари. Взрыв телебашни это самая беспантовая цель в Херсоне, так как более 90% горожан за Украину. Мне интересно куда две сбитые орками ракеты целили, очень жаль что они их сбили и теперь не узнать...
показати весь коментар
28.04.2022 01:10 Відповісти
20 додаткових ділянок для розмінування і «Чонгар наш!» - за 2 мес.до войны!!!
показати весь коментар
28.04.2022 00:44 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 00:45 Відповісти
погибшие и окруженные в Мариуполе Херсоне передают прювет всем "саперам" из кремлевской оппы
показати весь коментар
28.04.2022 01:19 Відповісти
⚡️Украина должна сама решить, переносить ли сейчас боевые действия на территорию России, - госсекретарь США Энтони Блинкен

«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение»
показати весь коментар
28.04.2022 00:47 Відповісти
Отступая кацапы мост взорвут однозначно. Канонаду от боев под Херсоном по любому слышно, прилет в Херсон заставил многих обосраться, если взлетит и мост, то начнут бежать в сторону Каховки даже не сменив трусы. В городе не военные, а нацгвардия, менты одним словом им передовую не обещали, только временный контроль за благосклонным населением, вот они первыми и начнут драпать.
показати весь коментар
28.04.2022 00:52 Відповісти
Потрібно випередити і знищити шлях відходу. Не потрібно через Дніпро міст підривати - можна менший - через Конку.
показати весь коментар
28.04.2022 01:08 Відповісти
Каналы уже работают. К сожалению, это больше похоже на провокацию от рф.
показати весь коментар
28.04.2022 00:59 Відповісти
🥴
Кавунам-партизанам повага і шана!
Тримайтеся рідненькі, все буде Україна!
показати весь коментар
28.04.2022 06:42 Відповісти
рашен-провокашн...тут же рашатв нарисовалось...с сюжетом снятым заранее...ничо нового
показати весь коментар
28.04.2022 01:23 Відповісти
Якщо кацапи кажуть що "фсьйо ужє работаєт" - значить все розхєрачено конкретно .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
показати весь коментар
28.04.2022 01:56 Відповісти
Нет. Реально всё работает, позавчера они отключали каналы, тренировались. Это дешёвая постановка была, ничего нового от лишнехромосомных.
показати весь коментар
28.04.2022 02:21 Відповісти
Врете... Каналы работают.... Но взрывы были Пиз-ц полный....
показати весь коментар
28.04.2022 03:12 Відповісти
Это тренировочные.....) взрывы... а вот настоящие боевые хлопки ещё ожидают Останкино и русню...
показати весь коментар
28.04.2022 06:28 Відповісти
На самом деле каналы тв орков пропали за день до этого обстрела. Так что тут что-то мутное. Может сами орки и обстреляли.
показати весь коментар
28.04.2022 06:57 Відповісти
но позавчера пропали не все каналы, а половина. А вот сегодня включил проверил все есть, орк тв вещает.
показати весь коментар
28.04.2022 07:03 Відповісти
Ну кто мог подумать, что Херсонщина может так упорно бороться с рузьким миром? Наверное, потому, что часть жителей имеет корни из Западной Украины. Переселенцы. Просто снимаю шляпу.
показати весь коментар
28.04.2022 08:03 Відповісти
 
 